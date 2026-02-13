Live TV

Alocație universală pentru toți copiii din Spania. 100 de mii de români ar putea beneficia de acești bani

Guvernul Spaniei vrea alocație universală - de 200 de euro - pentru toți copiii sub 18 ani. Alocația s-ar acorda lunar și ar putea ajunge și la peste 100 de mii de copii români. Autoritățile speră ca astfel să reducă nivelului sărăciei infantile din Regatul Iberic, unul dintre cele mai mari din Europa.

Spania a rezolvat două mari probleme pe care le are de foarte mult timp. Prima este natalitatea foarte scăzută. De exemplu, în 2025 s-au născut puțin peste 300.000 de copii și au murit peste 400.000 de spanioli, iar a doua este nivelul sărăciei infantile, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24.

Unul din trei copii sunt în această categorie, după Bulgaria, România și Grecia, Spania este țara din UE cu cel mai mare astfel de nivel. S-ar pune problema cheltuielilor implicate de acest nivel de 200 euro pentru fiecare copil, s-ar ajunge la o cheltuială de 19 miliarde de euro anual. Sunt aproape 9 milioane de copii în Spania, cetățeni și rezidenți. Și rezidenții cu acte regulă vor primi această alocație inclusiv peste 100.000 de copii români. Desigur, odată implementată, se vor reduce cheltuieli din altă parte, pentru că acum în Spania există un tip de alocație, dar se dă foarte selectiv, în funcție de anumite criterii.

În prezent, numai familiile cu adevărat vulnerabile primesc acest ajutor. Este și o nuanță electorală aici, opoziția deja spune că măsura este anunțată la fix, pentru că 2027 este un an al alegerilor generale.

Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător

