Live TV

Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea

Data actualizării: Data publicării:
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin
Alexander Lukașenko și Vladimir Putin, Foto Profimedia

Belarus a propus construirea unei centrale nucleare pe teritoriul său, care ar putea furniza energie electrică teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, a declarat președintele belarus Alexander Lukașenko, scrie Kyiv Independent.

„Dacă se ia o decizie, vom începe imediat construirea unei noi unități energetice sau a unei noi centrale, dacă există nevoie (de energie electrică) în vestul Rusiei și în regiunile eliberate”, a declarat Lukașenko în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Rusia și aliații săi folosesc cuvântul „eliberat” pentru a se referi la teritoriile ocupate de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina.

„Finanțarea nu este deloc o problemă. Dacă există un consumator care va prelua energia electrică și va plăti tariful necesar, nu este deloc o problemă”, a răspuns Putin.
Mass-media de stat din Belarus a raportat că discuțiile privind locul de construire a noii centrale sunt în curs.

„Personal, am unele îndoieli cu privire la locul de construire. Fie o a treia unitate la actuala centrală din Ostrovets, fie amplasarea acesteia în est. Putem construi în ambele locuri. Cred că vom decide în curând”, a declarat Lukașenko.

Deși Belarus nu este implicat direct în invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țara a sprijinit mișcările trupelor ruse pe tot parcursul războiului.

La începutul invaziei pe scară largă, Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit ca bază de operațiuni pentru încercarea Rusiei de a cuceri Kievul de la granița sudică.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un...
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în...
Ultimele știri
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jucărie Ucraina
Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism”
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Putin caută fisuri în apărarea Europei. Exemplul Moldovei, unde lupta de destabilizare se duce fără mănuși
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe Maia Sandu dacă pro-rușii vor controla Parlamentul
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?
Digi FM
Cu cine se confruntă partidul Maiei Sandu la alegerile de duminică din Republica Moldova. Dezinformarea e în...
Digi Sport
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...