Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”

Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru Voinţă, să „scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat şi el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.

„Tăiem sursele de finanţare ale maşinii de război a Rusiei”, a declarat premierul britanic Sir Keir Starmer, după summit. Regatul Unit şi Statele Unite au impus sancţiuni celor mai mari două companii petroliere ruseşti, în timp ce Uniunea Europeană a vizat exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Moscovei.

Și Zelenski a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”. Totuşi, nu au fost anunţate livrări de rachete cu rază lungă de acţiune către Ucraina în cadrul summitului, comentează BBC.

Volodimir Zelenski a subliniat că priorităţile întâlnirii au fost apărarea antiaeriană, energia, sancţiunile şi capacităţile de atac la distanţă mare, conform Preşedinţiei ucrainene.

„Putin nu a atins niciunul dintre obiectivele sale reale pe teren – nu a obţinut câştiguri pe linia frontului, aşa că s-a întors la ceea ce crede cu adevărat: teroarea. Şi, desigur, trebuie să ne protejăm infrastructura critică – şi să prevenim orice pene de curent”, a mai spus el.

Delegaţia ucraineană şi-a informat partenerii despre nevoia de sprijin şi de refacere a infrastructurii energetice a ţării. În această iarnă, Ucraina va avea nevoie şi de importuri de gaze, deoarece Rusia continuă atacurile ţintite asupra instalaţiilor energetice. Ţara noastră colaborează deja cu Norvegia în această privinţă, potrivit comunicatului Kievului.

Negocieri cu SUA pentru sisteme Patriot

Şeful statului ucrainean a mai precizat că Ucraina poartă discuţii cu Statele Unite privind un acord de achiziţie a unui număr suficient de sisteme Patriot.

„Există deja un număr semnificativ de sisteme Patriot şi alte sisteme de apărare antiaeriană în Europa care, din fericire, sunt doar în aşteptare. Le-am putea folosi acum pentru a salva vieţi, ca să nu trebuiască să aşteptăm la rând”, a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a exprimat recunoştinţă specială faţă de Regatul Unit, Uniunea Europeană, Canada şi Japonia pentru sancţiunile impuse Rusiei, precum şi tuturor celor care contribuie la aceste măsuri restrictive.

„Şi acum, există încă o decizie importantă a Statelor Unite ale Americii – sancţiuni împotriva a două mari companii petroliere ruseşti. Presiunea asupra petrolului rusesc este un instrument pentru a pune capăt războiului, sunt sigur de asta. Şi toate companiile petroliere ruseşti – inclusiv Rosneft, Lukoil, compania lui Putin, Surgutneftegaz, şi altele – trebuie blocate”, a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a afirmat că Rusia nu are nicio intenţie de a încheia războiul, iar Vladimir Putin nu doreşte nicio întâlnire reală. El a făcut apel la eforturi pentru a crea în Rusia o voinţă de a negocia.

„Sunt gata să mă întâlnesc în orice format semnificativ, iar linia actuală de contact ar putea fi punctul de pornire al negocierilor – al unor negocieri reale. Şi trebuie să ne amintim cu toţii că problemele integrităţii teritoriale şi orice presupus ‘troc de teritorii’ nu trebuie să recompenseze agresorul şi nici să încurajeze agresiuni viitoare în lume”, a precizat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a subliniat că problemele legate de rachetele Tomahawk, Storm Shadow, SCALP şi producţia comună de drone şi rachete sunt esenţiale.

„De îndată ce Putin a simţit presiune şi posibilitatea ca Tomahawk-urile să apară în Ucraina, el şi-a declarat disponibilitatea de a relua discuţiile – dar, imediat ce presiunea a scăzut, a abandonat din nou diplomaţia”, se arată în comunicat.

Zelenski vrea garanții de securitate

Şeful statului ucrainean a făcut apel la extinderea capacităţilor de atac la distanţă şi la activarea echipelor care finalizează lucrările la viitorul cadru pentru garanţiile de securitate.

„În ziua în care se va încheia războiul, trebuie să fim pregătiţi cu toate garanţiile de securitate. Iar acum este momentul să implementăm practic toate aceste iniţiative, precum PURL, SAFE şi sprijinul în cadrul Coaliţiei pentru voinţă”, a încheiat Volodimir Zelenski.

Zelenski a susţinut de mult timp că rachetele Tomahawk fabricate în SUA şi rachetele europene ar ajuta la creşterea costurilor războiului pentru Moscova, lovind ţinte militare esenţiale — inclusiv rafinării de petrol şi depozite de arme — adânc în interiorul Rusiei.

Însă, în timpul discuţiilor de săptămâna trecută de la Washington, preşedintele american Donald Trump i-a transmis lui Zelenski că nu este pregătit să furnizeze rachete Tomahawk.

Joi, preşedintele Vladimir Putin a avertizat că, dacă „astfel de arme vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Federaţiei Ruse, răspunsul va fi... copleşitor.”

Editor : C.L.B.