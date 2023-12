„Am scăpat din iad”. Mărturia unui soldat din prima linie arată problemele armatei ucrainene: „Nimeni nu știe obiectivele”

BBC publică mărturia unui soldat ucrainean aflat în prima linie, despre luptele violente care au loc pe forntul din sudul Ucrainei, unde armata Kievului încearcă să mențină un cap de pod peste râul Nipru. „Nimeni nu știe obiectivele. Mulți cred că comandanții pur și simplu ne-au abandonat”, spune acesta, arătând tensiunile tot mai mari dintre conducerea politică și cea militară de la Kiev.

Depășiți numeric de ruși, lăsați fără prea multe provizii, câteva sute de soldați ucraineni au reușit să stabilească un cap de pod peste râul Nipru, una dintre puținele realizări ale contraofensivei lansate de Ucraina în urmă cu șase luni.

BBC a reușit să obțină o mărturie sinceră de la unul dintre soldații care au petrecut câteva săptămâni pe malul râului ocupat, sub focul necruțător al armatei ruse, în timp ce Ucraina încerca să stabilească un cap de pod în apropierea satului Krynky.

Acesta vorbește despre bărci cu trupe ucrainene aruncate în aer, întăriri fără experiență și un sentiment de abandon de către comandanții militari ai Ucrainei.

Mărturia sa evidențiază tensiuni tot mai mari între comandanți și liderii politici.

„Toată trecerea râului este sub foc constant. Am văzut bărci cu tovarășii mei la bord pur și simplu dispărând în apă după ce au fost lovite, pierdute pentru totdeauna în râul Nipru. Trebuie să cărăm totul cu noi - generatoare, combustibil și alimente. Când ai înființat un cap de pod, ai nevoie de foarte multe, dar proviziile nu au fost planificate pentru această zonă.”

„Ne-am gândit că după ce am ajuns acolo inamicul va fugi și apoi vom putea transporta calm tot ce ne trebuie, dar nu a fost așa. Când am ajuns pe malul [estic], inamicul ne aștepta. Rușii pe care am reușit să-i capturam au spus că forțele lor au fost informate cu privire la venirea noastră, așa că, atunci când am ajuns acolo, au știut exact unde să ne găsească. Ne-au atacat cu tot ce aveau. M-am gândit că nu voi scăpa niciodată.”, mărturisește soldatul ucrainean.

Cu toate acestea, cele câteva sute de pușcași marini au reușit să scape, parțial ajutați de focul de artilerie ucraineană de pe malurile mai înalte, vestice ale Niprului.

Soldații ucraineni au traversat râul Nipru. Foto: Volodimir Zelenski/Facebook

Râul separă părțile ocupate de ruși și cele controlate de ucraineni din sudul regiunii Herson.

Președintele Volodimir Zelenski laudă operațiunea forțelor sale peste râul Nipru, considerând-o drept începutul a ceva mai mult.

Statul Major al Ucrainei a raportat, în actualizarea zilnică de duminică, că forțele sale își mențin pozițiile pe malul de est al Niprului și provoacă „daune inamicului”.

Mărturia acestui soldat dezvăluie însă tensiuni între guvernul Ucrainei și generalii săi cu privire la starea războiului. Armata ucraineană a declarat pentru BBC că nu comentează situația din acea zonă din motive de securitate.

Comandantul șef al Ucrainei, general Valeri Zalujnîi, a declarat pentru revista The Economist în noiembrie că, „la fel ca în Primul Război Mondial, am atins nivelul de tehnologie care ne pune într-un impas”.

Biroul președintelui Zelenski l-a mustrat rapid pe general pentru comentariile sale, negând că există un impas pe câmpul de luptă.

„Nimeni nu știe obiectivele”

„În fiecare zi stăteam în pădure sub focul inamicului. Am fost prinși în capcană - drumurile și potecile sunt pline de mine. Rușii nu pot controla totul, dar dronele lor bâzâie constant în aer, gata să lovească de îndată ce văd mişcare.

„Aprovizionarea era cea mai slabă verigă. Rușii ne-au monitorizat liniile de aprovizionare, așa că a devenit mai dificil – era o lipsă reală de apă potabilă, în ciuda livrărilor noastre cu barca și drona.”

„Am plătit o mulțime din propriul nostru kit – cumpărând noi înșine generatoare și haine călduroase. Acum vin gerurile, lucrurile se vor înrăutăți – situația reală este tăcută, așa că nimeni nu va schimba nimic.”

„Nimeni nu știe obiectivele. Mulți cred că comandanții pur și simplu ne-au abandonat. Băieții cred că prezența noastră a avut mai mult o semnificație politică decât militară. Dar ne-am făcut treaba și nu am intrat în strategie”, mai spune soldatul ucrainean, pentru BBC.

Nu există nicio îndoială că această trecere i-a forțat pe ruși să redistribuie unele forțe din alte părți ale frontului, cum ar fi pozițiile lor puternic apărate din regiunea Zaporojie.

BBC Rusia a vorbit recent cu niște trupe ruse care apără malul râului în acea zonă. Ei au spus că a fost o „sinucidere” ca soldații lor să se mute acolo, spunând că au pierdut mulți bărbați în luptă și că nu-i pot alunga pe ucraineni.

„Pur și simplu nu avem destui oameni”

Între timp, armata ucraineană spune că vrea să lovească liniile de aprovizionare rusești și să îi forțeze pe ruși să se retragă pentru proteja civilii de bombardamente.

„În mare parte, pierderile noastre au fost din cauza unor greșeli - cineva nu s-a urcat în acel șanț suficient de repede; un alt tip s-a ascuns rău. Dacă cineva nu se ascunde suficient de repede, va fi imediat vizat de peste tot.”

„Dar mulțumită medicilor noștri, dacă putem aduce un soldat rănit la medici, el va fi salvat. Sunt titani, zei. Dar nu putem scoate rămășițele celor căzuți. Este pur și simplu prea periculos.”

„În același timp, dronele și rachetele noastre provoacă multe pierderi inamicului. Am luat prizonieri de război odată, dar unde să-i punem, dacă nu avem cum să traversăm râul chiar și cu propriii noștri camarazi răniți?”, mărturisește soldatul ucrainean.

Ca orice altă parte a liniei frontului, și această operațiune s-a transformat într-o bătălie de uzură.

În timp ce Rusia își umple rândurile cu recruți și prizonieri grațiați, Ucraina se luptă să găsească soldații de care are nevoie.

O investigație recentă a BBC a constatat că aproape 20.000 de bărbați au fugit din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei pentru a evita războiul.

„Ar trebui să fie trimise aici mai multe brigăzi, nu companii individuale – pur și simplu nu avem destui oameni.”

„Sunt foarte mulți tineri printre noi. Avem nevoie de oameni, dar de oameni pregătiți, nu de cei pe care îi avem acum acolo. Sunt tipi care petrecuseră doar trei săptămâni la antrenamente și au reușit să tragă doar de câteva ori.”

„Este un coșmar total. Acum un an, nu aș fi spus asta, dar acum, scuze, m-am săturat.”

„Toți cei care au vrut să se ofere voluntari pentru război au venit cu mult timp în urmă - acum este prea greu să ispitești oamenii cu bani. Acum îi primim pe cei care nu au reușit să scape de recrutare. O să râzi de asta, dar unii dintre ai noștri nici măcar nu știu să înoate”.

Satul Krynky a fost transformat în moloz, însă victoriile Ucrainei sunt înregistrate în mici parcele de pământ devastat și abandonat.

Asta face ca argumentul președintelui Zelenski pentru sprijinul occidental pe termen lung să fie mai greu de vândut politic.

Dar, indiferent de circumstanțele politice, lupta soldatului ucrainean continuă.

„Am fost scos după ce am avut o contuzie din cauza unei mine, dar unul dintre colegii mei nu a reușit - tot ce a mai rămas din el a fost casca.”

„Simt că am scăpat din iad, dar pentru băieții care ne-au înlocuit a fost și mai greu.”

„Următoarea rotație este programată. Momentul meu să trec din nou râul se apropie”, a mai spus soldatul ucrainean.