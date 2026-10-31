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Alertă la Moscova: FSB anunță că SUA au avertizat cu privire la pregătirea unui atac terorist. Care ar fi ținta

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mașină de poliție la moscova
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Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunţat sâmbătă că a primit informaţii din partea Statelor Unite ale Americii, prin canalele de parteneriat consacrate, cu privire la pregătirea unui atac terorist la Moscova, a consemnat agenţia de presă rusă RIA. FSB a asigurat că ia măsurile corespunzătoare.

Într-o declaraţie separată, Ambasada Statelor Unite la Moscova a precizat că are „cunoştinţă despre o ameninţare credibilă cu privire la un eveniment soldat cu numeroase victime” la complexul muzeal Ţariţîno din Moscova, adăugând că guvernul american colaborează cu autorităţile ruse, notează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres. 

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Ambasada SUA a precizat că amenințarea vizează ziua de sâmbătă, 31 octombrie, și i-a sfătuit pe oameni să evite zona, să rămână vigilenți și să evite aglomerațiile. Guvernul american nu a oferit detalii despre persoanele care ar plănui atacul, scrie și France24

Complexul Muzeal Țarițîno este un ansamblu de palate imperiale și parcuri din sudul Moscovei, un loc popular pentru vizitatori, în special în weekend.

Canalul rusesc de Telegram Baza, care ar avea legături cu forțele de ordine, a anunțat că parcul a fost închis, accesul fiind permis doar pentru ieșire. „Forțele de ordine se află la fața locului”, a relatat canalul.

Statele Unite au mai transmis Rusiei avertismente privind atacuri planificate, inclusiv în martie 2024, cu câteva săptămâni înainte de atacul comis de gruparea ISIS-K asupra unei săli de concerte din Moscova, soldat cu peste 100 de morți.

Editor : C.S.

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