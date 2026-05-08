Algeria, posibilă placă turnantă pentru flota fantomă a Rusiei. „Ocolirea formalităților diplomatice"

O investigație a publicației Defense News scoate la iveală rolul Algeriei într-o rețea clandestină, notează La Libre Belgique.

O rețea aeriană clandestină care operează între Rusia și Algeria ar fi fost descoperită în timpul unei investigații a Defense News. În concluziile anchetei, publicația relatează că țara africană este o placă turnantă pentru o „flotă aeriană fantomă”.

Dar cum?

În puțin peste un an au fost detectate 167 de zboruri suspecte către Algeria, având legături cu armata rusă. Între martie 2025 și aprilie 2026, au fost efectuate operațiuni care ar dezvălui că unele companii aeriene sprijină logistica militară rusă să ocolească sancțiunile internaționale.

O firmă de analiză explică faptul că este ceva obișnuit ca aviația civilă rusă să aibă legatură cu practici militare: „Prin înregistrarea unei părți din flota sa în registrul civil și vopsirea ei în culorile standard ale companiilor comerciale, Ministerul Apărării exploatează protocoalele aviației civile. Acest lucru îi permite să ocolească formalitățile diplomatice și să zboare către centre de tranzit cruciale, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Turcia sau diverse state africane, sub acoperirea unor zboruri civile”.

Și tocmai aceste companii aparent civile aterizează pe aerodromurile algeriene, transformând țara într-o adevărată placă turnantă. Practic, Algeria oferă Rusiei un mijloc de a menține lanțuri de aprovizionare care sunt mai dificil de monitorizat și sancționat.

O prezență militară în Africa?

După cum subliniază Le Parisien, Algeria a fost un client important al Rusiei înainte de războiul din Ucraina, achiziționând în principal arme rusești. Se pare acum că avioane de vânătoare-bombardiere și avioane de vânătoare SU-47 sunt camuflate pe teritoriul algerian, conform imaginilor din satelit procurate de Defense News. Anchetatorii cred că acest nou centru ilustrează dorința țării conduse de Vladimir Putin de a-și consolida prezența pe continentul african.