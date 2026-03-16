Ali Ansari, „omul cu bani” al lui Mojtaba Khamenei, a primit permisiunea să construiască zeci de apartamente de lux în nordul Londrei

Un om de afaceri iranian, despre care se presupune că este un apropiat al noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, a primit permisiunea de a construi 33 de apartamente de lux în nordul Londrei. Decizia a ridicat semne de întrebare cu privire la verificările necesare efectuate de consilii și firmele specializate, potrivit The Times.

Ali Ansari, supranumit de presă „omul cu bani” al lui Mojtaba Khamenei, a fost adăugat pe lista sancțiunilor impuse de Regatul Unit în octombrie 2025, ca parte a represiunii Regatului Unit împotriva finanțatorilor regimului iranian, pentru că a facilitat și a oferit sprijin activităților ostile ale gGuvernului iranian.

Rolul său de important finanțator iranian — a fost director general al unei bănci iraniene, Ayandeh — era deja de domeniul public.

Documentele de planificare consultate de The Times au arătat cum, în ciuda acestui rol proeminent în Iran, compania sa din Insula Man, Birch Ventures Limited, a reușit să apeleze la serviciile unor firme profesionale prestigioase pentru a-și gestiona proiectul de investiții pe exclusivista stradă Bishops Avenue.

Savills, compania imobiliară listată la FTSE 250, a acceptat o instrucțiune din partea Birch în iunie 2025 de a gestiona modificările de planificare pentru proiect, cu câteva luni înainte de sancțiunile impuse lui Ansari. Echipa sa de planificare a reușit, de asemenea, să argumenteze cu succes că acesta nu ar trebui să fie obligat să ofere locuințe accesibile în cadrul dezvoltării, pentru că acest lucru ar face proiectul neviabil.

Consiliul Barnet a acceptat în schimb o plată în numerar în loc, în ciuda lipsei continue a acestor spații de cazare în capitală.

Printre alte firme contractate de compania lui Ansari s-au numărat dezvoltatorul Harrison Varma, Wolff Architects și DS2 LLP, o companie care oferă consultanță în domeniul locuințelor accesibile. Toate firmele au reprezentat Birch înainte ca Ansari să fie sancționat.

Joe Powell, deputat laburist de Kensington & Bayswater, a declarat: „Dacă furnizorii de servicii profesionale acționează pentru o companie deținută de un iranian legat de noul ayatollah [Mojtaba Khamenei], atunci este clar că trebuie luate măsuri suplimentare pentru a avea un registru complet deschis al proprietăților deținute de străini, cu informații exacte despre proprietarii finali.”

Margot Mollat, manager senior de cercetare și politici la Transparency International UK, a declarat: „Achizițiile de proprietăți și cererile de planificare implică avocați, bănci, agenți imobiliari și dezvoltatori, toți aceștia ar fi trebuit să semnaleze aceste tranzacții, având în vedere riscurile asociate cu Ansari.”

„Până în 2025 existau deja suficiente informații în domeniul public pentru a ridica îngrijorări reale cu privire la sursa fondurilor sale, în calitate de om de afaceri proeminent dintr-un stat cu riscuri ridicate de corupție. Faptul că aceste tranzacții au mers mai departe reflectă faptul că sistemul nu funcționează în prezent așa cum a fost conceput.”

„Profesioniștii ar trebui să fie mai atenți în slujba cui lucrează, mai ales atunci când clienții lor au acumulat averi substanțiale sub un regim autocratic”, a explicat Mollat.

Kane Emerson, șeful departamentului de cercetare în domeniul locuințelor de la YIMBY Alliance, a declarat: „Construcția de locuințe a scăzut brusc în Londra, așa că faptul că 33 de noi locuințe de lux pot fi încă construite pe Bishops Avenue spune multe despre sistem.”

„Costurile de planificare și reglementare sunt acum atât de mari încât doar cei cu cele mai mari resurse le pot gestiona în mod realist. Este perfect rezonabil ca oamenii să se întrebe de ce unele scheme pot avansa, în timp ce atât de multe altele sunt amânate sau blocate ani de zile.”

Roger Gherson, avocatul lui Ansari, a declarat: „Domnul Ansari, ca răspuns la acuzațiile dăunătoare din presa internațională, neagă vehement orice relație financiară cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran sau cu noul lider suprem.”

„Intenționează să conteste decizia Guvernului britanic de a impune sancțiuni. În aceste circumstanțe, în care se anticipează litigii, nu are alte comentarii, deși ar solicita presei să nu repete aceste acuzații nefondate”, a completat el.

