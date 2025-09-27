Alertă pe flancul nordic: NATO trimite fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone

NATO își sporește prezența în Marea Baltică, adăugând platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și cel puțin o fregată cu apărare antiaeriană la misiunea Baltic Sentry, după incursiunile cu drone din Danemarca care au închis temporar mai multe aeroporturi. Alianța vorbește despre „vigilență sporită” multi-domeniu, în timp ce pe flancul estic rulează și misiunea Eastern Sentry, după zboruri de drone rusești în Polonia și acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului aerian de trei MiG-31, potrivit Reuters.

Forțele Armate daneze au transmis sâmbătă că, peste noapte, au fost observate drone neidentificate în apropierea unor instalații militare, după mai multe incursiuni ale dronelor în această săptămână lângă aeroporturi și infrastructură critică.

Aeroportul Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost închis câteva ore luni seara, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost văzute în spațiul său aerian. Cinci aeroporturi daneze mai mici, civile și militare, au fost de asemenea închise temporar în zilele următoare.

În acest context, NATO va „desfășura o vigilență și mai sporită, cu noi capabilități multi-domeniu în regiunea Mării Baltice”, a precizat Alianța într-un comunicat transmis prin e-mail către Reuters.

Noile mijloace includ „platforme de informații, supraveghere și recunoaștere și cel puțin o fregată cu apărare antiaeriană”. Un purtător de cuvânt al NATO a spus că nu vor fi oferite detalii despre țările care contribuie cu aceste resurse suplimentare.

Noile capabilități vor întări misiunea „Baltic Sentry” a NATO, lansată în ianuarie, după o serie de incidente în care cabluri electrice, legături de telecomunicații și conducte de gaz de pe fundul Mării Baltice au fost avariate.

Țările NATO au desfășurat fregate, aeronave de patrulare și drone navale ca parte a acestei misiuni, pentru a proteja infrastructura critică. De asemenea, luna aceasta Alianța a lansat misiunea „Eastern Sentry”, destinată consolidării apărării flancului estic al Europei, ca răspuns la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Marți, NATO a avertizat Rusia că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra, după ce Estonia a anunțat vineri că trei avioane rusești MiG-31 i-au încălcat spațiul aerian timp de 12 minute, înainte ca avioane italiene ale NATO să le escorteze în afara teritoriului. Rusia a contestat că aparatele sale ar fi încălcat spațiul aerian estonian și a spus că dronele sale nu aveau ca obiectiv lovirea de ținte în Polonia.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat sâmbătă că amenințarea reprezentată de drone este „ridicată” și că Germania va lua măsuri pentru a se apăra.

