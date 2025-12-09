Live TV

Alertă lângă Moscova: un avion de transport militar s-a prăbuşit în timpul unui zbor de încercare. Sunt căutați supravieţuitori

Data publicării:
Avion de transport militar An-22.
Avion de transport militar An-22. Foto: Profimedia Images

Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului.

„În timpul unui zbor de încercare, după lucrări de reparaţii, un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit, aparatul căzând într-o zonă nelocuită", a declarat ministerul pentru agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA Novosti, potrivit AFP, citată de Agerpres. Conform unor media ruse, avionul a căzut în apele unui rezervor din zonă.

O echipă de salvare se îndreaptă spre locul accidentului pentru a stabili dacă există supravieţuitori, potrivit ministerului.

O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă a declarat agenţiei de presă TASS că şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului. Canale Telegram ruse susţin că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat.

Deocamdată, autorităţile ruse nu au declarat că incidentul ar putea avea vreo legătură cu războiul în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

