Live TV

Vas de croazieră, blocat în Atlantic din cauza suspiciunii de hantavirus: 3 pasageri morți. Debarcarea este interzisă

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1096214429
Vasul de croazieră MV Hondius, surprins din aer în largul portului Praia, capitala statului Capul Verde, după apariția unor cazuri de afecțiuni respiratorii severe la bord, 3 mai 2026. Foto: Profimedia
Din articol
Ce este hantavirusul și cât de periculos este Cum se transmite virusul Simptomele care pot deveni fatale

Autorităţile din Capul Verde au refuzat accesul în portul capitalei Praia unui vas de croazieră afectat de un posibil focar de hantavirus, după ce trei decese au fost raportate la bord. Nava, aflată în Oceanul Atlantic, nu a primit permisiunea de a acosta, iar pasagerii nu vor putea debarca, în timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii investighează cazurile de îmbolnăviri severe. Infecţia rară, transmisă în principal de rozătoare, poate provoca complicaţii grave, în contextul în care nu există vaccin sau tratament specific, iar autorităţile încearcă să stabilească sursa şi amploarea îmbolnăvirilor, informează AFP și Agerpres.

Actualizare 16.00 Autorităţile din Capul Verde au refuzat accesul vasului de croazieră în portul capitalei Praia, iar pasagerii nu vor putea debarca, măsura fiind luată pentru a „proteja populaţia din Capul Verde”.

„În coordonare cu alte autorităţi cu competenţe în domeniu, permisiunea de a acosta în portul Praia nu a fost acordată vasului”, a declarat preşedinta Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), Maria da Luz Lima, duminică seară, la postul public Radio de Cabo Verde.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică trei decese legate de acest posibil focar de infectare cu hantavirus, o afecţiune care poate provoca un sindrom respirator acut, la bordul acestui vas de croazieră din Oceanul Atlantic. Nava, MV Hondius, naviga de la Ushuaia (Argentina) către Capul Verde.

Știrea inițială

Hantavirusurile, transmise la om în principal de rozătoare infectate, fac parte dintre agenţii patogeni care pot provoca insuficienţe respiratorii şi cardiace, precum şi febre hemoragice.

În absenţa unui vaccin şi a unor medicamente specifice împotriva hantavirusurilor, tratamentele propuse constau doar în ameliorarea simptomelor.

Ce este hantavirusul și cât de periculos este

Există numeroase tipuri de hantavirusuri, care se diferenţiază prin repartiţia lor geografică şi tabloul clinic. Potrivit site-ului Oficiului Federal pentru Sănătate Publică din Elveţia (OFSP), „un singur tip de virus, extrem de rar, se poate transmite de la un om la altul”.

Hantavirusurile sunt prezente pe toate continentele şi îşi datorează numele râului Hantan, aflat la graniţa dintre cele două Corei.

În timpul Războiului din Coreea (1950-1953), peste 3.000 de soldaţi s-au îmbolnăvit grav după ce au fost infectaţi cu aceste virusuri, precizează OFSP.

Cum se transmite virusul

Hantavirusurile se transmit la oameni prin intermediul rozătoarelor sălbatice infectate, precum şoareci şi şobolani, care elimină virusul prin salivă, urină şi excremente. O muşcătură, contactul cu aceste rozătoare sau cu dejecţiile lor, precum şi inhalarea prafului contaminat pot provoca infectarea.

„Contaminarea umană se face, în general, prin inhalarea de praf şi de aerosoli contaminaţi de excreţiile animalelor infectate (urină, dejecţii, salivă), în timpul unor activităţi în pădure sau în locuri apropiate de pădure şi mult timp nelocuite, precum şi în timpul unor activităţi în zone rurale, unde câmpurile şi fermele oferă un habitat favorabil pentru rozătoarele ce constituie un rezervor al virusului”, precizează site-ul Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică din Franţa.

Prevenirea infectării constă în principal în limitarea contactelor cu rozătoarele, secreţiile şi excreţiile acestora.

Simptomele care pot deveni fatale

Atunci când afectează oamenii, hantavirusurile pot provoca infecţii cu grade variabile de gravitate, uneori mortale. Primele simptome clinice sunt, în general, similare cu cele ale gripei: febră, dureri de cap, dureri musculare.

Cele mai frecvente două boli cauzate de infectarea cu hantavirus sunt „sindromul pulmonar cu hantavirus” (SPH), întâlnit pe continentul american, şi „febra hemoragică cu sindrom renal” (FHSR), întâlnită mai ales în Europa şi în Asia.

Tipurile de virus care există pe continentul american pot duce, de asemenea, la complicaţii precum edem pulmonar şi sindrom de detresă respiratorie acută.

Potrivit Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, 38% dintre persoanele care dezvoltă simptome respiratorii pot deceda ca urmare a acestei boli.

Aproximativ 200 de cazuri de sindrom pulmonar cu hantavirus sunt detectate în fiecare an, în principal în America de Nord şi America de Sud, potrivit site-ului Agenţiei de Sănătate Publică din Canada.

Tipurile de virus care există pe continentul american pot duce, de asemenea, la complicaţii precum edem pulmonar şi sindrom de detresă respiratorie acută.

Potrivit Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, 38% dintre persoanele care dezvoltă simptome respiratorii pot deceda ca urmare a acestei boli.

Aproximativ 200 de cazuri de sindrom pulmonar cu hantavirus sunt detectate în fiecare an, în principal în America de Nord şi America de Sud, potrivit site-ului Agenţiei de Sănătate Publică din Canada.

Tipurile de hantavirus care circulă în Europa şi Asia pot duce la disfuncţii renale sau chiar la insuficienţă renală acută. Rata de mortalitate variază în funcţie de virus şi poate ajunge până la 15% din cazuri, potrivit OFSP.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
1
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
2
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
4
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Abbas Araghchi
5
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava MV Hondius
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost infectați cu hantavirus
ocean antarctica ghetar gheata
Apele calde din adâncurile oceanelor riscă să topească gheața de sub Antarctica, arată măsurători făcute în ultimele decenii
Malaria blood test, conceptual image
OMS aprobă, în premieră, un medicament împotriva malariei destinat sugarilor
copil disparut
Un băiat de 11 care a plecat de lângă bunica sa pe stradă și nu s-a mai întors, găsit după alerta emisă de Poliția Română
World health Organization WHO oms organziatia mondiala a sanatatii
Avertisment OMS privind centrala nucleară din Iran: „Pericol real” de accident radiologic la Bushehr
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor...
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei...
Petrișor Peiu
Ce răspunde Petrișor Peiu, întrebat dacă AUR ar urma să îl propună pe...
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Ce reprezintă manifestațiile pro-Bolojan de dinaintea moțiunii de...
Ultimele știri
„Este inadmisibil”. Scandal diplomatic uriaș între Viena și Moscova. Trei diplomați ruși, expluzați din cauza „pădurii de antene”
Kelemen Hunor: Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”
(P) Și tu simți că n-ai acces la toți neuronii? Descoperă formula pentru claritate mentală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii...
Fanatik.ro
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în...
Pro FM
Puțin spus îndrăzneață! Tyla, exotică de sus până jos, într-o ținută cu pene care a lăsat-o mai mult...
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...