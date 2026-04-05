Alertă pe 4 aeroporturi din Italia. Au fost anunțate raționalizări de combustibil

Semnal de alarmă în Italia privind începutul unei penurii cu combustibil. Au fost anunțate raționalizări pe patru aeroporturi, la Milano, Bologna, Treviso și Veneția.

Patru aeroporturi din nordul Italiei - Milano Linate, Veneţia Marco Polo, Bologna şi Treviso - vor implementa restricţii privind aprovizionarea cu combustibil pentru zborurile comerciale până pe 9 aprilie, din cauza "disponibilităţii limitate" de combustibil din partea operatorului Air BP Italia, informează sâmbătă EFE, citată de Agerpres.

Este afectată în mod specific aprovizionarea cu Jet A1, un combustibil de tip kerosen utilizat în aviaţia civilă şi de aeronavele care operează pe aeroporturi comerciale şi baze aeriene.

Situaţia a fost anunţată în urma emiterii mai multor notificări oficiale către navigatori (NOTAM), care avertizează companiile aeriene că realimentarea pentru operatorii legaţi contractual de Air BP Italia este supusă unor limitări.

Pentru a garanta funcţionarea serviciilor esenţiale, a fost stabilită o ordine de prioritate pentru aprovizionarea cu combustibil, acordându-se întâietate zborurilor cu ambulanţă aeriană, curselor oficiale (de stat - n.r.) şi rutelor pe distanţe lungi cu o durată mai mare de trei ore. Pentru toţi ceilalţi operatori comerciali, aeroporturile Veneţia, Treviso şi Bologna au stabilit o limită maximă de combustibil de 2.000 de litri per aeronavă.

În cazul Aeroportului Marco Polo din Veneţia, avizul tehnic îndeamnă piloţii să "calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare".

Un avion comercial mediu, precum Airbus A320 sau Boeing 737, consumă în medie între 2.000 şi 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Air BP Italia - o filială a gigantului energetic britanic BP - nu a specificat cauzele exacte ale acestor limitări ale lanţului de aprovizionare în nordul ţării, deşi surse din industrie consultate de presa locală au semnalat existenţa unor probleme logistice.

