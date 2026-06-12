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Aliații NATO vor să îi ofere comandantului Forțelor aliate din Europa mai multă libertate de acțiune în doborârea dronelor

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Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich. Foto: Profimedia

Țările membre NATO doresc să-i acorde comandantului militar suprem al alianței o mai mare libertate de acțiune în ceea ce privește doborârea dronelor până la summitul liderilor de luna viitoare de la Ankara, potrivit a doi diplomați NATO și a unui oficial al alianței, relatează Politico.

Țările NATO s-au confruntat cu un număr tot mai mare de amenințări aeriene, printre care roiuri de drone care au pătruns în Polonia și România, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și drone suspecte deasupra Letoniei — incidente care au provocat pagube și răniți și au agitat scena politică din țările de pe flancul estic.

După luni de negocieri, se așteaptă ca aliații să aprobe o nouă propunere până la summitul din 7-8 iulie, care i-ar conferi comandantului suprem al forțelor aliate din Europa al NATO, generalul american Alexus Grynkewich, mai multă putere pentru a face față acestor amenințări, au declarat diplomații și oficialii. 

În prezent, statele membre NATO stabilesc regulile privind modul și locul în care pot fi utilizate anumite arme naționale. Conform noii propuneri, Grynkewich ar avea o mai mare flexibilitate în ceea ce privește redistribuirea resurselor în cadrul alianței și stabilirea nivelurilor de alertă ale echipamentelor militare, fără a fi necesară obținerea unei aprobări oficiale, au declarat oficialii.

Propunerea ar integra, de asemenea, în mod oficial sistemele balistice de apărare aeriană ale NATO în misiunile de patrulare aeriană cu avioane de vânătoare desfășurate în țările de pe flancul estic și dincolo de acestea, au adăugat ei, transformându-le în misiuni de apărare aeriană. 

Unii aliați NATO se plâng de mult timp că aceste așa-numite rezerve naționale creează un mozaic de reguli diferite în cadrul alianței și îi îngreunează lui Grynkewich capacitatea de a elimina rapid amenințările aeriene.

Țările au dezbătut eliminarea acestor restricții pe fondul incursiunilor tot mai frecvente ale dronelor, începând cel puțin din octombrie, iar lansarea rachetelor balistice iraniene către Turcia la începutul acestui an a conferit un caracter și mai urgent discuției în favoarea adoptării unei abordări la nivelul întregii alianțe, a declarat oficialul NATO.

„Țările apelează întotdeauna la NATO atunci când o dronă intră în spațiul lor aerian”, a adăugat oficialul, dar NATO „are nevoie ca țările să-și facă partea” prin eliminarea restricțiilor.

Potrivit oficialului, Grynkewich și-a prezentat propunerile privind sporirea flexibilității în fața celor 32 de ambasadori ai țării la începutul acestui an. 

Informația vine în contextul în care administrația Trump pregătește o reducere semnificativă a avioanelor și navelor de război alocate operațiunilor NATO în Europa, inclusiv a unor avioane de luptă, aeronave de recunoaștere și nave militare, potrivit publicației New York Times, care citează doi înalți oficiali europeni.

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Editor : A.M.G.

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