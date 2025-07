Aliaţii lui Trump, luați prin surprindere de blocarea livrărilor de arme către Kiev. Cine s-ar afla în spatele deciziei (Politico)

Decizia Pentagonului de a opri unele livrări de arme către Ucraina a luat prin surprindere chiar şi persoanele care sunt de obicei informate îndeaproape cu privire la astfel de chestiuni, inclusiv membri ai Congresului, oficiali ai Departamentului de Stat şi aliaţi europeni cheie, scrie Politico, preluat de News.ro, pe baza a ceea ce a aflat de la şase persoane care cunosc situaţia.

Măsura surprinzătoare luată luni a alimentat îngrijorarea şi frustrarea, inclusiv în rândul republicanilor de top, care consideră că un înalt oficial al Pentagonului pare să aibă o influenţă excesivă asupra deciziei. Suspendarea livrărilor a fost determinată de şeful departamentului pentru politici al Pentagonului, Elbridge Colby, şi de un cerc restrâns de consilieri, din cauza îngrijorării că anumite stocuri de arme din SUA sunt pe cale să se epuizeze.

Chiar şi aliaţii preşedintelui Donald Trump au fost frustraţi de această măsură şi au acuzat oficiali precum Colby, care a condus o revizuire a stocurilor de muniţii ale SUA, că au promovat această măsură fără a informa restul administraţiei sau alte părţi interesate.

Aceştia au remarcat că decizia de a opri livrările de arme către Ucraina pare să fi fost luată fără o coordonare adecvată în cadrul administraţiei, după ce reducerile masive de personal în cadrul Consiliului Naţional de Securitate au micşorat acest organism politic cândva puternic la doar o mică parte din dimensiunea sa iniţială.

„Cred că totul este opera directorului de politici al Departamentului Apărării, acest Colby. Practic, nu avem un consilier pentru securitate naţională”, a declarat congresmenul Michael McCaul (republican din Texas). „Nici măcar nu sunt sigur că (secretarul de stat Marco) Rubio a fost consultat în această chestiune. Există diviziuni interne în Casa Albă”, a declarat alesul.

Șoc în Ucraina, nedumerire în Europa

Măsura a provocat nedumerire şi şoc în Ucraina şi a ridicat întrebări peste Atlantic cu privire la faptul dacă America se retrage definitiv din sprijinul militar acordat Kievului - tocmai când Trump părea să se încălzească la ideea de a trimite mai mult ajutor pentru a proteja Ucraina de bombardamentele ruseşti, notează Politico.

Reprezentantul republican Brian Fitzpatrick, membru al Comisiei de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, i-a scris marţi lui Trump pentru a solicita o informare de urgenţă din partea Casei Albe şi a Departamentului Apărării cu privire la suspendarea ajutorului militar, care a fost aprobat în timpul administraţiei Biden.

Un oficial american a declarat sub acoperirea anonimatului că decizia Pentagonului a fost necoordonată şi a luat prin surprindere inclusiv Departamentul de Stat.

Alţi doi oficiali americani au confirmat că Pentagonul nu a solicitat niciun aviz din partea Departamentului de Stat, a Ambasadei SUA la Kiev sau a echipei trimisului special al SUA pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, înainte de a retrage un transport de arme esenţiale care se afla deja în Polonia. Unii membri ai Statului Major Interarme s-au opus, de asemenea, suspendării, au declarat atât oficiali, cât şi o persoană familiarizată cu discuţiile.

„Este fals”

Casa Albă şi Departamentul de Stat au respins ideea că suspendarea livrărilor de muniţie i-a luat prin surprindere pe oficialii administraţiei. „Este fals”, a declarat un oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul. „Preşedintele şi înalţii oficiali se aşteaptă ca Departamentul Apărării să revizuiască periodic alocările de ajutor pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu agenda America First”, a spus oficialul de la Casa Albă. El nu a precizat însă când anume preşedintele şi consilierii săi au fost informaţi despre decizia de a opri livrarea armelor, spunând doar că ştiau „înainte de articolul” publicat marţi de sursa citată.

Elbridge Colby nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta rolul său în luarea acestei decizii. Într-o declaraţie transmisă marţi seara de un purtător de cuvânt al Casei Albe, Colby a afirmat că Pentagonul „continuă să ofere preşedintelui opţiuni solide pentru continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei”, „examinând riguros şi adaptând abordarea sa şi menţinând în acelaşi timp pregătirea forţelor armate americane”. El a afirmat că informaţiile iniţiale erau „o încercare de a crea o diviziune care nu există”.

Însă, într-o şedinţă informativă cu Congresul avută vinerea trecută pe tema Ucrainei, oficialii Departamentului de Stat şi ai Pentagonului nu au menţionat nimic despre o suspendare a furnizării de armament şi nu răspund la întrebările oficiale pe această temă, a declarat un asistent al Congresului. Asistentul a adăugat că Ucraina are „o nevoie critică de reaprovizionare continuă cu diverse arme, având în vedere atacurile continue ale Rusiei”, în special sisteme de apărare aeriană, cum ar fi interceptorii Patriot, rachetele cu rază lungă de acţiune şi proiectilele convenţionale, care au fost oprite.

De cealaltă parte a Atlanticului, diplomaţii europeni şi echipa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski se străduiau să afle de ce SUA au îngheţat brusc ajutorul. Nici Zelenski, nici Uniunea Europeană nu au fost informaţi în prealabil, potrivit unui oficial european şi unui consilier ucrainean.

Posibilă convorbire telefonică Trump-Zelenski

SUA şi Ucraina lucrează pentru a organiza o convorbire telefonică între Trump şi Zelenski, au declarat două persoane familiarizate cu planurile. Ideea a fost pusă în mişcare marţi, când au început să se răspândească zvonuri că SUA au blocat livrările de arme către Ucraina.

„SUA informează astăzi Ucraina (despre această decizie) la Kiev şi va fi organizată în curând o convorbire telefonică între Trump şi Zelenski”, a declarat un diplomat european familiarizat cu planurile. „SUA afirmă că nu este vorba de o pauză, nici de o suspendare. SUA sunt încă în proces de a determina cea mai bună modalitate de a sprijini apărarea Ucrainei. Aceasta rămâne o prioritate”, a adăugat diplomatul.

Zelenski a declarat miercuri că oficialii ucraineni sunt în contact cu omologii lor americani pentru a încerca să clarifice situaţia. „Într-un fel sau altul, trebuie să asigurăm protecţia poporului nostru”, a spus liderul ucrainean.

Elbridge Colby, arătat cu degetul

Episodul subliniază rolul important pe care Elbridge Colby îl joacă în Pentagon şi cât de strict sunt luate deciziile în anumite părţi ale Pentagonului, observă Politico.

Fiind unul dintre puţinii oficiali cu experienţă anterioară în guvern, Colby „înţelege cum circulă documentele în clădire într-un mod în care majoritatea celorlalţi oameni care se află acolo acum pur şi simplu nu înţeleg”, a declarat un fost oficial al Pentagonului. „Conducerea Pentagonului a fost golită, iar majoritatea oamenilor de acolo nu au nicio experienţă în guvern, ceea ce este valabil şi pentru Consiliul Naţional de Securitate” de la Casa Albă, a adăugat persoana respectivă.

Colby a fost unul dintre principalii autori ai Strategiei de Apărare Naţională din 2018, în timpul primei administraţii Trump. El conduce, de asemenea, o revizuire a Pentagonului privind pactul submarin AUKUS cu Australia şi Regatul Unit, o evaluare care a surprins, de asemenea, oficialii-cheie ai administraţiei Trump.

Ce știe Congresul

Între timp, congresmeni din ambele partide s-au declarat surprinşi de decizia administraţiei Trump, unii dintre ei întrebându-se de ce Congresul nu a fost consultat în prealabil. O astfel de măsură ar fi necesară înainte de suspendarea livrărilor de arme care au fost deja aprobate de Congres.

„Administraţia Biden a venit cu ceea ce doresc ucrainenii, ceea ce putem furniza, iar apoi am discuta despre ce ar trebui accelerat sau pus în aşteptare”, a declarat deputata democrată Betty McCollum, membru de rang înalt al comisiei Camerei Reprezentanţilor care supraveghează bugetul Departamentului Apărării. „Aceste discuţii nu au loc în prezent”, a precizat ea.

Preşedintele Comisiei pentru alocarea fondurilor din Camera Reprezentanţilor, Tom Cole (republican), a declarat că a aflat despre această decizie din presă, dar că nu are nicio obiecţie. „Nu am niciun motiv în acest moment să pun la îndoială explicaţia care a fost dată - că am ajuns la o penurie critică”, a declarat Cole într-un interviu.

„Ştiu cât de mult material am consumat, mai mult decât ar fi crezut cineva acum şase luni, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu. Aşadar, există limite. Avem probleme reale cu baza noastră industrială. Mă aştept ca prima obligaţie a preşedintelui să fie apărarea Statelor Unite”, a spus Cole.

Reprezentantul republican Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanţilor, a declarat iniţial că nu era la curent cu decizia de suspendare. Dar, după ce personalul său a primit un raport de la Pentagon, Rogers a declarat că este vorba „doar de o pauză obişnuită pentru a verifica stocurile”, după recentele operaţiuni militare din Orientul Mijlociu.

Comisia pentru servicii armate, a transmis Rogers, aşteaptă mai multe informaţii. „Ei doar fac un inventar. Şi există trei categorii diferite (de muniţii) unde consideră că suntem puţin sub nivelul la care ar trebui să fim pentru propriile noastre scopuri”, a spus el. „Încercăm să îi convingem să ne dea câteva detalii finale despre aceste trei categorii”, a adăugat congresmenul. În cele din urmă, Pentagonul va trebui să clarifice public motivul pentru care a suspendat livrările de arme, a spus el. „Trebuie doar să fie mai transparenţi în această privinţă, deoarece oamenii confundă acest lucru cu angajamentul nostru faţă de Ucraina”, a subliniat Rogers. „Nu are nimic de-a face cu asta”, a dat el asigurări.

La rândul său, liderul democrat al comisiei, deputatul Adam Smith, a declarat: „Am fost luat prin surprindere, deoarece această administraţie nu comunică deloc cu noi”.

Editor : C.S.