Președintele american Donald Trump a declarat, marți, în Scoția, că a reușit să oprească cinci conflicte internaționale, inclusiv cel dintre Israel și Iran, și că va reveni la Washington pentru a „stinge incendii în toată lumea”. Declarațiile au fost făcute în timpul inaugurării celui de-al treilea teren de golf al familiei sale în Regatul Unit, într-o vizită ce a combinat afacerile personale cu întâlniri diplomatice și anunțuri legate de politica externă a SUA.

Trump a apărut în fața presei la Trump International Golf Links, alături de fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, pentru a inaugura noul teren situat în satul Balmedie, pe coasta de nord a Scoției.

„Abia aștept să joc astăzi. Vom juca foarte repede. Apoi mă întorc la Washington și vom stinge incendii în toată lumea. Am rezolvat unul ieri. Știți, am oprit războiul. Am oprit cam cinci războaie”, a declarat Trump în fața reporterilor.

„Asta e mult mai important decât să joc golf. Oricât de mult mi-ar plăcea, e mult mai important. Va fi un an special și un deceniu special. Vom face toate țările noastre să fie puternice, mărețe și cu adevărat minunate din nou. Și asta se întâmplă, și se întâmplă foarte repede”, a adăugat el.

Ce conflicte susține Trump că a încheiat

Declarațiile lui Trump vin la o zi după ce a părut să se distanțeze de poziția premierului israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu criza umanitară din Gaza.

Administrația Trump își atribuie oprirea sau dezamorsarea mai multor conflicte internaționale:

Acordul de încetare a focului dintre Thailanda și Cambodgia, semnat luni, sub presiune americană — deși Thailanda a acuzat ulterior Cambodgia de încălcarea înțelegerii;

Dezescaladarea nucleară dintre India și Pakistan;

Prevenirea conflictului între Serbia și Kosovo;

Calmarea tensiunilor dintre Rwanda și Republica Democratică Congo;

Armistițiul din Yemen, unde gruparea Houthi, susținută de Iran, a acceptat încetarea focului după atacurile SUA și Marii Britanii;

Conflictul dintre Israel și Iran, despre care Trump susține că a fost stopat în doar 12 zile prin atacuri americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, la sfârșitul lunii iunie.

Poziția față de Gaza și colaborarea cu Netanyahu

Între timp, negocierile de la Doha pentru un armistițiu în Gaza au fost suspendate. SUA și Israelul și-au retras negociatorii, în contextul eșecului în tratativele cu Hamas. Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a declarat că Hamas „nu pare să acționeze cu bună-credință” pentru returnarea ostaticilor și pentru a „crea un mediu stabil pentru populația din Gaza”.

Întrebat ce îi va spune lui Netanyahu, Trump a răspuns: „Lucrăm împreună pentru a încerca să punem lucrurile în ordine pentru lume.”

Totodată, într-o întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile lui Netanyahu, potrivit cărora riscul de foamete în Gaza este exagerat.

„Nu știu. Pe baza imaginilor de la televizor, aș spune că nu în mod special, pentru că acei copii par foarte înfometați”, a spus Trump. El a adăugat că SUA nu au primit suficientă recunoaștere pentru ajutorul umanitar oferit deja în Gaza.

Călătorie de afaceri de cinci zile

Trump se află la finalul unei vizite de cinci zile în străinătate, al cărei scop principal a fost promovarea proprietăților de lux ale familiei sale și jocul de golf. În acest context, a semnat și un acord comercial preliminar privind tarifele între SUA și Uniunea Europeană, deși multe detalii rămân încă nesoluționate.

„Tocmai am semnat un acord foarte important, după cum știți, cu Uniunea Europeană, dar și cu Regatul Unit. Este un acord avantajos pentru țară și un acord excelent pentru toată lumea”, a declarat Trump marți.

Premierul britanic Keir Starmer, cunoscut pentru faptul că nu joacă golf, a fost invitat de Trump la bordul Air Force One pentru un tur privat al proprietăților sale din Aberdeen.

Legătură personală cu Scoția

Terenul inaugurat marți, supranumit de Trump „Cele mai mari 36 de găuri de golf”, este al treilea deținut de Trump Organization în Scoția. A fost proiectat de fiul său, Eric Trump, și va găzdui un turneu PGA Seniors Championship la sfârșitul săptămânii. Averea președintelui se află într-un fond fiduciar, iar afacerile familiei sunt administrate de fiii săi în perioada în care el se află la Casa Albă.

„Acestea sunt foarte greu de construit și nu veți mai vedea altele ca acestea. Probabil că nu veți mai vedea niciodată un alt teren construit în dune – nu în dune ca acestea”, a declarat Trump.

Donald Trump a menționat legătura sa personală cu Scoția, amintind că mama sa, Mary Anne MacLeod, s-a născut pe insula Lewis și vizita des țara natală. „Iubea acest loc. Se întorcea aici cu religiozitate o dată pe an, vara, împreună cu sora mea Marianne și, uneori, cu Elizabeth.”

Trump a mulțumit și nurorii sale, Lara Trump, prezentă la eveniment, pentru activitatea sa în cadrul Partidului Republican în alegerile din 2024.

Sarah Malone, vicepreședinta executivă a Trump International Golf Links Scotland, a fost elogiată de Eric Trump pentru cei 16 ani în care a condus dezvoltarea proprietăților, fiind considerată „un membru al familiei”.

