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Alertă roșie în Sicilia. Aeroportul din Catania, închis până duminică din cauza unei noi erupţii a vulcanului Etna

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Etna erupție
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
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Aeroportul din Catania și-a suspendat toate operațiunile de zbor până duminică, 27 septembrie, la prânz, după ce vulcanul Etna a erupt din nou și a aruncat un nor mare de cenușă în atmosferă, potrivit Agerpres, care citează EFE. Inițial, zborurile trebuiau să fie suspendate până sâmbătă după-amiază, însă autoritățile au prelungit măsura în urma unei alerte de nivel „roșu” emise de Observatorul Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

„Pasagerii sunt rugaţi să verifice la compania aeriană starea zborului lor la înainte de a se îndrepta spre aeroport”, au transmis reprezentanții Aeroportului din Catania pe reţelele sociale.

Potrivit celui mai recent buletin al Observatorului Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), cenușa vulcanică a ajuns până la o altitudine de aproximativ 4 kilometri și este purtată de vânt spre sud, în direcția orașului Catania.

Pe lângă erupție, orașul sicilian a fost afectat și de o furtună puternică, însoțită de ploi abundente, relatează agenția EFE.

Etna este unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, iar erupțiile sale afectează frecvent traficul aerian din estul Siciliei. Un episod similar a avut loc cel mai recent joi.

Activitatea vulcanului a provocat probleme și în această vară. Erupțiile începute pe 7 august au dus în mai multe rânduri la anularea și redirecționarea a numeroase zboruri, după ce norii de cenușă au afectat traficul aerian.

Editor : A.P.

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