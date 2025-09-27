Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea

Belarus a propus construirea unei centrale nucleare pe teritoriul său, care ar putea furniza energie electrică teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, a declarat președintele belarus Alexander Lukașenko, scrie Kyiv Independent.

„Dacă se ia o decizie, vom începe imediat construirea unei noi unități energetice sau a unei noi centrale, dacă există nevoie (de energie electrică) în vestul Rusiei și în regiunile eliberate”, a declarat Lukașenko în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Rusia și aliații săi folosesc cuvântul „eliberat” pentru a se referi la teritoriile ocupate de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina.

„Finanțarea nu este deloc o problemă. Dacă există un consumator care va prelua energia electrică și va plăti tariful necesar, nu este deloc o problemă”, a răspuns Putin.

Mass-media de stat din Belarus a raportat că discuțiile privind locul de construire a noii centrale sunt în curs.

„Personal, am unele îndoieli cu privire la locul de construire. Fie o a treia unitate la actuala centrală din Ostrovets, fie amplasarea acesteia în est. Putem construi în ambele locuri. Cred că vom decide în curând”, a declarat Lukașenko.

Deși Belarus nu este implicat direct în invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țara a sprijinit mișcările trupelor ruse pe tot parcursul războiului.

La începutul invaziei pe scară largă, Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază de operațiuni pentru încercarea Rusiei de a cuceri Kievul de la granița sudică.

