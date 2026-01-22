Live TV

Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii

Data publicării:
alunecare de teren
Foto cu caracter ilustrativȘ: Profimedia

Echipe de salvare din Noua Zeelandă căutau joi mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii, în urma unei alunecări de teren produse într-un camping în urma ploilor torenţiale care au provocat pagube de amploare şi au lăsat mii de rezidenţi fără curent electric, informează Reuters.

Ploile torenţiale, care au afectat aproape tot litoralul estic al Insulei de Nord, au dus la evacuări şi la închiderea drumurilor.

Alunecarea de teren s-a produs la ora locală 9:30 (20:30 GMT, miercuri), când un strat de roci s-a prăvălit de pe versat peste un camping situat în Muntele Maunganui, o populară destinaţie turistică locală de pe coasta nordică a Noii Zeelande.

Nix Jaques, martoră a incidentului, a declarat pentru Radio NZ că a auzit un sunt incredibil de puternic pe când se pregătea să urce pe munte.

''M-am răsucit şi am văzut pământul prăbuşindu-se peste nişte construcţii'', a spus ea, citată de Agerpres. ''A provocat mişcarea unor vehicule. S-a prăbuşit peste un bloc sanitar, unde cred că erau nişte oameni la duşuri, şi a mutat din loc o rulotă, era o familie cu o rulotă''.

Sute de familii aflate în acel loc au fost evacuate, iar serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a localiza persoanele rămase în zonă, au spus autorităţile cu prilejul unei conferinţe de presă.

Numărul persoanelor dispărute este ''mai mic de 10'', a spus comandantul poliţiei districtuale, Tim Anderson.

''Este posibil să găsim supravieţuitori'', a spus el.

Comandantul brigăzii pentru intervenţii de urgenţă, William Park, a spus că salvatorii au detectat semne de viaţă, dar s-au retras din cauza riscului unei alte alunecări de teren.

''Din câte am înţeles, cetăţeni aflaţi la faţa locului... au încercat să pătrundă în zona afectată şi au auzit nişte voci. Prima echipă de salvatori sosită la faţa locului a auzit de asemenea voci. La scurt timp după sosirea echipei noastre, am evacuat pe toată lumea din cauza riscului unei alte alunecări'', a spus Park.

Potrivit ministrului pentru Managementul situaţiilor de urgenţă, Mark Mitchell, citat de presa locală, printre persoanele date dispărute sunt şi copii, iar la faţa locului au fost mobilizate elicoptere care să sprijine eforturile de salvare.

O altă alunecare de teren a afectat o casă din localitatea învecinată Papamoa şi două persoane au fost date dispărute, a spus poliţia.

Într-un alt incident, produs miercuri, o persoană a fost dată dispărută după ce vehiculul în care se afla a fost luat de ape într-o zonă la nord de Auckland.

Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a spus pe platforma X că ''monitorizează în mod activ diverse situaţii de pe teritoriul ţării'', inclusiv pe cea de la Maunganui.

Autoritatea pentru transport din Noua Zeelandă a raportat drumuri închise în Northland, Bay of Plenty şi Waikato, iar autorităţile locale au anunţat că nişte comunităţi mici au rămas izolate din cauza drumurilor avariate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Digi Sport
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
asfalt surpat dn1
Încă o alunecare de teren a avut loc pe DN1, în Prahova: circulația a fost restricționată. Anunțul autorităților
G7YxDOBb0AQwdU0
Colierul cu un ou Fabergé înghițit de un hoț în Noua Zeelandă, recuperat după o așteptare de șase zile
alunecare dn1
Alunecare de teren sub structura DN1. Poliţia a restricţionat parţial traficul
ou faberge
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Faberge în valoare de 19.000 de dolari
carte foc flacari carte arzand ura discurs al urii
Cum transformă extremiștii violenți cuvintele în arme și cele șase tactici pe care le folosesc
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și Donald Trump
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul...
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt „semnificativ mai...
Ultimele știri
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Volodimir Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Donald Trump 
Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat”, a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
”Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat