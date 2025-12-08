Live TV

Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă

Data publicării:
amazon
Foto: Profimedia Images

O subsidiară italiană a gigantului Amazon a plătit compensaţii şi a renunţat la un sistem de monitorizare a curierilor, încheind astfel o investigaţie privind presupuse fraude fiscale şi încălcări ale legislaţiei muncii, au declarat surse apropiate dosarului, citate de Reuters.

În iulie 2024, unitatea de servicii logistice a grupului a fost acuzată că a eludat legile fiscale şi de muncă prin utilizarea unor cooperative şi firme cu răspundere limitată care furnizau lucrători, evitând plata TVA şi reducând contribuţiile sociale. La acel moment, procurorii din Milano au pus sub sechestru 121 de milioane de euro.

Grupul a plătit acum circa 180 de milioane de euro către agenţia fiscală italiană, alăturându-se altor peste 30 de companii care, în ultimii doi ani, au ajuns la înţelegeri similare pentru a închide astfel de anchete. În total, s-au colectat peste 1 miliard de euro, potrivit unui document judiciar consultat de Reuters.

”Ne-am clarificat poziţia cu autorităţile competente, care au recunoscut standardele înalte ale modelului nostru de colaborare cu partenerii de livrare. Colaborarea noastră cu instituţiile italiene şi cu alţi actori din industrie a îmbunătăţit conformitatea în întregul sector”, a transmis vineri Amazon, într-un comunicat.

Biroul procurorilor din Milano a investigat în ultimii ani mai multe companii mari în legătură cu practicile lor de angajare, inclusiv entităţi italiene ale DHL, FedEx, UPS şi lanţul de supermarketuri Esselunga.

Il Sole 24 Ore a publicat prima informaţiile despre înţelegerea Amazon.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
2025-12-07-3981
4
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
expozitie pompeii
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment
Giorgia Meloni
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Carrefour Italia
Țara din care Carrefour și-a anunțat plecarea. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul preluării de către un alt mare retailer
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare...
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus...
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegerile pentru Capitală, în presa internațională: Bucureștiul evită...
2025-12-07-4049
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar, e esenţial pentru încrederea dintre noi
Ce spune Ciucu despre tandemul cu Bolojan: Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Sunt convins că nu mă va dezamăgi
ONU condamnă dur apatia omenirii în fața suferinței: „Este o epocă a brutalităţii şi indiferenţei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Ce se întâmplă cu pensiile românilor care au muncit în străinătate. Ce a cerut Avocatul Poporului
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă