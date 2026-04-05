Live TV

Alertă pe 4 aeroporturi din Italia. Au fost anunțate raționalizări de combustibil

Data publicării:
avion
Foto: GettyImages

Semnal de alarmă în Italia privind începutul unei penurii cu combustibil. Au fost anunțate raționalizări pe patru aeroporturi, la Milano, Bologna, Treviso și Veneția.

Patru aeroporturi din nordul Italiei - Milano Linate, Veneţia Marco Polo, Bologna şi Treviso - vor implementa restricţii privind aprovizionarea cu combustibil pentru zborurile comerciale până pe 9 aprilie, din cauza "disponibilităţii limitate" de combustibil din partea operatorului Air BP Italia, informează sâmbătă EFE, citată de Agerpres.

Este afectată în mod specific aprovizionarea cu Jet A1, un combustibil de tip kerosen utilizat în aviaţia civilă şi de aeronavele care operează pe aeroporturi comerciale şi baze aeriene.

Situaţia a fost anunţată în urma emiterii mai multor notificări oficiale către navigatori (NOTAM), care avertizează companiile aeriene că realimentarea pentru operatorii legaţi contractual de Air BP Italia este supusă unor limitări.

Pentru a garanta funcţionarea serviciilor esenţiale, a fost stabilită o ordine de prioritate pentru aprovizionarea cu combustibil, acordându-se întâietate zborurilor cu ambulanţă aeriană, curselor oficiale (de stat - n.r.) şi rutelor pe distanţe lungi cu o durată mai mare de trei ore. Pentru toţi ceilalţi operatori comerciali, aeroporturile Veneţia, Treviso şi Bologna au stabilit o limită maximă de combustibil de 2.000 de litri per aeronavă.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneţia, avizul tehnic îndeamnă piloţii să "calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare".

Un avion comercial mediu, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă în medie între 2.000 şi 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Air BP Italia - o filială a gigantului energetic britanic BP - nu a specificat cauzele exacte ale acestor limitări ale lanţului de aprovizionare în nordul ţării, deşi surse din industrie consultate de presa locală au semnalat existenţa unor probleme logistice.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
roberto mazzarella
Roberto Mazzarella, șeful unui clan mafiot al grupării Camorra, a fost prins pe Coasta Amalfi: era căutat de peste un an pentru crimă
orasul vallecrosia
Un oraş italian îşi schimbă numele pentru a atrage mai mulţi turişti
giorgia meloni
Giorgia Meloni a început un turneu neanunțat în Golf. E prima vizită în regiune a unui oficial UE sau NATO de la începutul războiului
Laura Napolitano
Directorul Institutului Cultural Italian din București: Cultura este întotdeauna despre politică, ideologii, societate
laborator microbiologie virusi virus
Primul caz european de gripă aviară H9N2 la om, semnalat în Italia: ce e de știut și de ce nu sunt, deocamdată, motive de îngrijorare
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”