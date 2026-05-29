„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie

Russia's new missile Oreshnik
Racheta „Oreșnik” („Alunul”) poartă mai multe focoase capabile să lovească simultan ţinte diferite - o caracteristică similară rachetelor nucleare intercontinentale, cu rază mare de acțiune. Foto: Profimedia Images

O rachetă rusească de tip Oreșnik lansată asupra Ucrainei în ianuarie pare să fi fost fabricată acum nouă ani și conține doar componente rusești și belaruse, au declarat vineri experții ucraineni, după ce au examinat fragmente ale unei arme despre care Rusia susține că va schimba radical situația, relatează Reuters.

Racheta Oreșnik, pe care Rusia a folosit-o pentru prima dată împotriva Ucrainei în 2024, este o rachetă cu capacitate nucleară, cu o rază de acțiune de peste 5.000 km. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că racheta Oreșnik este imposibil de interceptat, deși mulți experți occidentali au pus la îndoială această afirmație.

Resturile recuperate de la cele câteva rachete Oreșnik lansate de Rusia în timpul războiului din Ucraina au ajutat Kievul să afle mai multe despre această armă – și să pună sub semnul întrebării o parte din entuziasmul generat în jurul ei.

Autoritățile ucrainene consideră că racheta cu capacitate nucleară este o versiune modernizată a vechii rachete RS-26 Rubezh, care a fost lansată cu succes pentru prima dată în cadrul unui test în 2012.

În cadrul unei prezentări a componentelor electronice recuperate de pe rachetele și dronele rusești, un expert ucrainean a declarat vineri că racheta Oreșnik recuperată în ianuarie fusese asamblată în 2017 din componente care datează din 2016 sau mai devreme, toate fiind fabricate în Rusia sau în Belarus, aliatul acesteia.

„Am fost destul de surprinși, pentru că se spune că este vorba despre o rachetă foarte nouă, dar dacă te uiți la anul de fabricație, scrie 2017”, a declarat expertul, care s-a prezentat doar ca Petro din motive de securitate.

În timpul războiului, Rusia a lovit teritoriul ucrainean cu racheta Oreșnik de cel puțin trei ori, inclusiv un oraș din apropierea Kievului, în cadrul unui atac aerian intens din 24 mai. 

Conform lui Vladislav Vlasiuk, consilierul pentru sancțiuni al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, componentele electronice rămase intacte au fost recuperate dintr-o rachetă de tip Oreșnik care a lovit orașul Lviv, din vestul țării, în luna ianuarie. Vlasiuk a precizat că resturile rachetei provenite de la ultimul atac cu rachete Oreshnik din această lună sunt încă în curs de analiză.

El a mai spus că anchetatorii ucraineni au constatat o tendință crescută de înlocuire a componentelor chinezești ale rachetelor cu componente occidentale, înlocuire pe care Vlasiuk a descris-o ca fiind una „forțată”.

Deși aliații occidentali ai Ucrainei au restricționat exportul de produse electronice care ar putea fi utilizate în rachetele rusești, cipurile occidentale furnizate prin mijloace ilegale se regăsesc încă frecvent în rachetele și dronele rusești.

Ucraina exercită de mult timp presiuni asupra țărilor occidentale pentru a înăspri măsurile de control asupra fluxurilor de componente electronice către Moscova.

