Algeria a cumpărat avioane de luptă Su-57E din Rusia, iar acum se așteaptă la represalii din partea SUA. Washingtonul: „E inacceptabil”

În octombrie, comenzile de producție emise de conglomeratul rus Rostec și divulgate de colectivul de hackeri Black Mirror au confirmat că Algeria a comandat douăsprezece avioane de luptă Su-57E „Felon” și paisprezece bombardiere tactice Su-34 „Fullback” de la Suhoi.

Deși guvernul algerian s-a abținut să facă vreun comentariu în acest sens, Vadim Badekha, CEO-ul grupului United Aircraft Corporation [UAC], din care face parte Soukhoï, a indicat ulterior că primele două avioane Su-57E tocmai fuseseră livrate unui „partener străin”, fără a preciza însă identitatea acestuia, informează Zone Militaire.

„Clientul nostru a primit deja primele două aparate. Acestea au intrat în serviciu operațional și demonstrează performanțe excelente. Clientul nostru este mulțumit”, a declarat el în noiembrie, într-un interviu acordat unui post de televiziune rus, în marja ultimului salon aeronautic de la Dubai.

În același timp, aliniindu-se Marocului în dosarul Sahara Occidentală în timpul primului său mandat [2017-21], președintele american Donald Trump a lansat o inițiativă diplomatică pentru a găsi un acord între Rabat și Alger și a soluționa astfel disputele dintre cele două capitale nord-africane.

De asemenea, în ultima perioadă, Algerul a multiplicat gesturile de bunăvoință față de Washington. „Nu există limite pentru cooperarea noastră bilaterală. Sunt foarte optimist”, a asigurat chiar Sabri Boukadoum, ambasadorul Algeriei în Statele Unite, într-o intervenție în fața grupului de reflecție „Stimson Center”, pe 18 noiembrie.

Cu toate acestea, va fi necesar să se facă mai mult pentru a câștiga încrederea administrației Trump, deoarece aceasta are în vizor achizițiile de echipamente militare rusești de către Algeria.

Într-adevăr, în cadrul unei audieri în fața Comisiei pentru afaceri externe a Senatului, directorul Biroului pentru afaceri din Orientul Mijlociu al Departamentului de Stat, Robert Palladino, a anunțat că Washingtonul intenționează să sancționeze Algeria pentru achiziționarea de avioane Su-57E.

„Colaborăm strâns cu guvernul algerian pe teme în care avem interese comune. Cu toate acestea, suntem în dezacord pe multe puncte. Iar acest contract de armament [cel privind Su-57E, n.r.] ilustrează ceea ce Statele Unite consideră a fi problematic. Folosim instrumentele diplomatice de care dispunem pentru a ne proteja interesele și pentru a împiedica ceea ce considerăm inacceptabil”, a declarat el pe 3 februarie.

Legea CAATSA

„Instrumentele” la care s-a referit sunt sancțiunile prevăzute de legea CAATSA [Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act], care a intrat în vigoare în 2017 și prevede „pedepsirea” oricărei entități care a semnat contracte cu industria rusă de armament.

În trecut, a fost suficient ca Washingtonul să menționeze acest lucru pentru a descuraja Egiptul și Indonezia să achiziționeze avioane de vânătoare multirole Su-35 de la Sukhoi. Până în prezent, două țări au suferit consecințele acestei legi: China și Turcia, aceasta din urmă fiind exclusă din programul F-35 după ce a pus în funcțiune sistemul rus de apărare aeriană S-400. Numai India a scăpat de sancțiuni, opoziția sa față de China cântărind mai mult decât achizițiile de arme de la Rusia.

