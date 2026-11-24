Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție, după ce a fost semnalată o pătrundere neautorizată în reședința de la țară a prințului William și a prințesei Kate. Poliția britanică a mobilizat câini polițiști, drone și un elicopter pentru căutările în zonă, informează DPA și Agerpres.

Tabloidul The Sun a relatat că Poliția din Norfolk investighează o pătrundere prin efracție în reședința Anmer Hall.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție, în urma unui incident petrecut în seara trecută la o proprietate de pe domeniul Sandringham”, au raportat forțele de ordine britanice într-un comunicat.

„Poliția a fost sesizată puțin înainte de ora locală 18:00, după o semnalare a unei activități suspecte la adresa respectivă. Agenți de poliție s-au deplasat la fața locului, fiind mobilizate totodată resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale, pentru a sprijini căutările în zonă. Doi bărbați au fost arestați în perimetrul domeniului, fiind suspectați de furt prin efracție și pătrundere neautorizată. Ei se află în continuare în custodia Poliției. Imobilul nu era locuit în momentul producerii incidentului. Ancheta este în desfășurare”, a adăugat Poliția britanică.

Reședința, un cadou de nuntă din partea reginei Elisabeta a II-a

Anmer Hall, o reședință rurală cu 10 dormitoare, a fost un cadou oferit prințului William și prințesei Kate de către regretata regină Elisabeta a II-a, după nunta acestora.

Conacul în stil georgian, construit din cărămidă roșie și situat într-o zonă retrasă, se află pe domeniul privat Sandringham, din comitatul Norfolk, la mică distanță de Sandringham House, una dintre reședințele private ale regelui Charles al III-lea.

Editor : Ș.A.