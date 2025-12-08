Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă

O subsidiară italiană a gigantului Amazon a plătit compensaţii şi a renunţat la un sistem de monitorizare a curierilor, încheind astfel o investigaţie privind presupuse fraude fiscale şi încălcări ale legislaţiei muncii, au declarat surse apropiate dosarului, citate de Reuters.



În iulie 2024, unitatea de servicii logistice a grupului a fost acuzată că a eludat legile fiscale şi de muncă prin utilizarea unor cooperative şi firme cu răspundere limitată care furnizau lucrători, evitând plata TVA şi reducând contribuţiile sociale. La acel moment, procurorii din Milano au pus sub sechestru 121 de milioane de euro.

Grupul a plătit acum circa 180 de milioane de euro către agenţia fiscală italiană, alăturându-se altor peste 30 de companii care, în ultimii doi ani, au ajuns la înţelegeri similare pentru a închide astfel de anchete. În total, s-au colectat peste 1 miliard de euro, potrivit unui document judiciar consultat de Reuters.

”Ne-am clarificat poziţia cu autorităţile competente, care au recunoscut standardele înalte ale modelului nostru de colaborare cu partenerii de livrare. Colaborarea noastră cu instituţiile italiene şi cu alţi actori din industrie a îmbunătăţit conformitatea în întregul sector”, a transmis vineri Amazon, într-un comunicat.

Biroul procurorilor din Milano a investigat în ultimii ani mai multe companii mari în legătură cu practicile lor de angajare, inclusiv entităţi italiene ale DHL, FedEx, UPS şi lanţul de supermarketuri Esselunga.

Il Sole 24 Ore a publicat prima informaţiile despre înţelegerea Amazon.

