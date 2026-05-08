Live TV

Algeria, posibilă placă turnantă pentru flota fantomă a Rusiei. „Ocolirea formalităților diplomatice"

Data publicării:
Avion
Foto: Profimedia

O investigație a publicației Defense News scoate la iveală rolul Algeriei într-o rețea clandestină, notează La Libre Belgique.

O rețea aeriană clandestină care operează între Rusia și Algeria ar fi fost descoperită în timpul unei investigații a Defense News. În concluziile anchetei, publicația relatează că țara africană este o placă turnantă pentru o „flotă aeriană fantomă”.

Dar cum?

În puțin peste un an au fost detectate 167 de zboruri suspecte către Algeria, având legături cu armata rusă. Între martie 2025 și aprilie 2026, au fost efectuate operațiuni care ar dezvălui că unele companii aeriene sprijină logistica militară rusă să ocolească sancțiunile internaționale.

O firmă de analiză explică faptul că este ceva obișnuit ca aviația civilă rusă să aibă legatură cu practici militare: „Prin înregistrarea unei părți din flota sa în registrul civil și vopsirea ei în culorile standard ale companiilor comerciale, Ministerul Apărării exploatează protocoalele aviației civile. Acest lucru îi permite să ocolească formalitățile diplomatice și să zboare către centre de tranzit cruciale, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Turcia sau diverse state africane, sub acoperirea unor zboruri civile”.

Și tocmai aceste companii aparent civile aterizează pe aerodromurile algeriene, transformând țara într-o adevărată placă turnantă. Practic, Algeria oferă Rusiei un mijloc de a menține lanțuri de aprovizionare care sunt mai dificil de monitorizat și sancționat.

O prezență militară în Africa?

După cum subliniază Le Parisien, Algeria a fost un client important al Rusiei înainte de războiul din Ucraina, achiziționând în principal arme rusești. Se pare acum că avioane de vânătoare-bombardiere și avioane de vânătoare SU-47 sunt camuflate pe teritoriul algerian, conform imaginilor din satelit procurate de Defense News. Anchetatorii cred că acest nou centru ilustrează dorința țării conduse de Vladimir Putin de a-și consolida prezența pe continentul african.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
4
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
5
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
paradă Ziua Victoriei Rusia
Încă un oraș din Rusia anulează parada de Ziua Victoriei din cauza dronelor ucrainene
profimedia-1057659042
„O dorinţă ciudată. Nu recomandăm acest lucru”. Zelenski îi avertizează pe liderii străini care vor să meargă la parada de la Moscova
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Reacție furioasă la Moscova, după ce Zelenski a participat la summitul de la Erevan. „De care parte a istoriei vă aflaţi?”
Biroul UE din Kiev, avariat în urma unui atac rusesc, la 28 august 2025 Foto Profimedia
UE refuză să-și retragă diplomații de la Kiev, în ciuda amenințărilor Rusiei
paradă Ziua Victoriei Rusia
Rusia anunţă întreruperea totală a internetului mobil la Moscova în 9 mai, de Ziua Victoriei
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
Strâmtoarea Ormuz
Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operaținea...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România...
Ultimele știri
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Tot mai puțini vizitatori la operele lui Constantin Brâncuși. Numărul turiștilor care ajung în Târgu Jiu a scăzut cu aproape un sfert
Taxa de pod Giurgiu - Ruse se schimbă din iunie 2026. Cum plătești online și scapi de cozile spre Grecia și Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni campioană sâmbătă, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR și să se apropie la 90 de...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Pensionar cu 1.200 lei pensie NU a primit ajutorul de 500 lei. De ce? În ce zi intră pensia pe card?
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă