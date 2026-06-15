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„Am făcut greșeli”. Mark Zuckerberg anunță probleme majore în reorganizarea Meta pentru inteligența artificială

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photo-collage.png - 2025-06-10T165847.610
Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta. Foto: Profimedia

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, le-a transmis angajaţilor că gigantul tehnologic a făcut greşeli în procesul de reorganizare a companiei în jurul inteligenţei artificiale, potrivit unui memorandum intern consultat de Reuters.

Meta investeşte sute de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenţei artificiale, într-un efort amplu de transformare a companiei, pe fondul unei tendinţe mai largi din industria tehnologică americană.

Având în vedere complexitatea acestor schimbări, am făcut greşeli şi aproape sigur vom mai face”, a scris Zuckerberg în mesajul adresat angajaţilor. El a adăugat că încearcă să ofere cât mai multă stabilitate în ceea ce priveşte modificările organizaţionale.

Şeful Meta a reiterat că, în prezent, compania nu intenţionează să efectueze alte concedieri la nivel global în cursul acestui an.

În luna mai, Meta a derulat una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa recentă, concediind aproximativ 10% din forţa de muncă la nivel mondial şi transferând circa 7.000 de angajaţi către proiecte legate de fluxurile de lucru bazate pe inteligenţă artificială.

Zuckerberg a precizat că Meta va încerca să găsească noi roluri pentru angajaţii implicaţi în instruirea modelelor AI şi pentru cei afectaţi de reorganizare.

Prin crearea unor roluri noi şi importante pentru oameni, am putut reduce dimensiunea unor echipe, ştiind că, dacă am făcut greşeli în anumite zone, putem transfera persoane înapoi”, a explicat el.

De asemenea, Meta intenţionează să majoreze bugetele pentru activităţi de consolidare a echipelor şi evenimente interne şi pregăteşte un hackathon de amploare în luna iulie pentru a stimula colaborarea între departamente şi dezvoltarea noilor modele de inteligenţă artificială.

Zuckerberg a recunoscut şi preocupările legate de creşterea numărului de angajaţi coordonaţi de fiecare manager şi a anunţat că Meta va reduce această practică. Potrivit informaţiilor apărute anterior, unele divizii AI ale companiei funcţionau cu rapoarte de până la 50 de angajaţi pentru un singur manager.

În aprilie, Meta şi-a majorat estimarea privind cheltuielile de capital pentru 2026 la un interval cuprins între 125 şi 145 de miliarde de dolari, reflectând amploarea investiţiilor în infrastructura şi dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Editor : C.A.

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