Ambasadoarea Kievului în SUA: Până când războiul cu Rusia nu se va încheia, Ucraina nu va organiza alegeri

Ucraina nu va organiza alegeri electorale până când războiul cu Rusia nu va fi încheiat, a declarat marți ambasadoarea Kievului în SUA, Oksana Markarova, conform Kyiv Independent.

Reacția ambasadoarei Markarova vine după ce Keith Kellogg, trimisul special al lui Donald Trump în Ucraina și Rusia, a cerut organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale în Ucraina până la finalul acestui an și mai ales dacă va fi încheiat un acord de pace între Kiev și Moscova.

Alegerile electorale nu pot avea loc în Ucraina în timpul decretării legii marțiale - în vigoare de la începutul invaziei Rusiei declanșate în această țară în 24 februarie 2022.

Dacă legea marțială nu ar fi fost în vigoare, Ucraina ar fi trebuit să aibă alegeri prezidențiale pe 31 martie 2024, iar actualul mandat al lui Zelenski s-ar fi încheiat pe 20 martie 2024.

„Ucraina și America sunt țări libere. Fiecare poate spune ce dorește. Dacă acest subiect va fi inclus pe agenda discuțiile, în mod sigur ne vom pregăti pentru aceste discuții, așa cum am făcut-o până acum. Am fi foarte bucuroși să avem alegeri în Ucraina, deoarece asta ar însemnă că am obținut victoria în acest război”, a spus Markarov.

Keith Kellogg a declarat zilele trecute, într-un interviu, că alegerile prezidenţiale şi parlamentare din Ucraina, suspendate în timpul războiului cu Rusia, „trebuie să aibă loc”.

„Cele mai multe naţiuni democratice au alegeri în timp de război. Cred că este important să facă acest lucru. Cred că este bine pentru democraţie. Asta este frumuseţea unei democraţii solide, ai mai mult de un potenţial candidat”, a spus Kellogg.

Președintele rus Vladimir Putin a încercat să folosească amânarea alegerilor ucrainene pentru a-l prezenta pe Zelenski drept „ilegitim”, spunând că autoritatea ar trebui să treacă președintelui Parlamentului, Ruslan Ștefanciuc, o afirmație respinsă de Kiev ca o denaturare a constituției. Într-un interviu, Zelenski a reiterat că alegerile prezidențiale și parlamentare nu sunt posibile conform legii marțiale și că aleșii continuă să își îndeplinească în mod legal atribuțiile până la următorul vot.

