Ambasada SUA din Kiev rămâne deschisă, în ciuda amenințărilor Rusiei de escaladare a atacurilor. „Nu există modificări în activitate”

Ambasada SUA la Kiev. Foto: Profimedia Images
„Ambasada SUA este deschisă”

Ambasada SUA din Kiev a anunţat joi că rămâne deschisă, negând informaţiile privind schimbări în activitatea sa în urma avertismentelor Rusiei conform cărora diplomaţii şi cetăţenii străini ar trebui să părăsească capitala Ucrainei înainte de o escaladare a atacurilor.

Presa ucraineană a citat joi declaraţii ale şefei diplomaţiei europene, Kaja Kallas, conform cărora ambasada SUA din Kiev şi-ar fi retras personalul diplomatic.

Kallas le-a declarat jurnaliştilor, în marja unei reuniuni UE din Cipru, că toate ambasadele străine de la Kiev au ignorat ameninţarea Moscovei privind intensificarea atacurilor, cu excepţia uneia.

„Ceea ce am auzit ieri din Ucraina a fost că toate ambasadele au rămas, cu excepţia uneia”, a spus joi Kallas.

„Toţi europenii au rămas. America a plecat”, a mai spus ea.

Mai multe state UE i-au convocat pe ambasadorii ruşi după ce Moscova i-a avertizat luni pe cetăţenii şi diplomaţii străini să părăsească Kievul deoarece va urma o serie de lovituri.

Într-o postare pe X, ambasada SUA din Kiev a anunţat că nu există modificări în activitatea sa.

„Ambasada SUA este deschisă. Nu există modificări în activitatea sa şi informaţiile care susţin contrariul sunt false”, se arată în comunicat, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Consilierul pentru comunicare al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitro Litvin, le-a declarat jurnaliştilor că Ucraina a auzit că unii diplomaţi americani au părăsit Kievul după ultimul atac rusesc masiv de duminică. El a adăugat că Ucraina este recunoscătoare tuturor ambasadelor care îşi desfăşoară activitatea la Kiev şi sprijină Ucraina.

Ambasadoarea SUA la Kiev, Julie Davis, s-a aflat la Liov pentru un eveniment în weekend, potrivit postării ambasadei pe X.

„Principala prioritate a Departamentului de Stat este siguranţa şi securitatea cetăţenilor americani şi revizuieşte periodic nivelul de securitate al Ambasadei de la Kiev”, a declarat reprezentanţa diplomatică în postarea sa.

