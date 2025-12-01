Live TV

„Am fost înfrânt”. Sute de palestinieni riscă cel mai mare val de evacuări din 1967 încoace

Data publicării:
photo-collage.png (8)
Sute de palestinieni riscă cel mai mare val de evacuări din 1967. Foto: MasoodAbdali/ X

Un val de evacuări lovește cartierul palestinian Batn al Hawa din Ierusalimul de Est, unde sute de persoane riscă să își piardă locuințele după o serie de decizii ale instanțelor israeliene. Locuitorii spun că războiul din Gaza a creat „o atmosferă de ură” care permite accelerarea preluării caselor de către organizațiile de coloniști, scrie The Guardian.

Locuitorii din Batn al Hawa și-au pierdut aproape orice speranță și dau vina pe războiul din Gaza, care, spun ei, a creat „o atmosferă de ură” față de ei.

„Da, am pierdut. Am fost înfrânt. Nu doar că aștept să-mi fie luată casa, ci ca toate casele de aici să fie luate”, a spus Zohair Rajabi, în vârstă de 55 de ani.

Rajabi a trăit toată viața în Batn al Hawa. Casa lui este o clădire mare cu patru etaje, construită pe terenul cumpărat de bunicul său în 1965. Frații lui și mama sa locuiesc la etaje diferite, împreună cu numeroși copii și două rude cu dizabilități severe. Toți vor trebui să se mute dacă cererea lui Rajabi de a depune un ultim apel în instanțele israeliene va fi respinsă, așa cum se așteaptă toți cei din Batn al Hawa.

„Știm care va fi decizia… dar vom lupta oricum. Cred că într-o lună toți cei 52 dintre noi va trebui să găsim alt loc unde să locuim”, a spus el.

Batn al Hawa a fost de mult timp ținta organizațiilor israeliene de dreapta care încearcă să consolideze controlul israelian asupra unor părți din Ierusalim capturate după înfrângerea Iordaniei în războiul din 1967.

Una dintre aceste organizații este Ateret Cohanim, care se descrie drept „principala organizație de recuperare a terenurilor urbane din Ierusalim (...) care lucrează de peste 40 de ani pentru a restaura viața evreiască în inima Ierusalimului antic”.

Grupul susține că mare parte din Batn al Hawa se află pe locul unui sat construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, în perioada otomană, de un trust filantropic pentru a găzdui evrei yemeniți săraci. Comunitatea a fost evacuată de autoritățile britanice în anii 1930, când tensiunile dintre arabi și evrei au crescut în Palestina, și li s-a spus locuitorilor că vor putea reveni când situația se va calma, lucru care nu s-a întâmplat niciodată.

Avocații trustului, reactivat în urmă cu aproape 20 de ani, au susținut cu succes în instanțele israeliene că dreptul de proprietate anterior asupra clădirilor din Batn al Hawa trebuie să prevaleze în fața achizițiilor ulterioare făcute de locuitorii actuali sau de părinții și bunicii acestora. O lege din 1970 le oferă persoanelor evreiești dreptul de a revendica proprietăți din Ierusalimul de Est.

Trustul a obținut posesia unor clădiri și prin acorduri cu proprietarii lor, deși circumstanțele acestor tranzacții rămân controversate.

Daniel Luria, purtător de cuvânt al Ateret Cohanim, a declarat că organizația, care a plasat aproape 40 de familii evreiești în Batn al Hawa, este independentă de trust, dar are legături cu acesta.

În ultimele luni, o serie bruscă de evacuări a urmat unor decizii ale judecătorilor israelieni.

Ir Amim, o organizație nonguvernamentală din Ierusalim activă în Batn al Hawa, a declarat că Rajabi și familia lui se numără printre 34 de familii, aproximativ 175 de persoane, care se confruntă cu „strămutare iminentă și preluare a locuințelor de către coloniști”.

Dacă vor fi duse la capăt, acestea ar putea duce la „cea mai mare expulzare și cea mai amplă preluare coordonată de stat și coloniști a unui cartier palestinian din Ierusalimul de Est ocupat de după 1967”, a spus Amy Cohen, purtătoare de cuvânt a Ir Amim.

Luria a comparat rezistența actuală la evacuări a locuitorilor din Batn al Hawa, pe care el îl numește Shiloah, cu „ultimul atac al lui Custer”.

„Îi compătimesc, dar… sunt ocupanți ilegali ai unor proprietăți din care evreii au fost alungați în anii 1930”, a spus el.

Rajabi pune valul recent de evacuări pe seama războiului din Gaza.

„Războiul este un factor major. Dacă nu era războiul, poate vedeai o evacuare la 10 ani, nu cinci în 15 luni. Războiul a creat o atmosferă de ură”, a spus el.

Coaliția de guvernare a Israelului, cel mai de dreapta guvern din istoria țării, include miniștri extremiști profund angajați în extinderea coloniilor evreiești din Ierusalimul de Est, anexat unilateral de Israel, precum și din Cisiordania ocupată.

Aproximativ 40% din populația Ierusalimului, circa un milion de locuitori, este palestiniană. Menținerea unei majorități evreiești în oraș a fost un obiectiv constant al guvernelor israeliene succesive.

În septembrie, Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe al Israelului, a declarat că Israelul ar trebui să anexeze 82% din Cisiordania ocupată.

Luria a spus că sprijină propunerea lui Smotrich „o mie la sută”.

Rajabi nu știe unde va merge împreună cu familia dacă vor fi evacuați. Trei dintre cei patru copii ai săi sunt adolescenți, iar găsirea unei locuințe pentru toți va fi dificilă, a spus el.

„Guvernul și coloniștii vor să ne scoată din Ierusalim”, a adăugat el.

Pe pereții casei lui Rajabi se află o pictură cu moscheea Al Aqsa, al treilea cel mai sfânt loc din Islam, aflat pe complexul Haram al Sharif, cunoscut evreilor drept Muntele Templului, cel mai sacru loc de rugăciune accesibil în prezent în iudaism.

Dahreen, fiica de 15 ani a lui Rajabi, a spus că perspectiva de a-și părăsi locuința o întristează.

„Fiecare piatră de aici e o amintire pentru mine. Sunt foarte îngrijorată că vom fi separați ca familie și că voi fi departe de prietenii mei. Dar o să-mi iau pisica cu mine, orice s-ar întâmpla”, a spus adolescenta.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
1
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
2
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
lac paltinu
5
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
Digi Sport
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari israelieni profimedia
Israelul practică tortura ca „politică de stat”, arată un raport ONU
bombardament gaza
Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza
Mushtaha Tower Destroyed By Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 05 Sep 2025
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez
palestinieni ajunși în mod misterios în Africa de Sud cu avionul din Israel
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”
Palestinian Prisoners Transported In Preparation For Gilad Shalit Exchange
Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat
Recomandările redacţiei
2025-12-01 Octav Ganea-5683
Parada de 1 Decembrie, de la ora 11.00: 2.900 de militari prezenți și...
alba 2
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: incidente la Monumentul...
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu...
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea...
Ultimele știri
Ilie Bolojan a descris ce înseamnă pentru el „o formă reală de patriotism”: „Să avem încredere în România și în noi înșine”
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
La ce oră începe parada de 1 Decembrie 2025 din București. Programul complet de Ziua Națională
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Fosta Miss Arad i-a spus "DA" lui Dennis Man: ”Nu aș putea fi mai fericită”
Pro FM
Dezvăluiri neașteptate despre Prince, la aproape zece ani de la moartea lui. Ce obișnuia să mănânce...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
1.500€ bonus la pensie pentru românii din Spania. Care pensionari iau bani în plus în decembrie în România?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Shirley MacLaine, ieșire rară în public, la 91 de ani. De ce a refuzat să joace în "Breakfast at Tiffany's"...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...