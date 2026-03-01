Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion a Israel continuă pentru a doua zi, la fel și atacurile iraniene asupra țintelor SUA din zona Golfului persic.

„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!” - mii de iranieni plâng moartea liderului suprem Ali Khamenei

ACTUALIZARE 07:47 Mii de oameni s-au adunat, duminică, în emblematica piaţă Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem Ali Khamenei.

Îmbrăcaţi în negru în majoritate, unii plângând şi fluturând portrete ale celui care se afla la putere în Iran din 1989, manifestanţii au scandat „Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!” în mijlocul steagurilor Republicii Islamice.

Presa de stat a anunţat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public şi şapte zile de sărbători legale.

Donald Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”

ACTUALIZARE 07:44 Într-un mesaj publicat pe reţeaua sa socială, Donald Trump avertizează că Iranul ar putea „mai puternic ca niciodată” duminică, la o zi după moartea ayatollahului Ali Khamenei, şi ameninţă că va răspunde „cu o forţă nemaiîntâlnită”

„Iranul tocmai a anunţat că va lovi foarte tare astăzi, mai tare ca niciodată. Ar fi bine să nu o facă, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forţă nemaiîntâlnită!”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

Noi explozii au fost auzite la Dubai, Doha şi Manama

ACTUALIZARE 07:44 Mai multe explozii puternice au fost auzite în zona Dubai pentru a doua zi consecutivă duminică dimineaţă, au declarat martori pentru agenţia de ştiri Reuters.

De asemenea, o echipă CNN aflată la faţa locului în Doha, Qatar, a auzit mai multe explozii puternice la ora 7:30 dimineaţa, ora locală, duminică dimineaţa.

Explozii au fost auzite şi la Manama, capitala Bahrainului.

Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf

ACTUALIZARE 07:43 Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian.

Compania franceză de transport maritim CMA CGM a declarat într-un comunicat că a ordonat tuturor navelor sale aflate în Golful Persic şi care se îndreptau spre Golful Persic să se refugieze „cu efect imediat”. De asemenea, a suspendat trecerea prin Canalul Suez până la noi ordine.

Hapag-Lloyd, o altă companie maritimă importantă, a declarat că suspendă toate tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, care leagă Golful de marea liberă, „până la noi ordine”.

Compania daneză Maersk a avertizat, de asemenea, clienţii cu privire la posibile întârzieri în livrări din cauza redirecţionării navelor.

Explozii puternice la Erbil, sirenele activate în centrul Israelului şi în unele părţi ale Cisiordaniei ocupate

ACTUALIZARE 07:40 Explozii puternice s-au auzit duminică dimineaţă în apropierea aeroportului Erbil, care găzduieşte trupele coaliţiei conduse de SUA în regiunea autonomă Kurdistan din Irak, informează AFP.

Din zona aeroportului se ridica un fum negru şi dens.

Sâmbătă, forţele coaliţiei conduse de SUA au doborât mai multe rachete şi drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil.

De asemenea, sirenele de raid aerian au fost activate în centrul Israelului şi în unele părţi ale Cisiordaniei ocupate, armata israeliană declarând că răspunde la atacul cu rachete al Iranului.

„Sirenele au sunat în mai multe zone din ţară, după identificarea rachetelor lansate din Iran către Statul Israel”, se arată într-o declaraţie a armatei, care adaugă că forţele aeriene „acţionează pentru a intercepta şi a riposta ameninţărilor acolo unde este necesar”.

Doliu la televiziunea din Iran, bucurie pe străzi

ACTUALIZARE 07:30 Durerea afișată la televiziunea publică, dar bucurie pe străzile din Iran: pe rețelele sociale sunt postate imagini de acolo cu oameni care cântă și dansează, după ce au aflat vestea că dictatorul nu mai e.

Știrea inițială. „Khamenei, una dintre cele mai diabolice persoane din istorie, a murit”, a afirmat preşedintele american sâmbătă seară pe platforma sa Truth Social. Anunţul a fost confirmat în cursul nopții de de televiziunea de stat iraniană și alte insituții de presă de la Teheran pe baza unei declarații a a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Într-un discurs emoționant, un prezentator al televiziunii de stat care a anunțat moartea lui Khamenei a declarat că țara va intra într-o perioadă de doliu de 40 de zile.

Anterior, mass-media de stat a declarat că fiica, ginerele și nepotul lui Khamenei au fost, de asemenea, uciși în atacuri. Potrivit agenției de știri Fars, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, există rapoarte conform cărora una dintre nurorile lui Khamenei a fost, de asemenea, ucisă.

Conform constituției, succesorul lui Khamenei trebuie să fie ales de același organism care l-a ales pe el: Adunarea Experților în Conducere.

Acesta este un organism format din 88 de clerici care, pe hârtie, sunt aleși de popor o dată la opt ani, dar, în realitate, numai clericii cei mai loiali Republicii Islamice au dreptul să candideze. De aceea, majoritatea membrilor actuali ai Adunării sunt clerici la fel de intransigenți ca ayatollahul Khamenei.

Constituția prevede că acești clerici trebuie să aleagă cât mai curând posibil un nou lider suprem, dar reunirea rapidă a tuturor, în timp ce Iranul este atacat de Statele Unite și Israel, s-ar putea dovedi dificilă din motive de siguranță.

Între timp, președintele, șeful puterii judecătorești și un cleric membru al puternicului Consiliu Gardian ar prelua, de obicei, responsabilitățile liderului.

Într-o declarație făcută publică peste noapte Gardienii Revoluției Islamice avertizează că vor ataca bazele americane și Israelul.

„Cea mai devastatoare operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe în câteva momente împotriva teritoriilor ocupate și a bazelor teroriste americane”, se arată în declarație.

„Există numeroase semnale că acest tiran nu mai este”, declarase anteriort şi Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian. Potrivit televiziunii israeliene, „treizeci de bombe” au fost aruncate asupra complexului său rezidenţial.

„Odată cu moartea sa, Republica Islamică a luat efectiv sfârşit şi va fi în curând aruncată în coşul de gunoi al istoriei”, a scris pe X şi fiul defunctului şah, Reza Pahlavi.

Armata israeliană a anunţat, de asemenea, că şapte oficiali iranieni de rang înalt au fost „eliminaţi” în timpul atacurilor, printre care şeful Gărzilor Revoluţiei, Mohammad Pakpour, şi Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem.

Statele Unite şi Israelul vizează în mod deschis o schimbare de putere în Iran, Trump şi Netanyahu chemând iranienii „să răstoarne regimul” .

Potrivit martorilor, sâmbătă seara s-au auzit strigăte de bucurie în mai multe cartiere din Teheran după anunţul lui Trump că liderul iranian a murit.

Un prim bilanţ al atacurilor israeliano-americane, anunţat la ora 17:30 GMT (19:30, ora României) de Crucea Roşie iraniană, anunţa peste 200 de morţi, cu două treimi din provinciile ţării „afectate de atacuri”.

La ONU, Iranul a denunţat în faţa Consiliului de Securitate o „crimă de război”, după moartea unor civili. Potrivit agenţiei de presă Fars, exploziile au afectat în special Ispahan (centru), oraşul sfânt Qom (centru),

Karaj, la vest de Teheran, precum şi Kermanshah (vest) şi Shiraz (sud).

Autorităţile judiciare iraniene au raportat cel puţin 108 morţi într-o şcoală de fete. AFP nu a putut accesa această şcoală şi nu este în măsură să verifice acest bilanţ.

Iranul a anunţat, de asemenea, Uniunea Europeană că închide „de facto” strategica strâmtoare Ormuz.

Şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Iran, Ali Larijani, a afirmat că Teheranul va da o „lecţie de neuitat” Statelor Unite şi Israelului.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi-a anulat vizita prevăzută luni în Israel.

Ulterior, în cursul nopţii, armata israeliană a anunţat că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene.

Regiunea, cuprinsă de conflic

Niciun ţară nu este cruţată de consecinţe într-o regiune în care Statele Unite au baze militare.

„Rachetele şi dronele Corpului Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC, armata ideologică a Republicii Islamice Iran - n.r..) au lovit cartierul general al celei de-a cincea flote a Marinei SUA din Bahrein, precum şi alte baze americane” din Golf, a anunţat un comunicat către agenţia de presă Tasnim. Cu toate acestea, comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, Centcom, a anunţat pe X că „daunele asupra siturilor americane au fost minime şi nu au afectat operaţiunile”, nici nu au făcut victime.

Emiratele Arabe Unite afirmă că au fost ţinta a 137 de rachete şi 209 drone lansate de Iran, potrivit Ministerului Apărării.

Doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie şi au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, The Palm. Patru persoane au fost rănite la aeroport, potrivit autorităţilor.

Pe de altă parte, „căderea resturilor de rachete într-un cartier rezidenţial” din Abu Dhabi „a dus la moartea unui civil de naţionalitate asiatică”, potrivit Ministerului Apărării. Locuitorii au declarat pentru AFP că au auzit mai multe explozii în capitala Emiratelor. Cel puţin o persoană a fost ucisă, un cetăţean asiatic, şi şapte au fost rănite într-un „incident” la aeroportul din Abu Dhabi, potrivit administratorului acestuia.

Doi martori au declarat pentru AFP că au văzut fum ridicându-se şi de la baza Al Dhafra din Abu Dhabi.

Bahrein: Un centru al cartierului general al celei de-a cincea flote americane a fost lovit de un „atac cu rachete”, a anunţat Centrul Naţional de Comunicaţii din Bahrein.

Locuitorii cartierului au fost evacuaţi şi „mai multe clădiri rezidenţiale din Manama au fost vizate”, potrivit Ministerului de Interne. Şcolile şi universităţile au trecut la învăţământul la distanţă până la noi ordine.

Qatar: Emirul Qatarului, şeicul Tamim ben Hamad al-Thani, a făcut apel sâmbătă la evitarea unei „escaladări periculoase” în Orientul Mijlociu, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump.

Mai multe explozii au fost auzite deasupra centrului oraşului Doha şi în apropierea bazei militare Al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din regiune.

Opt răniţi, dintre care unul grav, s-au înregistrat în atacurile iraniene asupra Qatarului, a declarat un diplomat pentru AFP.

Kuweit: „Sistemele de apărare aeriană au preluat controlul asupra rachetelor detectate în spaţiul aerian”, a anunţat şeful Statului Major.

O dronă a lovit aeroportul internaţional din Kuweit, provocând răniţi uşor, potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile. Trei membri ai armatei au fost răniţi la baza aeriană Ali Al-Salem, a anunţat Ministerul Apărării din Kuweit.

Arabia Saudită: Mai multe explozii au fost auzite la Riad. Nu există bilanţ disponibil.

Liban: Israelul a anunţat că a vizat poziţii ale grupării pro-iraniene Hezbollah în sudul Libanului, aşa cum a făcut în mod regulat în ultimele săptămâni. Statele Unite îndeamnă cetăţenii să părăsească ţara.

Iordania: Armata afirmă că a interceptat 13 rachete balistice sâmbătă dimineaţă. Ambasada Statelor Unite la Amman a cerut personalului şi cetăţenilor săi să rămână în interior.

Irak: Două atacuri au vizat baza militară Jurf al-Sakher (sau Jurf al-Nasr, din sud), potrivit autorităţilor şi altor surse locale. Aceasta găzduieşte grupul Hachd al-Chaabi, o reţea de foşti paramilitari integraţi în trupele regulate, precum şi puternicul grup armat pro-iranian Kataëb Hezbollah.

Apărarea antiaeriană americană a intrat în acţiune împotriva dronelor deasupra Erbilului.

Cel mai mare raid din istoria aviației israeliene

Israelul este în „stare de urgenţă specială”.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, „aproximativ 200 de avioane de luptă (...) au lansat un atac masiv împotriva dispozitivului de rachete şi a sistemelor de apărare ale regimului terorist iranian în vestul şi centrul Iranului”, se arată într-un comunicat al armatei, care afirmă că este vorba de „cel mai mare raid aerian din istoria aviaţiei israeliene”.

Au fost vizate aproximativ 500 de ţinte. Atacul americano-israelian asupra Iranului va dura „atât timp cât va fi necesar”, au afirmat Netanyahu şi Trump.

Israelul a declarat stare de urgenţă specială. Armata israeliană a anunţat că „mai multe puncte de impact” au fost semnalate în Israel după lansarea rachetelor iraniene.

O femeie de aproximativ 40 de ani a fost ucisă sâmbătă seara în regiunea Tel Aviv în urma lansării rachetelor iraniene, potrivit serviciilor de urgenţă israeliene.

O serie de explozii au fost auzite sâmbătă seara în centrul Israelului, precum şi în Ierusalim şi în Cisiordania ocupată, au relatat jurnaliştii AFP.

Adăposturile publice din oraş sunt deschise. Şcolile, precum şi locurile de muncă şi de adunare vor rămâne închise până luni la ora 18:00 GMT (20:00, ora României).

Punctul de frontieră Rafah dintre Fâşia Gaza şi Egipt a fost închis.

Trump vizează puterea iraniană

Preşedintele american a declarat că Statele Unite lansează „operaţiuni militare majore” împotriva Iranului şi a chemat poporul iranian să „preia” puterea.

„Vom distruge rachetele lor, (...) vom pune la pământ industria lor de rachete” şi „vom distruge marina lor”, a anunţat el într-un videoclip pe Truth Social.

Autorităţilor iraniene le-a spus: „Trebuie să depuneţi armele şi să beneficiaţi de imunitate totală sau, în caz contrar, să vă confruntaţi cu o moarte sigură”.

A avut un mesaj şi pentru poporul iranian: „Ora libertăţii voastre este aproape (...). Când vom termina, preluaţi puterea”.

Iar pe americani i-a avertizat: „Eroi americani curajoşi s-ar putea să-şi piardă viaţa şi am putea avea pierderi”.

Preşedintele american a discutat la telefon cu Benjamin Netanyahu şi cu mai mulţi lideri arabi.

Armata americană a declarat că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive, o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia.

Avioane de luptă britanice au efectuat „operaţiuni defensive regionale coordonate pentru a proteja poporul, interesele şi aliaţii”, în sprijinul unei operaţiuni, „conform cu dreptul internaţional”, a anunţat prim-ministrului britanic Keir Starmer.

Franţa, în schimb, spre deosebire de alţi aliaţi, „nu a fost nici avertizată, nici implicată” în operaţiunea SUA, a anunţat Emmanuel Macron.

Editor : B.E.