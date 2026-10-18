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Ambarcaţiune de lux, dotată cu o piscină de 50 de metri şi tobogane acvatice, văzută în apropierea reşedinţei de vară a lui Kim Jong Un

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Kim Jong Un
Kim Jong Un. Foto: Profimedia
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O ambarcaţiune de lux cu o lungime de 80 de metri a fost observată în repetate rânduri, în perioada iulie - jumătatea lunii octombrie a acestui an, în imagini din satelit în largul coastei oraşului Wonsan, din Coreea de Nord, unde se află o vilă folosită de liderul nord-coreean Kim Jong Un şi de familia sa.

Ceea ce atrage atenţia este piscina de 50 de metri amenajată pe punte, cu mai multe tobogane acvatice la unul dintre capete, relatează BBC, citat de News.ro.

După ce a rămas luni întregi într-o instalaţie de întreţinere, ambarcaţiunea a fost mutată la începutul lunii iulie în apele din apropierea unei fâşii de coastă cunoscute sub numele de Peninsula Kalma.

Aceasta se află în apropiere de Wonsan, o staţiune de pe litoral unde se găseşte o proprietate întinsă, cu o vilă folosită de liderul nord-coreean Kim Jong Un şi de familia sa.

Nu a fost singura ambarcaţiune de mari dimensiuni care s-a deplasat în zonă. Alte câteva au fost observate în repetate rânduri în apropierea vilei lui Kim, în imagini din satelit analizate de BBC.

Se consideră în general că aceste ambarcaţiuni sunt folosite de Kim şi de familia sa. Foşti oficiali nord-coreeni, transfugi şi experţi afirmă că ar fi dificil ca o persoană fără legături cu conducerea regimului să deţină sau să utilizeze liber ambarcaţiuni de asemenea dimensiuni.

„Iarna, le ţineau la şantierul naval. Când venea vara, le scoteau de acolo şi le mutau la vila lui Kim Jong Un sau spre Kalma, unde erau folosite pentru înot şi agrement”, spune Ri Jong Ho, fost oficial în cadrul Biroului 39 al Partidului Muncitorilor, despre care se crede că se ocupă de obţinerea şi gestionarea fondurilor în valută pentru conducerea regimului de la Phenian.

Averile celor aflaţi în vârful dictaturii opace din Coreea de Nord sunt la fel de greu de estimat ca indicatorii economici ai ţării. Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte instituţii se bazează pe estimări pentru a clasifica Coreea de Nord drept una dintre cele mai sărace ţări din lume, cu un buget militar deosebit de mare, din care este finanţat un program nuclear supus sancţiunilor internaţionale, comentează BBC.

Wonsan este locul în care Kim Jong Un şi-a petrecut o parte din copilărie alături de mama sa, potrivit biografilor şi rapoartelor serviciilor de informaţii. Un expert a declarat pentru BBC că oraşul este asociat cu familia conducătoare încă din perioada în care la putere se afla tatăl său, Kim Jong Il.

Un transfug nord-coreean care a lucrat timp de 13 ani, din anii 1990 până la începutul anilor 2000, ca agent de pază la reşedinţele folosite de liderul de atunci, Kim Jong Il, a declarat pentru BBC că vilele din zona Wonsan erau utilizate de elita regimului ca locuri de relaxare. El îşi aminteşte că, în timpul verii, vedea zeci de copii şi adolescenţi practicând schiul nautic.

Presa de stat nord-coreeană publică rareori informaţii despre vacanţele lui Kim, prezentând în schimb astfel de vizite drept inspecţii oficiale sau deplasări pentru a oferi îndrumări. Cu toate acestea, transfugii intervievaţi de BBC păreau să ştie că familia conducătorului îşi petrece vacanţele la Wonsan, ceea ce sugerează că cel puţin o parte dintre nord-coreeni cunoşteau acest lucru.

Presa de stat nord-coreeană susţine, de asemenea, că Wonsan dispune de hoteluri înalte, restaurante, magazine, facilităţi sportive şi parcuri acvatice şi că poate găzdui aproape 20.000 de vizitatori.

Presa de stat nord-coreeană şi publicaţiile ruseşti au difuzat imagini cu grupuri mici de turişti ruşi care au vizitat staţiunea Wonsan Kalma, inaugurată în iulie 2025. Deşi a fost dezvoltată pentru a atrage vizitatori străini, staţiunea este deschisă şi turiştilor nord-coreeni.

Editor : M.B.

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