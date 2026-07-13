„Am fost o colonie”. Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că consideră perioada în care republica a făcut parte din Imperiul Rus și din URSS drept o perioadă colonială. „Am fost colonizați în secolul al XIX-lea. Apoi am făcut parte din Uniunea Sovietică, unde nu ne-am bucurat de independență. Am fost parte a URSS, o republică, da, dar lipsită de drepturi. În memoria noastră istorică s-a păstrat înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii colonie și apoi să devii un stat liber”, a spus Aliyev la cel de-al IV-lea Forum Global al Mass-Media de la Şuşi.

Potrivit acestuia, în perioada sovietică, din Azerbaidjan „au fost exportate miliarde de tone de petrol”, însă după destrămarea URSS, țara s-a confruntat cu un deficit de energie electrică și este nevoită până în prezent să remedieze daunele ecologice provocate de exploatarea intensivă a petrolului.

Aliyev a menționat, de asemenea, că după 1991 mulți din Rusia au prezis prăbușirea iminentă a fostelor republici sovietice, invocând incapacitatea acestora de a se întreține singure, însă aceste previziuni nu s-au adeverit. „Toate duc o viață normală”, — a spus el, adăugând că Azerbaidjanul însuși s-a transformat, în cei 30 de ani de independență, într-o „putere medie”.

Răspunzând la o întrebare privind Ucraina, Aliiev a repetat încă o dată că aceasta nu trebuie să accepte ocupația și a subliniat că Azerbaidjanul susține în mod constant integritatea teritorială a acesteia.

Nu este prima dată când Aliev face astfel de aprecieri cu privire la perioada sovietică. Anterior, el a calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o consecință a ocupației și a afirmat că acest lucru a împiedicat republica să devină un stat democratic deplin.

Cu toate acestea, în perioada sovietică, RSS Azerbaidjan a fost condusă mult timp de tatăl actualului președinte, Heydar Aliyev: între 1969 și 1982, acesta a fost prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al republicii, iar apoi, până în 1987, a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al URSS.

Editor : A.R.