masina-inundatii-spania-octombrie 2025
Oficialii Protecției Civile au cerut locuitorilor să rămână în case. Foto: Captură video X/VOST Comunitat Valenciana

Ploile torențiale au inundat drumurile, blocând turiștii și forțând anularea călătoriilor pe toată coasta mediteraneană a Spaniei. Avertismentele meteorologice severe rămân în vigoare în estul Spaniei, în timp ce furtuna Alice continuă să lovească coasta mediteraneană, relatează Euronews.

În Catalonia, ploile torențiale au provocat inundații rapide în weekend, transformând străzile din unele destinații turistice în râuri de noroi. Pe platformele sociale au fost postate imagini cu vehicule luate de apă, iar serviciile de urgență au intervenit pentru a salva șoferii blocați în mașini.

Conform sursei citate, este posibil ca ce e mai rău să nu fi trecut încă. Agenția națională de meteorologie din Spania, AEMET, a emis astăzi o alertă roșie pentru anumite zone din Valencia, avertizând că în doar o oră ar putea cădea până la 100 de milimetri de precipitații.

Oficialii Protecției Civile au cerut locuitorilor să rămână în case, avertizând că situația s-ar putea înrăutăți în zilele următoare.

Până în prezent, nu au fost raportate victime, dar 18 persoane au fost rănite – dintre care una grav – iar furtuna a afectat în mod semnificativ traficul. Serviciile feroviare între Barcelona și Valencia au fost suspendate de-a lungul coridorului mediteranean, afectând peste 3.000 de pasageri.

Autostrada AP-7 a fost închisă între Freginals și Ulldecona, iar o unitate militară de urgență a fost mobilizată pentru a ajuta la drenarea apei și la îndepărtarea resturilor. În Insulele Baleare, ploile torențiale și vântul puternic au provocat haos în traficul aerian.

Aeroportul din Ibiza și-a întrerupt temporar activitatea duminică seara, după ce pista și o parte din terminal au fost inundate, ceea ce a dus la anularea și întârzierea a cel puțin 24 de zboruri. Echipele de urgență au salvat, de asemenea, mai multe persoane blocate în vehicule pe insulă.

Atenționările meteorologice de tip galben și portocaliu rămân în vigoare pentru Ibiza și Formentera până marți. În unele zone ar putea cădea până la 50 de milimetri de precipitații într-o oră.

AEMET a avertizat că ploile abundente și furtunile vor continua pe tot parcursul săptămânii, cu alerte portocalii pentru zonele de coastă din Alicante, Valencia și Castellón. În unele locuri ar putea cădea până la 300 de milimetri de precipitații înainte ca furtuna să se potolească, ceea ce se preconizează că se va întâmpla sâmbătă, 18 octombrie.

În luna octombrie a anului trecut, Valencia a fost lovită de una dintre cele mai intense furtuni. Inundațiile catastrofale au provocat moartea a peste 200 de persoane și distrugeri pe scară largă, precum și furia populației la adresa autorităților, acuzate că au gestionat greșit situația.

Corespondență Digi24 din Spania: Misiune contracronometru pentru salvarea oamenilor. Noi imagini din zonele devastate de inundații

„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE

