Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii

Echipe de salvare din Noua Zeelandă căutau joi mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii, în urma unei alunecări de teren produse într-un camping în urma ploilor torenţiale care au provocat pagube de amploare şi au lăsat mii de rezidenţi fără curent electric, informează Reuters.

Ploile torenţiale, care au afectat aproape tot litoralul estic al Insulei de Nord, au dus la evacuări şi la închiderea drumurilor.

Alunecarea de teren s-a produs la ora locală 9:30 (20:30 GMT, miercuri), când un strat de roci s-a prăvălit de pe versat peste un camping situat în Muntele Maunganui, o populară destinaţie turistică locală de pe coasta nordică a Noii Zeelande.

Nix Jaques, martoră a incidentului, a declarat pentru Radio NZ că a auzit un sunt incredibil de puternic pe când se pregătea să urce pe munte.

''M-am răsucit şi am văzut pământul prăbuşindu-se peste nişte construcţii'', a spus ea, citată de Agerpres. ''A provocat mişcarea unor vehicule. S-a prăbuşit peste un bloc sanitar, unde cred că erau nişte oameni la duşuri, şi a mutat din loc o rulotă, era o familie cu o rulotă''.

Sute de familii aflate în acel loc au fost evacuate, iar serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a localiza persoanele rămase în zonă, au spus autorităţile cu prilejul unei conferinţe de presă.

Numărul persoanelor dispărute este ''mai mic de 10'', a spus comandantul poliţiei districtuale, Tim Anderson.

''Este posibil să găsim supravieţuitori'', a spus el.

Comandantul brigăzii pentru intervenţii de urgenţă, William Park, a spus că salvatorii au detectat semne de viaţă, dar s-au retras din cauza riscului unei alte alunecări de teren.

''Din câte am înţeles, cetăţeni aflaţi la faţa locului... au încercat să pătrundă în zona afectată şi au auzit nişte voci. Prima echipă de salvatori sosită la faţa locului a auzit de asemenea voci. La scurt timp după sosirea echipei noastre, am evacuat pe toată lumea din cauza riscului unei alte alunecări'', a spus Park.

Potrivit ministrului pentru Managementul situaţiilor de urgenţă, Mark Mitchell, citat de presa locală, printre persoanele date dispărute sunt şi copii, iar la faţa locului au fost mobilizate elicoptere care să sprijine eforturile de salvare.

O altă alunecare de teren a afectat o casă din localitatea învecinată Papamoa şi două persoane au fost date dispărute, a spus poliţia.

Într-un alt incident, produs miercuri, o persoană a fost dată dispărută după ce vehiculul în care se afla a fost luat de ape într-o zonă la nord de Auckland.

Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a spus pe platforma X că ''monitorizează în mod activ diverse situaţii de pe teritoriul ţării'', inclusiv pe cea de la Maunganui.

Autoritatea pentru transport din Noua Zeelandă a raportat drumuri închise în Northland, Bay of Plenty şi Waikato, iar autorităţile locale au anunţat că nişte comunităţi mici au rămas izolate din cauza drumurilor avariate.

