Alice Huang, femeia de origine chineză aflată în centrul scandalului recent al companiei Nvidia, a păstrat legătura cu un oficial al principalei agenții de spionaj din China timp de peste un an, pe durata relației sale cu fostul director general Jensen Huang, a relatat duminică ziarul New York Times, informează Reuters.

Alice Huang a ținut legătura cu un ofițer al Ministerului Securității de Stat din China din primăvara anului 2025 până în toamna acestui an, se arată în articol, care citează surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informații.

Alice Huang a condus anterior compania Megaspeed International, cu sediul în Singapore, un client important al Nvidia care a reprezentat la un moment dat vânzări de cipuri Nvidia în valoare de miliarde.

Autoritățile americane anchetează Megaspeed încă din 2024, din cauza suspiciunilor că ar fi introdus ilegal în China cipuri avansate de inteligență artificială ale Nvidia.

Articolul de duminică apare în contextul în care oficialii americani au pus la îndoială sugestiile inițiale conform cărora Alice Huang ar fi fost spioană, așa cum a relatat ziarul luna trecută.

Articolul din 29 octombrie a declanșat un scandal care a dus la demisia lui Jensen Huang după două săptămâni și la o scădere bruscă a prețului acțiunilor Nvidia.

Oficialii administrației Trump au afirmat în repetate rânduri că nu au ajuns la concluzia că Alice Huang ar fi spionat pentru China.

Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a declarat luna aceasta că Departamentul de Justiție nu a ajuns încă la o concluzie cu privire la faptul dacă aceasta ar fi fost un spion chinez.

Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Jay Clayton, a repetat acest lucru duminică.

„Procurorul general Blanche a fost foarte clar că aceasta este o chestiune aflată în curs de investigare, atât în ceea ce o privește pe doamna Huang, cât și pe compania sa, pentru diverse aspecte”, a declarat Clayton în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN. „Și voi lăsa acea anchetă să-și urmeze cursul.”

Scandalul a determinat, de asemenea, o analiză mai aprofundată a abordării Washingtonului în ceea ce privește controlul exporturilor către China, congressmanii din ambele partide punând sub semnul întrebării dacă administrația Trump a fost prea permisivă în ceea ce privește aplicarea legii și reglementarea semiconductorilor de mare valoare.

Relația dintre cei doi în sine prezintă un interes mai redus, a declarat senatorul John Kennedy, republican din Louisiana, în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

„Sper că s-a simțit bine”, a spus Kennedy duminică. „A fost cea mai scumpă partidă de sex de la Elena din Troia încoace.”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri companiei Nvidia să-i acorde o „a doua şansă” lui Jensen Huang.



„Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind. Este una dintre cele mai strălucite minţi din lume (...) Mi-ar plăcea foarte mult ca Jensen să aibă o a doua şansă. Suntem o ţară care oferă a doua şansă, şi mi-ar plăcea să-l revăd”, a declarat preşedintele SUA, când a fost întrebat despre acest subiect într-o conferinţă de presă.



Preşedintele american a afirmat, de asemenea, vineri că a „vorbit” despre Jensen Huang cu preşedintele chinez Xi Jinping, pe care l-a întâlnit săptămâna aceasta la Shenzhen, în sudul Chinei.



„Preşedintele Xi mi-a spus: «Oh, este un om strălucit». Aşa este. Compania, dacă ar fi deşteaptă, l-ar lua pe acest om strălucit, i-ar accepta scuzele şi l-ar lăsa să se întoarcă la muncă”, a spus Donald Trump.



Cu câteva ore înainte, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declarase la postul de ştiri economice CNBC că Donald Trump şi Xi Jinping nu au discutat despre afacerea Huang.

Editor : M.C