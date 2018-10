„Am vrut ca rochia să îmi lase cicatricea la vedere”. Cum arată rochia de mireasă purtată de Prințesa Eugenie

Eugenie, în vârstă de 28 de ani, fiica prinţului Andrew, al treilea copil al reginei Elizabeth II, şi a fostei lui soţii Sarah Ferguson, ducesă de York, s-a căsătorit vineri cu Jack Brooksbank, în vârstă de 32 de ani, la Castelul Windsor, scrie News.ro.

Foto: Nunta prințesei Eugenie Guliver/Getty Images

Liv Tyler, Demi Moore, Kate Moss şi Naomi Campbell se numără printre vedetele care au fost prezente, vineri, la nunta prinţesei Eugenie a Marii Britanii, care a avut loc pe domeniul castelului Windsor.

Staruri de la Hollywood s-au alăturat reginei Elizabeth II şi familiei regale pentru cea de-a doua nuntă regală din Marea Britanie de anul acesta.

Regina în vârstă de 92 de ani şi prinţul consort, Philip, în vârstă de 97, retras din angajamentele oficiale, au participat la ceremonie alături de Ellie Goulding şi Robbie Williams, între alţii.

Foto: Nunta prințesei Eugenie Guliver/Getty Images

Rochia lui Eugenie, realizată la Londra de Peter Pilotto şi Christopher De Vos, a fost creată special pentru a dezvălui cicatricile lăsate de o operaţie pe care ea a suferit-o la vârsta de 12 ani, pentru a îi fi corectată scolioza. „Am vrut ca rochia să îmi lase cicatricea la vedere pentru că am fost îngrozită atunci când a trebuit să mă operez, dar nu am avut încotro. Coloana mea ajunsese să fie curbată la 72 de grade, iar prognoza medicilor era că voi ajunge în scaunul cu rotile până la 30 de ani, dacă nu mă operez. Mult timp am fost complexată de această cicatrice, dar acum mă simt foarte sigură de mine și nu mi-e rușine că am suferit de această afecțiune”, a declarat Prințesa Eugenie.

Prinţesa a declarat în dimineaţa nunţii pentru ITV că a ales acest model în onoarea celor care au fost nevoiţi să treacă prin aceeaşi intervenţie.

Câteva sute de persoane i-au întâmpinat pe miri în afara castelului, iar tenorul Andrea Bocelli a cântat în timpul ceremoniei conduse de vicarul David Conner.

Foto: Nunta prințesei Eugenie Guliver/Getty Images

Sora mai mare a prinţesei, domnişoara de onoare, a citit un pasaj din „The Great Gatsby”, roman pe care mireasa l-a citit după ce l-a ântâlnit pe Brooksbank în 2010.

Prinţesa Charlotte şi prinţul George, copiii ducilor de Cambridge, au făcut parte din alaiul mirilor, însă Camilla, ducesa de Cornwall, soţia moştenitorului tronului, prinţul Charles, a lipsit de la ceremonie, pentru că îşi onorează un angajament în Scoţia.

Foto: Nunta prințesei Eugenie Guliver/Getty Images

După serviciul religios, cuplul a făcut un tur al localităţii Windsor într-o caleaşcă, înainte de a ajunge la recepţia de la castel găzduită de regină.

Etichete:

,

,