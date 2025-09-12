Aliații Poloniei trimit trupe, artilerie și sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic al NATO

Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian. Germania își va prelungi misiunea de protejare a cerului polonez cu trei luni și va crește numărul avioanelor de vânătoare Eurofighter desfășurate în acest scop, de la două la patru. Franța trimite în Polonia trei avioane de vânătoare Rafale. Din Cehia vor sosi trei elicoptere militare și o sută de militari, în timp ce Olanda a decis să accelereze livrarea a două baterii Patriot.

În primele ore ale zilei de miercuri, trei drone ruseşti au fost doborâte după ce au pătruns în spaţiul aerian polonez. Alte drone s-au prăbuşit la sol şi au fost găsite ulterior în estul Poloniei.

Polonia a solicitat o şedinţă a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la incident, care va avea loc vineri la ora 19:00 GMT (22:00, ora României).

Ca răspuns la incursiunea dronelor, Ţările de Jos şi Republica Cehă au declarat că vor trimite sisteme de apărare în Polonia, în timp ce Lituania va primi o brigadă germană şi va avea avertizări mai prompte cu privire la atacurile ruseşti asupra Ucrainei care ar putea trece graniţa.

Germania a declarat, de asemenea, că va „intensifica angajamentul său de-a lungul frontierei estice a NATO” şi va extinde şi amplifica supravegherea aeriană asupra Poloniei.

Joi seară, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a anunţat la rândul său că Franţa va mobiliza trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian al Poloniei. „Nu vom ceda intimidărilor crescânde ale Rusiei”, a promis Macron.

Într-o adresare în faţa parlamentului, joi, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a enumerat ofertele de sprijin din partea partenerilor Poloniei, spunând că olandezii vor desfăşura sisteme de apărare aeriană, artilerie şi 300 de soldaţi, iar cehii vor trimite elicoptere şi 100 de soldaţi. El a mai spus că francezii şi britanicii ar putea desfăşura avioane pentru a asigura flancul estic al NATO.

„Polonia a auzit de-a lungul istoriei sale repetate cuvinte de solidaritate şi gesturi goale”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Astăzi, avem declaraţii concrete”, a punctat el.

Deşi dronele şi rachetele ruseşti au mai încălcat anterior spaţiul aerian al unor ţări membre NATO, acesta a fost cel mai grav incident de acest gen de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Kremlinul a declarat că nu comentează afirmaţiile că Rusia ar fi încercat în mod deliberat să alimenteze tensiunile în Polonia.

Cu toate acestea, mulţi lideri polonezi şi europeni consideră că incursiunea a fost deliberată.

La anxietatea resimţită în unele zone din Europa de Est se adaugă exerciţiile militare comune majore dintre Belarus şi Rusia, denumite Zapad 2025, care vor începe vineri.

Polonia şi-a închis graniţa cu Belarus joi la miezul nopţii, ora locală, „din motive de securitate naţională, în legătură cu manevrele Zapad”, pe care le-a calificat drept „foarte agresive”.

Rusia a îndemnat autorităţile poloneze să redeschidă graniţa cu Belarus, avertizând că închiderea acesteia „va cauza prejudicii grave” întreprinderilor şi libertăţii de circulaţie. „Solicităm Varşoviei să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri distructive şi să reconsidere decizia cât mai curând posibil”, a declarat joi seara purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Exerciţiile Zapad anterioare au avut loc cu câteva luni înainte de începerea războiului din Ucraina şi au implicat în total aproximativ 200.000 de soldaţi.

Exerciţiul din acest an va avea o amploare mai redusă, potrivit şefului serviciului militar de informaţii lituanian, Mindaugas Mazonas, şi va implica până la 30.000 de soldaţi în total.

Editor : A.C.