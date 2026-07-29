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„Am crezut că voi muri”. Mărturii din infernul cutremurului care a devastat Japonia: zeci de oameni, prinși sub dărâmături

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M 7.1 earthquake hits Kumamoto in Japan
Cel puțin 13 persoane au murit în urma cutremurului produs marți seară Japonia. Foto Profimedia
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Din articol
Zeci de oameni ar fi prinși sub dărâmăturile unui centru comercial Mii de salvatori, mobilizați în zonele afectate Oamenii se tem că ar putea urma un nou cutremur

Supraviețuitorii cutremurului cu magnitudinea 6,8 care a lovit prefectura Kumamoto descriu momente de groază, clădiri prăbușite și replici care continuă să zguduie regiunea. Cel puțin 13 oameni au murit, zeci de persoane ar fi prinse sub dărâmăturile unui centru comercial, iar echipele de salvare duc, potrivit premierului Sanae Takaichi, „o cursă contracronometru”.

Activitatea se apropia de finalul zilei la Sendan Shokudo, un restaurant din orașul Yatsushiro, situat în sud-vestul Japoniei, când întreaga clădire s-a zguduit brusc, relatează BBC.

Tot ce se afla pe rafturile din bucătărie s-a prăbușit pe podea, iar bolurile și paharele s-au făcut țăndări. Hiroko Ogata, coproprietara restaurantului, în vârstă de 75 de ani, tocmai intrase în local.

„Am fost surprinsă și speriată”, a povestit ea pentru BBC News. „M-am băgat imediat sub una dintre mese, dar masa se mișca violent, cu tot cu mine: la dreapta, la stânga, la dreapta, la stânga.”

Ogata a trăit toată viața în Yatsushiro, un oraș din centrul prefecturii Kumamoto. Zona se află pe un sistem activ de falii tectonice și nu este străină de seisme. În 2016, două cutremure au lovit regiunea, provocând moartea a 277 de persoane și rănirea altor 2.800.

Cu toate acestea, femeia spune că „nu a mai simțit niciodată o zguduitură atât de puternică”.

„Cutremurul de acum zece ani nu s-a comparat deloc cu acesta”, a spus ea. „Am crezut că voi muri.”

Zeci de oameni ar fi prinși sub dărâmăturile unui centru comercial

Cel puțin 13 persoane au murit în urma cutremurului produs marți seară în prefectura Kumamoto.

Trei dintre victime se aflau în centrul comercial Aeon din orașul Kumamoto, unde se crede că zeci de persoane sunt încă prinse sub dărâmături.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, însă premierul Sanae Takaichi a avertizat că serviciile de urgență duc „o cursă contracronometru”.

La doar câteva sute de metri de centrul comercial, Yui* se afla în biroul din spatele cofetăriei sale în momentul producerii cutremurului.

„Nu-mi puteam da seama care era sunetul cutremurului și care era cel al exploziei”, a declarat ea pentru BBC.

„Tot ce am putut face a fost să mă țin de scaunul pe care stăteam, în timp ce zguduiturile puternice veneau una după alta”, a adăugat femeia, care părea să fie încă în stare de șoc.

„Nu știam ce să simt. Într-o asemenea situație, nici măcar nu am putut simți frică. Nici acum nu știu ce simt și nu știu cum să explic.”

Mii de salvatori, mobilizați în zonele afectate

Autoritățile și echipele de intervenție s-au mobilizat rapid. La scurt timp după producerea cutremurului, Takaichi a trimis 4.600 de membri ai echipelor de intervenție în zonele afectate pentru a participa la operațiunile de salvare.

Premierul a anunțat că echipele vor lucra „neobosit, pe tot parcursul nopții” pentru a evalua și monitoriza pagubele.

În pofida acestor eforturi, zeci de mii de locuitori ai orașului Kumamoto au rămas fără electricitate și apă, iar cel puțin 45 de unități medicale au fost avariate.

Zidurile exterioare ale Castelului Kumamoto, construit în secolul al XVII-lea și aflat în centrul orașului, s-au prăbușit într-un nor de praf. Sala de rugăciune a sanctuarului Yatsushiro, ridicat în secolul al XIX-lea, a fost distrusă complet.

O localnică, Michal Posan, a declarat că în magazine „nu mai există apă sau alimente”.

Posan, în vârstă de 25 de ani, locuiește în Kumamoto de doi ani și se afla acasă în momentul producerii seismului.

„Televizorul a căzut peste mine, oglinda s-a spart, iar drumurile din jurul meu au fost avariate”, a povestit ea pentru BBC, adăugând că a început să pregătească bagaje pentru evacuare din cauza „replicilor continue”.

Oamenii se tem că ar putea urma un nou cutremur

Un alt locuitor a relatat că replicile continuau să zguduie orașul chiar și la câteva ore după seismul inițial.

„Oamenii se tem că ar putea urma un alt cutremur”, a spus acesta. „Cutremurul din 2016 a fost urmat, câteva zile mai târziu, de un al doilea seism.”

Și experții sunt îngrijorați. Shinji Kiyomoto, reprezentant al Agenției Meteorologice a Japoniei, le-a cerut oamenilor „să rămână vigilenți” în fața posibilității producerii altor cutremure, amintind de seria de seisme devastatoare din 2016, care s-au produs la interval de câteva zile.

Între timp, localnicii încearcă să înlăture urmările dezastrului și să revină la o oarecare normalitate, chiar dacă efectele cutremurului, atât cele geologice, cât și cele psihologice, continuă să se resimtă.

„Tot localul este vraiște și nici nu știu unde să calc. Dar trebuie să ne câștigăm existența și să redeschidem restaurantul cât mai repede posibil, așa că astăzi fac curățenie”, a declarat Ogata miercuri.

„Însă, de fiecare dată când încerc să lucrez puțin, se produce o replică și trebuie să mă opresc. Apoi mai fac câte ceva și vine o nouă replică... Așa că totul înaintează foarte greu.”

„Dacă replicile vor continua să fie atât de numeroase, situația va deveni foarte stresantă”, a adăugat femeia.

Cofetăria lui Yui rămâne închisă, în timp ce proprietara evaluează amploarea pagubelor.

„Nu am verificat încă dacă echipamentele, precum cuptorul, mai funcționează”, a spus ea. „După ce le voi verifica, îmi voi putea da seama dacă îmi pot relua activitatea.”

Editor : Ș.A.

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