Alexandru Balan, întâmpinat cu flori în Belarus şi prezentat de presa de la Minsk drept „spion belarus repatriat”

alexandru balan primeste flori la revenirea in belarus
Alexandru Bălan, primit cu flori în Belarus.
Cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în captivitate în Federaţia Rusă, au fost eliberaţi în cadrul schimbului de spioni Pe parcursul anului 2025, FSB a anunţat reţinerea mai multor „agenţi ai serviciilor speciale moldoveneşti”

Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova (SIS), care a fost extrădat de România şi apoi graţiat de preşedinta Maia Sandu pentru a putea participa la un schimb internaţional de deţinuţi mediat de SUA, a fost întâmpinat marţi la graniţă cu flori de către reprezentanţi ai Comitetului pentru Securitate de Stat al Belarusului, iar Balan s-a declarat onorat.

Presa de stat de la Minsk a publicat imagini cu momentul în care, „la punctul de trecere a frontierei de la graniţa dintre Belarus şi Polonia, Comitetul pentru Securitate de Stat al Belarusului şi Agenţia de Informaţii Externe a Poloniei au efectuat un schimb între cinci persoane condamnate pentru spionaj în Belarus şi în Federaţia Rusă şi cinci cetăţeni reţinuţi pe teritoriul diferitelor ţări ale UE şi al altor state”, relatează News.ro.

„Au fost repatriaţi de pe teritoriul polonez spionii belaruşi Aleksandr Balan şi Vladislav Nadeiko, precum şi doi cetăţeni ai Federaţiei Ruse – arheologul Aleksandr Butiaghin şi Nina Popova (deţinută anterior la Chişinău 0 n.r.)”, a scris agenţia de presă de stat BelTA.

„Preşedintele Republicii Belarus a dat instrucţiuni preşedintelui Comitetului de Securitate de Stat să acorde asistenţă maximă agenţilor noştri de informaţii, care, riscându-şi viaţa şi sănătatea, şi-au îndeplinit cu stoicism şi curaj datoria în numele Patriei”, a declarat adjunctul şefului Direcţiei de anchetă a Comitetului de Securitate de Stat al Belarusului Aleksandr Tarasevici.

Cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în captivitate în Federaţia Rusă, au fost eliberaţi în cadrul schimbului de spioni

În clipul video, Balan spune că este „o mare onoare”, iar interlocutorul său îi răspunde „mereu”, scrie Ziarul de Gardă.

Preşedinta Maia Sandu a anunţat marţi că doi angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în captivitate în Federaţia Rusă, au fost eliberaţi în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei şi României. În schimb, Alexandru Balan, fost adjunct al directorului SIS, „acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost graţiat pentru a putea părăsi ţara”.

Potrivit preşedintei Maia Sandu, cei doi ofiţeri SIS au fost eliberaţi şi sunt „în drum spre casă”, după un schimb internaţional de persoane.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operaţiuni complexe, cei doi ofiţeri au fost schimbaţi, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetăţean al Federaţiei Rusiei, Popova Nina, care acţiona împotriva statului Republica Moldova, şi Alexandru Balan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus”, se arată în mesajul şefei statului.

Alexandru Balan a fost predat de România pe 24 aprilie autorităţilor moldovene şi urma să execute o condamnare de 1 an şi 6 luni închisoare, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis extrădarea sa, deşi este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care risca peste 20 de ani de închisoare.

Pe parcursul anului 2025, FSB a anunţat reţinerea mai multor „agenţi ai serviciilor speciale moldoveneşti”

În martie 2026, vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Renato Usatîi, spunea că doi ofiţeri ai SIS al Republicii Moldova ar fi fost reţinuţi de serviciile speciale ruseşti şi s-ar afla într-un izolator de detenţie din Moscova din aprilie 2025. Atunci, deputatul spunea că autorităţile de la Chişinău ar fi purtat tratative cu partea rusă, încercând să-i schimbe pe cei doi ofiţeri cu fosta başcană (guvernatoare) a Găgăuziei, Evghenia Guţul, condamnată la Chişinău. Totodată, Renato Usatîi a sugerat că reţinerea celor doi ofiţeri ar fi fost posibilă pe fondul unei presupuse trădări din interiorul instituţiei.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a precizat că, în ultimii ani, mai mulţi cetăţeni moldoveni au ajuns să fie intimidaţi de autorităţile ruseşti.

Pe parcursul anului 2025, FSB a anunţat reţinerea mai multor „agenţi ai serviciilor speciale moldoveneşti”, bănuindu-i de sabotaj. De exemplu, în luna aprilie, autorităţile ruseşti au informat despre reţinerea a patru „agenţi ai Ucrainei” – doi cetăţeni ruşi şi doi cetăţeni moldoveni – care ar fi fost recrutaţi în R. Moldova. Totuşi, potrivit The Insider, toate aceste persoane au fost arestate în 2023-2024, scrie Ziarul de Gardă.

