Chiar în momentul în care liderii Coaliției de Voință pozau pentru fotografia de familie la Berlin, unde aliații Ucrainei s-au reunit în prezența președintelui Volodimir Zelenski, presa olandeză anunța, citând Kyiv Independent, că ambasada Olandei la Kiev a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești asupra capitalei ucrainene, relatează The Guardian.

Ziarul Algemeen Dagblad, cu sediul la Rotterdam, subliniază că nu este clar dacă ambasada a fost ținta vizată sau a fost avariată doar accidental în cadrul unui atac mai amplu.

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Însă, printr-o coincidență curiosă, incidentul are loc la doar o zi după un mesaj destul de provocator din partea Rusiei, scrie The Guardian.

Miercuri, ambasada Rusiei în Țările de Jos a întrebat dacă Haga „se alătură în mod deschis conflictului” din Ucraina după ce o companie cu sediul în Țările de Jos, Destinus, a declarat că rachetele sale au fost utilizate într-un atac ucrainean asupra Podului Kerci din Crimeea ocupată de Rusia.

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Ministrul olandez de Externe Tom Berendsen a confirmat incidentul. „În această după-amiază, un proiectil a lovit zona din spatele ambasadei olandeze din Kiev. Din fericire, colegii noștri sunt teferi, deși clădirea a suferit daune minore. Investigăm exact ce s-a întâmplat. Prioritatea noastră acum este bunăstarea personalului nostru.”

Postul de televiziune olandez RTL relatează că a fost observată o a doua dronă în apropierea ambasadei și că aceasta ar fi fost neutralizată în aer, în transmisiunea în direct de la fața locului fiind observate o scurtă flacără și fum.

Acest lucru nu a fost încă confirmat de autoritățile olandeze sau ucrainene.

RTL are, de asemenea, un scurt videoclip care arată urmările primei explozii a dronei.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a confirmat pagubele de la ambasada Olandei din Kiev. Acesta a postat o fotografie care arată pagube minore la una dintre încăperile ambasadei și a declarat: „Atacurile Rusiei asupra Kievului au avariat din nou o misiune diplomatică.

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Ambasada Țărilor de Jos în Ucraina a suferit pagube minore. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Solicităm comunității internaționale să condamne în termenii cei mai fermi atacurile Rusiei asupra diplomaților străini și ne exprimăm sprijinul ferm față de colegii noștri olandezi. Teroarea lui Putin trebuie să se confrunte cu răspunsuri ferme.”

Editor : M.C