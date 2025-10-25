Live TV

Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”

Data publicării:
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Vladimir Putin. Foto: Reuters
Din articol
Negocieri cu SUA pentru sisteme Patriot Zelenski vrea garanții de securitate

Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru Voinţă, să „scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat şi el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.

„Tăiem sursele de finanţare ale maşinii de război a Rusiei”, a declarat premierul britanic Sir Keir Starmer, după summit. Regatul Unit şi Statele Unite au impus sancţiuni celor mai mari două companii petroliere ruseşti, în timp ce Uniunea Europeană a vizat exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Moscovei.

Și Zelenski a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”. Totuşi, nu au fost anunţate livrări de rachete cu rază lungă de acţiune către Ucraina în cadrul summitului, comentează BBC.

Volodimir Zelenski a subliniat că priorităţile întâlnirii au fost apărarea antiaeriană, energia, sancţiunile şi capacităţile de atac la distanţă mare, conform Preşedinţiei ucrainene.

„Putin nu a atins niciunul dintre obiectivele sale reale pe teren – nu a obţinut câştiguri pe linia frontului, aşa că s-a întors la ceea ce crede cu adevărat: teroarea. Şi, desigur, trebuie să ne protejăm infrastructura critică – şi să prevenim orice pene de curent”, a mai spus el.

Delegaţia ucraineană şi-a informat partenerii despre nevoia de sprijin şi de refacere a infrastructurii energetice a ţării. În această iarnă, Ucraina va avea nevoie şi de importuri de gaze, deoarece Rusia continuă atacurile ţintite asupra instalaţiilor energetice. Ţara noastră colaborează deja cu Norvegia în această privinţă, potrivit comunicatului Kievului.

Negocieri cu SUA pentru sisteme Patriot

Şeful statului ucrainean a mai precizat că Ucraina poartă discuţii cu Statele Unite privind un acord de achiziţie a unui număr suficient de sisteme Patriot.

„Există deja un număr semnificativ de sisteme Patriot şi alte sisteme de apărare antiaeriană în Europa care, din fericire, sunt doar în aşteptare. Le-am putea folosi acum pentru a salva vieţi, ca să nu trebuiască să aşteptăm la rând”, a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a exprimat recunoştinţă specială faţă de Regatul Unit, Uniunea Europeană, Canada şi Japonia pentru sancţiunile impuse Rusiei, precum şi tuturor celor care contribuie la aceste măsuri restrictive.

„Şi acum, există încă o decizie importantă a Statelor Unite ale Americii – sancţiuni împotriva a două mari companii petroliere ruseşti. Presiunea asupra petrolului rusesc este un instrument pentru a pune capăt războiului, sunt sigur de asta. Şi toate companiile petroliere ruseşti – inclusiv Rosneft, Lukoil, compania lui Putin, Surgutneftegaz, şi altele – trebuie blocate”, a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a afirmat că Rusia nu are nicio intenţie de a încheia războiul, iar Vladimir Putin nu doreşte nicio întâlnire reală. El a făcut apel la eforturi pentru a crea în Rusia o voinţă de a negocia.

„Sunt gata să mă întâlnesc în orice format semnificativ, iar linia actuală de contact ar putea fi punctul de pornire al negocierilor – al unor negocieri reale. Şi trebuie să ne amintim cu toţii că problemele integrităţii teritoriale şi orice presupus ‘troc de teritorii’ nu trebuie să recompenseze agresorul şi nici să încurajeze agresiuni viitoare în lume”, a precizat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a subliniat că problemele legate de rachetele Tomahawk, Storm Shadow, SCALP şi producţia comună de drone şi rachete sunt esenţiale.

„De îndată ce Putin a simţit presiune şi posibilitatea ca Tomahawk-urile să apară în Ucraina, el şi-a declarat disponibilitatea de a relua discuţiile – dar, imediat ce presiunea a scăzut, a abandonat din nou diplomaţia”, se arată în comunicat.

Zelenski vrea garanții de securitate

Şeful statului ucrainean a făcut apel la extinderea capacităţilor de atac la distanţă şi la activarea echipelor care finalizează lucrările la viitorul cadru pentru garanţiile de securitate.

„În ziua în care se va încheia războiul, trebuie să fim pregătiţi cu toate garanţiile de securitate. Iar acum este momentul să implementăm practic toate aceste iniţiative, precum PURL, SAFE şi sprijinul în cadrul Coaliţiei pentru voinţă”, a încheiat Volodimir Zelenski.

Zelenski a susţinut de mult timp că rachetele Tomahawk fabricate în SUA şi rachetele europene ar ajuta la creşterea costurilor războiului pentru Moscova, lovind ţinte militare esenţiale — inclusiv rafinării de petrol şi depozite de arme — adânc în interiorul Rusiei.

Însă, în timpul discuţiilor de săptămâna trecută de la Washington, preşedintele american Donald Trump i-a transmis lui Zelenski că nu este pregătit să furnizeze rachete Tomahawk.

Joi, preşedintele Vladimir Putin a avertizat că, dacă „astfel de arme vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Federaţiei Ruse, răspunsul va fi... copleşitor.”

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Ultimele știri
Accident naval pe Dunăre, la Galați: o ambarcațiune a lovit o barjă. Sunt cel puțin trei răniți, între care și un copil
Grindeanu, mesaj de ziua Armatei: Are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă pentru a-și îmbunătăți performanțele
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
c2g9NDFhYjJhYzYxMWY0OWQ0Nzk0YTBkMWI4MzJjYTQwMGE=.thumb
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
The Euroclear financial institution headquarters in Brussels, Belgium, Thursday 13 March 2025
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Donald Trump la întâlnirea cu liderii UE și Zelenski de la Washington
Lui Donald Trump nu i-a plăcut UE înainte. Acum, Rusia ar putea să-l apropie de Europa (CNBC)
Konstantin Ernst împreună cu Vladimir Putin
Șeful pricipalului canal de stat din Rusia, despre schimbarea imaginii țării sale: „Rachete bune înseamnă bomboane bune”
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 46 de ani, dar i se spune că arată de 30. Cum și-a schimbat viața această femeie, mama a trei copii: „Mă...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Bani pentru plata facturilor la energie. Ce condiții trebuie îndeplinite
Digi FM
Steffi Graf și Andre Agassi, la 24 de ani de căsnicie. El a fost cucerit de ea înainte să se cunoască: "Am...
Digi Sport
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tănase: ”Toată lumea îi zice”
Pro FM
Cum și-a petrecut vara Rocco, fiul celebrei Madonna. Imaginile postate pe internet i-au uimit pe fani: „Ești...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...