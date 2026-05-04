Vas de croazieră, blocat în Atlantic din cauza suspiciunii de hantavirus: 3 pasageri morți. Debarcarea este interzisă

Autorităţile din Capul Verde au refuzat accesul în portul capitalei Praia unui vas de croazieră afectat de un posibil focar de hantavirus, după ce trei decese au fost raportate la bord. Nava, aflată în Oceanul Atlantic, nu a primit permisiunea de a acosta, iar pasagerii nu vor putea debarca, în timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii investighează cazurile de îmbolnăviri severe. Infecţia rară, transmisă în principal de rozătoare, poate provoca complicaţii grave, în contextul în care nu există vaccin sau tratament specific, iar autorităţile încearcă să stabilească sursa şi amploarea îmbolnăvirilor, informează AFP și Agerpres.

Actualizare 16.00 Autorităţile din Capul Verde au refuzat accesul vasului de croazieră în portul capitalei Praia, iar pasagerii nu vor putea debarca, măsura fiind luată pentru a „proteja populaţia din Capul Verde”.

„În coordonare cu alte autorităţi cu competenţe în domeniu, permisiunea de a acosta în portul Praia nu a fost acordată vasului”, a declarat preşedinta Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), Maria da Luz Lima, duminică seară, la postul public Radio de Cabo Verde.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică trei decese legate de acest posibil focar de infectare cu hantavirus, o afecţiune care poate provoca un sindrom respirator acut, la bordul acestui vas de croazieră din Oceanul Atlantic. Nava, MV Hondius, naviga de la Ushuaia (Argentina) către Capul Verde.

Știrea inițială

Hantavirusurile, transmise la om în principal de rozătoare infectate, fac parte dintre agenţii patogeni care pot provoca insuficienţe respiratorii şi cardiace, precum şi febre hemoragice.

În absenţa unui vaccin şi a unor medicamente specifice împotriva hantavirusurilor, tratamentele propuse constau doar în ameliorarea simptomelor.

Ce este hantavirusul și cât de periculos este

Există numeroase tipuri de hantavirusuri, care se diferenţiază prin repartiţia lor geografică şi tabloul clinic. Potrivit site-ului Oficiului Federal pentru Sănătate Publică din Elveţia (OFSP), „un singur tip de virus, extrem de rar, se poate transmite de la un om la altul”.

Hantavirusurile sunt prezente pe toate continentele şi îşi datorează numele râului Hantan, aflat la graniţa dintre cele două Corei.

În timpul Războiului din Coreea (1950-1953), peste 3.000 de soldaţi s-au îmbolnăvit grav după ce au fost infectaţi cu aceste virusuri, precizează OFSP.

Cum se transmite virusul

Hantavirusurile se transmit la oameni prin intermediul rozătoarelor sălbatice infectate, precum şoareci şi şobolani, care elimină virusul prin salivă, urină şi excremente. O muşcătură, contactul cu aceste rozătoare sau cu dejecţiile lor, precum şi inhalarea prafului contaminat pot provoca infectarea.

„Contaminarea umană se face, în general, prin inhalarea de praf şi de aerosoli contaminaţi de excreţiile animalelor infectate (urină, dejecţii, salivă), în timpul unor activităţi în pădure sau în locuri apropiate de pădure şi mult timp nelocuite, precum şi în timpul unor activităţi în zone rurale, unde câmpurile şi fermele oferă un habitat favorabil pentru rozătoarele ce constituie un rezervor al virusului”, precizează site-ul Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică din Franţa.

Prevenirea infectării constă în principal în limitarea contactelor cu rozătoarele, secreţiile şi excreţiile acestora.

Simptomele care pot deveni fatale

Atunci când afectează oamenii, hantavirusurile pot provoca infecţii cu grade variabile de gravitate, uneori mortale. Primele simptome clinice sunt, în general, similare cu cele ale gripei: febră, dureri de cap, dureri musculare.

Cele mai frecvente două boli cauzate de infectarea cu hantavirus sunt „sindromul pulmonar cu hantavirus” (SPH), întâlnit pe continentul american, şi „febra hemoragică cu sindrom renal” (FHSR), întâlnită mai ales în Europa şi în Asia.

Tipurile de virus care există pe continentul american pot duce, de asemenea, la complicaţii precum edem pulmonar şi sindrom de detresă respiratorie acută.

Potrivit Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, 38% dintre persoanele care dezvoltă simptome respiratorii pot deceda ca urmare a acestei boli.

Aproximativ 200 de cazuri de sindrom pulmonar cu hantavirus sunt detectate în fiecare an, în principal în America de Nord şi America de Sud, potrivit site-ului Agenţiei de Sănătate Publică din Canada.

Tipurile de hantavirus care circulă în Europa şi Asia pot duce la disfuncţii renale sau chiar la insuficienţă renală acută. Rata de mortalitate variază în funcţie de virus şi poate ajunge până la 15% din cazuri, potrivit OFSP.

