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„Am putea învinge cu ușurință, dar nu vom alege forța”. Avertismentul Chinei care a provocat indignare în Filipine

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Philippine President summons Chinese envoy following latest South China Sea incident
Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. (dreapta) și ambasadorul Chinei la Manila, Jing Quan. Sursa foto: Profimedia Images
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Ambasadorul Chinei la Manila a declarat că Beijingul ar putea învinge „cu ușurință” Filipine într-un eventual conflict militar, dar a dat asigurări că țara sa nu intenționează să recurgă la forță, deoarece „iubește pacea”. Declarațiile diplomatului au provocat reacții dure, autoritățile filipineze denunțând o „amenințare abia mascată”, pe fondul tensiunilor persistente din Marea Chinei de Sud.

Beijingul revendică cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud, o zonă esenţială pentru comerţul global, unde au loc cu regularitate confruntări între navele filipineze şi cele chineze, unele dintre acestea soldându-se cu coliziuni şi răniţi, transmite Agerpres.

„Ar trebui să ne considerăm norocoşi că avem un vecin precum China în această regiune”, le-a declarat joi ambasadorul Jing Quan jurnaliştilor la Manila.

„Dacă am dori să recurgem la forţă, am putea învinge cu uşurinţă. Dar nu, nu vom alege forţa, deoarece iubim pacea”, a asigurat el după un discurs susţinut la o şcoală din capitala filipineză. Cu o zi înainte, ministrul filipinez al apărării, Gilberto Teodoro, numise Beijingul un „făcător de probleme” în regiune.

Jing Quan a replicat că această etichetă este „absurdă” şi a acuzat Manila de hărţuirea muncitorilor şi a profesorilor chinezi, fără a oferi însă un exemplu concret. Într-o replică transmisă joi seară, Ministerul filipinez de Externe a deplâns declaraţiile sale, considerându-le „puţin constructive”.

„Este regretabil că ambasadorul chinez Jing Quan şi-a ales prost cuvintele astăzi, ceea ce pare să constituie o ameninţare abia mascată de recurgere la forţă”, se arată în comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Pazei de coastă filipineze, contraamiralul Jay Tarriela, a catalogat declaraţia diplomatului chinez drept o "ameninţare directă".

Ambasada Chinei la Manila, deşi a confirmat declaraţiile lui Jing Quan, l-a acuzat pe Jay Tarriela că le-a scos din context şi că încearcă să dăuneze relaţiilor bilaterale, dând asigurări, la rândul său, că nu îşi doreşte decât „relaţii stabile”.

China revendică aproape în întregime insuliţele şi recifele din Marea Chinei de Sud, contestând decizia unei curţi internaţionale de arbitraj care a stabilit în 2016 că revendicările sale nu au nicio bază juridică.

După o scurtă perioadă de acalmie, ciocnirile au fost reluate din luna iulie. La începutul lunii octombrie, Filipine au acuzat China că a blocat evacuarea medicală a unui soldat filipinez în apropierea unei insuliţe disputate. Potrivit Manilei, numărul navelor armatei chineze în Marea Chinei de Sud s-a dublat practic în septembrie comparativ cu luna august.

Editor : M.I.

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