Ambasada SUA în China și-a cerut scuze după ce o postare pe o rețea socială a fost interpretată ca asemănând studenții chinezi cu câini

Ambasada Statelor Unite la Beijing și-a cerut scuze oficial după un scandal în care a fost implicată – o postare pe o rețea socială menită să promoveze ridicarea unor restricții anti-Covid în călătoriile dintre cele două țări a fost interpretată ca asemănând studenții chinezi cu câini, relatează NBC News.

Departamentul pentru vize al ambasadei americane i-a anunțat pe studenții chinezi că pot să trimită din nou aplicații pentru a obține o viză de intrare pe teritoriul american pe platforma socială chinezească Weibo.

„Primăvara a venit, florile înfloresc. Sunteți ca acest câine care abia așteaptă să iasă și să se joace?”, a fost mesajul publicat de ambasada SUA pe Weibo. Mesajul a fost acompaniat de o fotografie cu un câine de talie mică încercând să iasă dintr-o curte.

Reacția utilizatorilor nu a fost cea așteptată de ambasadă – mesaje furioase în care este denunțată comparația studenților cu câinii au fost publicate ca răspuns la postarea ambasadei.

De asemenea, The Global Times, ziarul chinez în limba engleză coordonat direct de publicația Partidului Comunist Chinez, a citat utilizatori care spun că postarea reprezintă „o mostră evidentă de rasism”.

Ambasada americană a șters postarea, ulterior, și a transmis un mesaj de scuze.

„Acea postare era menită să fie prietenoasă și amuzantă. Am șters-o imediat ce am văzut că nu a fost percepută în spiritul în care noi am intenționat să o transmitem. Avem cel mai profund respect pentru poporul chinez și pentru studenții chinezi. Vă cerem scuze dacă v-am jignit, nu aceasta a fost intenția noastră”, a transmis purtătorul de cuvânt al ambasadei americane la Beijing.

Nu este prima oară când utilizatorii de internet chinezi reacționează cu furie la postări pe care le percep drept „anti-chineze”. Astfel de reacții au fost accentuate în ultima vreme și de propaganda naționalistă a PCC.

