„Am ajuns la capătul drumului”: omul care și-a asumat misiunea de a salva Barcelona de turismul excesiv. „Nu vrem mai mulți turiști”

După zeci de ani în care au promovat fără încetare acest oraș mediteranean plin de viață, autoritățile din Barcelona au numit un om cu misiunea de a spune „gata” – și, după cum afirmă el, de a reda cea mai emblematică piață a orașului localnicilor. Anul trecut, zona Barcelonei a atras 26 de milioane de vizitatori, în creștere cu 2,4% față de 2024. Numirea lui Jose Antonio Donaire în funcția de prim comisar pentru turism durabil al orașului reprezintă o schimbare semnificativă de atitudine și o reorientare de la percepția turismului ca un bine absolut către convingerea că acesta îi îndepărtează pe cetățeni și erodează identitatea capitalei catalane, relatează The Guardian.

„Am ajuns la capătul drumului, Barcelona a atins numărul maxim de turiști pe care îl poate găzdui”, a afirmat el. „Nu vrem mai mulți turiști, nici măcar unul în plus, dar trebuie să îi gestionăm pe cei pe care îi avem”.

Ar putea dura ceva timp până când se vor simți efectele schimbărilor propuse de Donaire, nu în ultimul rând pentru că, indiferent de intențiile orașului, alți actori, mulți dintre ei aflați în afara sferei sale de control – precum portul, aeroportul, companiile aeriene, hotelierii și industria turistică – s-ar putea să nu fie pe aceeași lungime de undă.

Dar nu există nicio îndoială cu privire la sinceritatea și ambiția lui, care se extind chiar și la salvarea celebrei piețe La Boqueria din Barcelona, simbol al celor mai grave efecte pe care turismul de masă le-a avut asupra identității orașului.

La Boqueria, care odinioară era un paradis pentru bucătari și gurmanzi, dar care de ani de zile a devenit o zonă evitată de majoritatea locuitorilor din Barcelona, va redeveni, a susținut el, o piață unde se vând produse alimentare proaspete, în locul gustărilor de luat la pachet, care vor fi interzise cu acordul majorității comercianților.

„Peste un an veți vedea noua Boqueria”, a declarat Donaire.

Eforturile autorităților orașului de a reduce numărul de turiști au început în 2017 prin impunerea unui moratoriu asupra construirii de noi hoteluri în centrul Barcelonei, dar această măsură a fost în mare parte contracarată de creșterea rapidă a numărului de apartamente turistice oferite spre închiriere pe termen scurt pe site-uri precum Airbnb.

În 2028, celor 10.000 de apartamente turistice autorizate din Barcelona li se vor retrage licențele, iar consiliul local speră ca majoritatea acestor proprietăți să revină pe piața închirierilor și să contribuie la atenuarea crizei locuințelor din oraș.

Donaire a recunoscut că acest lucru nu s-a întâmplat în New York – unde, de fapt, apartamentele destinate turiștilor au fost interzise în 2022, fără ca acest lucru să ducă la o creștere a prețurilor chiriei –, dar a explicat că Barcelona are în vedere măsuri de stimulare a proprietarilor pentru a-i încuraja să scoată din nou proprietățile pe piață.

„În prezent, piața imobiliară se extinde cu 2.000 de locuințe pe an”, a spus el. „Dacă reușim să introducem cele 10.000 de apartamente turistice pe piața rezidențială, acest lucru ar echivala cu creșterea înregistrată în ultimii cinci ani”.

Donaire, un om elocvent cu o înclinație pentru vestele din tartan, care a preluat această funcție după ce a ocupat un post de profesor la Universitatea din Girona și a condus institutul de cercetare în turism al acesteia, a afirmat că noile politici nu vizează atât reducerea numărului de vizitatori, cât schimbarea profilului și a comportamentului acestora.

Aproximativ 65 % dintre vizitatori sunt considerați „turiști de agrement”, în timp ce restul se află în Barcelona fie pentru a participa la conferințe, fie sunt ceea ce Donaire numește „vizitatori culturali”, care vin pentru muzee, arhitectură și festivaluri de muzică.

El a susținut că obiectivul este reducerea numărului de turiști de agrement, pentru a se ajunge la o repartizare egală între aceștia, vizitatorii interesați de cultură și persoanele aflate în călătorii de afaceri. Printre alte măsuri se numără reducerea numărului locurilor de acostare pentru nave de croazieră de la șapte la cinci; cu toate acestea, orașul va continua să primească peste trei milioane de pasageri de croazieră în fiecare an.

Acești vizitatori cheltuiesc foarte puțin când sunt la țărm și, după cum a afirmat Donaire, „cauzează mai multe probleme decât aduc beneficii”.

Un alt grup care nu va fi afectat de restricțiile impuse hotelurilor din centrul orașului și închirierilor turistice este cel al celor șapte milioane de turiști care vin anual în excursii de o zi, majoritatea dintre aceștia sosind cu autocarul. Barcelona a majorat tarifele de parcare și a obligat autocarele să parcheze la periferia orașului, în încercarea de a reduce numărul acestora.

Aproximativ jumătate dintre turiștii din Barcelona sunt vizitatori care revin în oraș și care au vizitat deja principalele obiective turistice, iar Donaire intenționează să încurajeze acest grup să facă excursii de o zi în afara orașului sau să viziteze zone precum Montjuic, un parc întins care găzduiește mai multe muzee, dar în care locuiesc foarte puțini oameni.

„Ceea ce nu vrem este să încurajăm turismul în zone care nu sunt pregătite pentru acesta și unde ar putea crea probleme”, a precizat el.

Barcelona ia, de asemenea – și nu pentru prima dată –, măsuri severe împotriva diverselor forme de comportament antisocial, inclusiv interzicerea tururilor organizate prin baruri. „Nu ne interesează acest tip de turism și vrem ca el să dispară”, a spus Donaire. De asemenea, autoritățile intenționează să investească o parte din taxa turistică recent majorată în centrul orașului, pentru a stimula comerțul local într-o zonă în care comerțul cu amănuntul este dominat de magazine de cartier, de suveniruri și de canabis.

Astfel de propuneri vor fi, fără îndoială, primite cu un oarecare scepticism, mai ales că principiul „calitatea înaintea cantității” – deși acestea nu au fost cuvintele lui Donaire – nu este un refren nou, dar el și susținătorii săi speră că, după 30 de ani de boom turistic, balanța s-ar putea înclina din nou în favoarea locuitorilor Barcelonei, notează sursa citată. „Mulți cetățeni simt că centrul orașului nu le mai aparține”, a susținut Donaire.

