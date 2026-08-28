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Alertă la granița dintre China și Nepal: lacul format după prăbușirea unui ghețar a început să se reverse. Salvatorii au fost retrași

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Alertă la granița dintre China și Nepal: lacul format după prăbușirea unui ghețar a început să se reverse. Salvatorii au fost retrași. Foto Profimedia
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Un lac de baraj natural format în urma prăbușirii unui ghețar a început să se reverse la granița dintre China și Nepal, unde inundațiile catastrofale au provocat deja moartea a sute de oameni. Autoritățile chineze au suspendat operațiunile de salvare și au retras echipele într-o zonă sigură, în timp ce aproape 1.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, scrie Reuters.

Atât Nepalul, cât și China au avertizat joi asupra unor noi riscuri de inundații în Himalaya, după ce un baraj natural format din aluviuni și resturi a dus la apariția unui lac în amonte, despre care autoritățile se temeau că s-ar putea revărsa brusc.

China încerca să reducă riscul producerii unor noi inundații în zona punctului de trecere a frontierei dintre regiunea Tibet și Nepal, grav afectată de viiturile rapide de miercuri, soldate cu sute de morți.

Riscul ruperii barajului natural, precum și posibilitatea producerii unor dezastre secundare, printre care prăbușiri de versanți și avalanșe, au determinat retragerea tuturor salvatorilor și vehiculelor chineze într-o zonă sigură, unde au rămas în așteptare, a transmis vineri postul public CCTV.

Volumul de apă acumulat în lac a depășit 2,5 milioane de metri cubi, față de estimarea de 1,5-2 milioane de metri cubi făcută cu o zi înainte de o echipă formată din opt ingineri chinezi, trimisă să monitorizeze zona.

Autoritățile au mobilizat joi echipa de ingineri pentru a efectua cercetări aeriene și pentru a realiza o modelare 3D a lacului de baraj natural, potrivit CCTV.

Unul dintre ingineri, Chen Hanxiao, a declarat că accesul dificil în zonă reprezintă una dintre principalele provocări.

„După ce prăbușirea ghețarului a dus la formarea lacului, de-a lungul malurilor sale au apărut numeroase stânci izolate și abrupte”, a declarat Chen pentru CCTV, joi seară.

Potrivit acestuia, soluția avută în vedere pentru reducerea pericolului este săparea unui canal de evacuare într-un punct mai jos al barajului. Lățimea și adâncimea canalului trebuie calculate în funcție de viteza cu care se va scurge apa și de ritmul în care se va umple lacul.

Datele obținute în urma cercetărilor arată că lacul are o lungime de aproximativ 150 de metri și o adâncime cuprinsă între 40 și 50 de metri.

În zona punctului de frontieră Gyirong au fost înregistrate ploi slabe până la moderate, care au slăbit și destabilizat solul și rocile din zona periculoasă aflată în amonte. Precipitațiile sunt prognozate să continue și în săptămâna următoare.

China a avertizat joi că aproximativ trei milioane de metri cubi de apă – echivalentul a circa 1.200 de bazine olimpice – ar urma să se verse în lacul blocat încă de barajul natural în următoarele trei zile. Autoritățile au avertizat că există un risc ridicat ca barajul să cedeze, iar debitul maxim este așteptat în jurul datei de 1 septembrie.

Formarea lacului de baraj natural a fost surprinsă în imagini aeriene realizate de o echipă chineză de salvare și difuzate de postul public CGTN. Imaginile arată cantități uriașe de apă maronie acumulate într-un bazin fără o cale vizibilă de evacuare. Apa acoperise deja arbuști și copaci și părea să exercite presiune asupra barierei formate din aluviuni și pietre.

Aproape 1.000 de persoane sunt în continuare date dispărute de ambele părți ale graniței, printre acestea numărându-se până la 540 de cetățeni străini din 31 de țări, potrivit autorităților.

Editor : Ș.A.

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