Felul în care lucrează diplomații s-a schimbat enorm în ultimii ani, de când tehnologia și instrumentele de comunicare s-au diversificat. Astăzi, Twitter, Facebook și Instagram sunt platforme esențiale și pentru diplomație. Mesajele se transmit repede, umorul poate fi adăugat în ecuație, dezbaterea se poartă mai direct și totul pare mai prietenos. Există prea multă expunere? Se poate face diplomație de pe „scenă”? Sunt doar două dintre întrebările la care a răspuns David Saranga, ambasadorul Israelului, într-un ultim interviu pentru Digi24. Probabil cel mai cunoscut ambasador străin din România, David Saranga își încheie misiunea în țara noastră.

Cristina Cileacu: Domnule Ambasador David Saranga, este ultimul interviu la „Pașaport diplomatic” în calitate de ambasador al Israelului în România, deci bine ați revenit!

David Saranga, ambasadorul Israelului la București: Bine v-am regăsit. Este o plăcere.

Limba română, un atu pentru un ambasador

Cristina Cileacu: Am intrat în arhiva emisiunii înainte de această filmare să văd câte interviuri am făcut împreună și am văzut că de fapt acesta este doar al cincilea interviu în aproape patru ani.

David Saranga: Doar al cincilea, eu am crezut că m-am mutat în Digi!

Cristina Cileacu: V-ați mutat la Digi, dar la programele de știri mai mult decât la „Pașaport diplomatic”. Ce voiam să întreb este, pentru că ați avut mai multe prezențe live decât cele înregistrate - noi de altfel de regulă vorbim și în engleză, pentru că vorbim despre politică, emisiunile pe urmă trebuie traduse și aranjate pentru difuzare - cât de mult ajută, cât de mult v-a ajutat limba română în misiunea din România?

David Saranga: Cred că dacă vorbim despre succesul pe care l-am avut - şi eu nu vreau să zic că am avut succes, dar dacă alții spun așa - cred că limba are mai mult de 50% din aceste acest succes. Fiindcă nu cred că aș fi putut să dau cinci interviuri la „Pașaport diplomatic” fără să știu limba română sau să apar la alte posturi de televiziune. Mai ales nu cred că o persoană poate să aibă această relație personală cu politicieni, cu oamenii de cultură, cu oamenii de rând, cu ziariștii fără să știe limba romană. Și din acest motiv cred că am avut noroc că am învățat acum 25 de ani, înainte să vin aici ca viceambasador atunci, limba română.

Rețelele sociale, sprijin pentru diplomați

Cristina Cileacu: Sunteți ambasadorul probabil cel mai cunoscut din România, pentru că pe lângă expunere mediatică, aveți și foarte multă expunere pe rețelele sociale. Am auzit și trebuie să vă spun asta și păreri de genul: este prea mult. Există prea multă expunere pe rețelele sociale?

David Saranga: Depinde pe cine întrebaţi. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu nu cred că e prea mult, fiindcă până la urmă, o persoană care e pe Facebook sau pe Twitter sau pe Instagram nu întotdeauna primește postări de la domnul ambasador. Vede acolo mai multe postări. Asta ar fi una. Al doilea lucru - noi sau funcția noastră este de a transmite un mesaj, în cazul meu de a transmite mesajul Israelului și trebuie să găsim orice cale, orice drum pentru a transmite acest mesaj. Dacă am reușit cu rețelele sociale să ajungem la mai mulţi oameni, și mai bine. Și cred că faptul că Guvernul israelian și Ministerul de Externe din Israel dau o importanță așa de mare rețelelor sociale înseamnă că au realizat cât de important este pentru noi.

Cristina Cileacu: Deci aceasta este o cultură a Ministerului de Externe israelian, să folosească foarte mult rețelele sociale ca să transmită mesaje.

David Saranga: În primul rând este o cultură, dar nu e numai asta. Depinde și de persoană, fiindcă sunt mulți, încă sunt mulți, mai ales ambasadori sau oamenii mai în vârstă în minister, cărora nu prea le place. Nu prea ştiu cum să facă asta. Depinde. Dar atunci când vorbim de exemplu despre generația nouă, orice diplomat care intră in Ministerul de Externe trebuie, este obligatoriu să aibă cel puțin două sau trei conturi pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe YouTube, pentru a folosi aceste mijloace de comunicare.

„Lumea vrea să știe ce face ambasadorul”

Cristina Cileacu: Spuneți că transmiteți mesajul Israelului, dar ați călătorit foarte mult prin România și practic în călătoriile dumneavoastră ați promovat foarte mult România. Personal știu cât de frumoasă România, știu ce oameni extraordinari trăiesc aici. Dar de ce ați decis dumneavoastră, ambasadorul Israelului, să promovați România pe rețelele de socializare despre care vorbim? Pentru că aveți un număr uriaș de poze.

David Saranga: Trebuie să înțelegem că atunci când un ambasador sau un diplomat este pe rețeaua socială, el transmite un mesaj despre ce face el, de exemplu, eu cred că această transparență este importantă. Lumea vrea să știe. Nu numai lumea din România, lumea din Israel, lumea vrea să știe ce face ambasadorul. Și din acest motiv eu împărtășesc ce fac în viața mea pe rețele sociale, fie că vorbim despre subiecte politice, fie că vorbim despre subiecte culturale, fie că vorbim despre călătoriile pe care le fac în România sau despre călătoriile pe care le fac în Israel. Asta fac eu. Ştiu că prin această muncă promovez și România. Și mai bine! Vreau ca lumea să știe despre țara unde eu sunt sau despre țara în care lucrez. Asta este ceva care vine ca un plus, dar obiectivul principal este această transparență, să știe lumea ce fac. Unu. Și doi, în engleză spunem „sharing is caring”. Vreau să zic că atunci când shareuieşti...

Cristina Cileacu: Când împărtășești înseamnă că îți pasă.

David Saranga: Exact.

Pot masca mesajele optimiste niște realități politice?

Cristina Cileacu: Dar este aceasta o metodă, pentru că bineînțeles promovând atât de intens România - și aveți foarte multe fotografii alături de oamenii obișnuiți din toată țara - nu contează, nu sunt doar fotografii cu oficiali, cu autorități. Vă pozați cu oricine vă iese în cale și cu oricine dorește să facă o fotografie cu dumneavoastră. Este acesta un mod foarte bun să atrageți simpatia asupra dumneavoastră, pentru că înseamnă că sunteți un ambasador popular. Pe de altă parte este și o metodă de a, să spunem, distrage atenția de la mesajele mai puțin prietenoase dinspre Israel, dinspre politicile israeliene?

David Saranga: Eu cred că faptul că am apărut de cinci ori la emisiunea dumneavoastră arată că nu am o problema cu întrebările mai grele. Dimpotrivă, vreau ca lumea să mă întrebe o întrebare grea, ca să pot să răspund. Dar o să vă zic un secret. Majoritatea lumii, mai ales aici în România, nu e interesata de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Asta este, aşa sunt faptele. Lumea vrea să știe despre Israel despre locurile sfinte, despre viața de zi cu zi, cultură și așa mai departe. Din acest motiv, în momentul când eu împărtăşesc cultura israeliană, în momentul când eu împărtășesc alte lucruri care sunt relaționate cu Israel, lumea vede asta și este mai interesant pentru ei. Asta unu. Al doilea - eu, atunci când e vorba de rețelele sociale, eu sunt eu. Fac ce cred eu sau ce fac eu. Ăsta sunt eu și din acest motiv, dacă lumea spune că sunt simpatic, sunt alții care vor spune și că nu sunt simpatic. Aşa sunt eu. Dar e adevărat, atunci când călătoresc în țară, îmi place să mă întâlnesc cu oamenii, îmi place să găsesc sau să văd cum lumea trăiește, fiindcă România nu este doar București. România nu este doar Clujul. România este o țara în care aveți diferite moduri de trai. Și din acest motiv îmi place să călătoresc și să împărtășesc pe reţelele sociale.

A fi diplomat înseamnă a fi actor

Cristina Cileacu: Din fotografiile și filmările pe care le-ați făcut cât ați lucrat în România, v-ați implicat foarte mult și în munca românilor. Adică v-am văzut culegând cartofi sau pescuind sau mergând cu, nu știu, lucrând cu olari, în tot felul de activități. În plus, ați spus poezii alături de Corul Madrigal, ați cântat pe scena Operei Române, ați fost într-o piesă de teatru la Festivalul de la Sibiu. Vă place mai mult scena decât diplomația? Sau sunt acestea două un pachet?

David Saranga: A fi ambasador înseamnă să fii actor. Astea sunt fapte. Da, îmi place scena. Nu pot sa zic că nu îmi place. Dar încă o dată, scopul nostru este de a transmite un mesaj. Dacă eu sunt pe scenă alături de Maia Morgenstern, asta înseamnă că promovez. Și citind Hanoch Levin, asta înseamnă că promovez cultura israeliană. Nu trebuie să vă zic, în România, în fiecare seară sunt zeci de activităţi, zeci de evenimente culturale. De ce să vină lumea la un eveniment israelian? Dacă găsim acest mod pentru a face ca ceva să fie mai interesant, și mai bine! Faptul că am fost in Deltă și am reușit să mă întâlnesc cu pescari a fost foarte interesant pentru mine, dar știu că asta a ajutat și pe România sau a ajutat să promoveze și România, dar una nu contrazice pe celelalte. Așa că până la sfârșit cred - nu cred, știu! - că a fi diplomat înseamnă să fii actor. Și îmi place scena.

Revoluția din viitorul apropiat

Cristina Cileacu: Felul acesta de a gândi - spuneați că este nevoie de abordări noi - este tipic israelian, pentru că israelienii sunt, gândesc întotdeauna outside the box, în afara cutiei, ca să traducem așa, barbarism. Dar cum s-ar aplica asta pe termen mai lung, în diplomație? Pentru că acum trăim într-o lume care chiar are nevoie de mai multă creativitate. Ce aveți de gând să faceți în continuare, după ce terminați misiunea din România?

David Saranga: Aveți dreptate. Diplomația s-a schimbat. Dacă în trecut era această diplomație tipică, când lumea se întâlnea într-o cameră închisă, astăzi este ceva diferit. Astăzi vorbim despre diplomație publică. Astăzi vrem să ajungem cu orice mesaj nu numai la lideri sau la politicieni, vrem să ajungem cu acest mesaj la o cantitate mare de persoane. Și din acest motiv aici avem nevoie de creativitate. Este adevărat, ăsta este unul dintre lucrurile pentru care Israelul este cunoscut, creativitatea noastră, și atunci când vorbim despre creativitatea din Israel, este creativitatea în orice domeniu și din acest motiv trebuie să folosim creativitatea. Eu cred că pe lângă creativitate trebuie să folosim și tehnologia care există astăzi. Dacă vorbim despre inteligența artificială, dacă vorbim despre noi metode, care încă sunt noi, trebuie să le folosim și pentru diplomație. Și cred că asta este revoluția care va veni, va fi în viitorul apropiat și este unul dintre subiectele cu care mă voi ocupa și in viitor.

Cristina Cileacu: Când mergeți acasă în Israel.

David Saranga: Da.

Comentariul lui David Saranga la un citat din Cioran: „Avem ADN român în ADN-ul nostru”

Cristina Cileacu: Unul dintre românii care a fost foarte interesat de spiritul israelian și care a scris foarte mult - vorbesc despre Emil Cioran în Caietele lui. O să dau un citat, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Spunea Cioran: "Românii - în contact cu noi totul a devenit frivol. Până și pe evreii noștri i-am sterilizat, i-am făcut să-și piardă geniul, mai ales geniul religios. Nu avem rabini miraculoși, nu avem hasidism. Scepticismul visceral al neamului nostru le-a fost fatal. Șederea printre noi le-a fost mai nefastă decât o asimilare, i-am făcut aproape la fel de superficiali ca noi". Vorbim din nou despre români și evreii din România. "Încă puțin și i-am fi asimilat de tot." Chiar și așa, în continuare cu aceasta asimilare cu ghilimele despre care vorbea Cioran, în România v-ați confruntat cât ați stat aici și cu acte de antisemitism. Ce credeți că le generează în continuare?

David Saranga: Important este nu cu ce m-am confruntat...

Cristina Cileacu: Nu dumneavoastră, comunitatea.

David Saranga: ...Important este cum a reacționat guvernul român și cum a reacționat societatea română și modul cum a reacționat statul român. Modul cum au reacționat ei, societatea română, este un exemplu pentru multe țări din zonă, din această zonă din Europa. Ce a făcut România este ceva care poate să fie un exemplu pentru alții, fiindcă această poziţie pe care guvernul român a luat-o împotriva antisemitismului și pentru a combate orice fel de antisemitism este ceva care nu văd în alte țări din lume, din zonă, hai să spunem așa, într-un mod diplomatic.

Despre citatul pe care l-aţi dat: Eu zic că ADN-ul nostru, ADN-ul israelian, are ceva din ADN-ul vostru, ADN-ul român. Unul dintre lucrurile pe care pot să le zic despre comunitatea română din Israel este că are lipsă de PR. Mulți în Israel știu despre imigranți care au venit din Rusia, mulți știu despre imigranți care au venit din Polonia, Ucraina și așa mai departe. Despre imigrarea care a venit din România nu mulți știu și fiind aici ambasador în România, totdeauna citesc despre persoane care au contribuit pentru a clădi statul Israel. Și sunt așa de mulți români, dar mulți dintre ei nu sunt cunoscuți, fiindcă nu au avut timp pentru a face PR, ei au muncit, n-au avut timp pentru PR. Așa că dacă astăzi statul Israel este un stat puternic și prosper, cred că este și din acest motiv, că avem ADN-ul român în ADN-ul nostru.

Cristina Cileacu: Trebuie, deci, când vă întoarceți acasă, să vă ocupați și de acest PR, poate cu toate rețelele de socializare reușiți să ajutați comunitatea română de acolo să fie mai cunoscută.

David Saranga: Uneori când călătoresc aici în țară, în orice oraş unde ajung, merg să văd comunitatea evreiască, dacă a rămas comunitate, și dacă n-a rămas comunitatea evreiască, merg să văd sinagoga. Și întotdeauna când postez despre sinagogi, despre comunitatea care a rămas, despre evreii care au plecat de acolo, întotdeauna lumea îmi scrie: Aaa, dar şi eu sunt de origine română, şi tatăl meu s-a născut în Mediaș, de exemplu, am fost la Mediaş acum câteva zile. Așa că orice postare aduce mai mulţi români „afară din dulap”, să zic aşa.

Patru obiective și o misiune îndeplinită

Cristina Cileacu: Se termină misiunea diplomatică pe care ați avut-o în România și ați făcut foarte multe, dar trebuie să vă întreb ce nu ați apucat să faceți și v-ați propus, atunci când ați venit aici?

David Saranga: Cred că orice am vrut să fac, am făcut. Este o întrebare grea. Pot să vă zic, când am venit aici am avut patru obiective și cred că le-am împlinit. Bineînțeles, întotdeauna se poate face mai mult, dar cred că am le-am împlinit pe aceste patru și vorbesc despre a menține relația diplomatică și politică bună între Israel și România. Președintele Iohannis a vizitat Israelul. Președintele Israelului a vizitat România. Fostul prim-ministru al vostru a vizitat Israel, ministrul de externe a vizitat de două ori Israelul, ministrul nostru de externe, Lapid, a vizitat România acum câteva luni, aşa că şi în această perioadă de pandemie, relația noastră bilaterală a rămas bună, chiar foarte bună. Asta era primul obiectiv.

Al doilea obiectiv erau relațiile economice dintre Israel și România și aici cred că am făcut mult. Am fi putut să facem mai mult, dar din cauza pandemiei n-am putut să facem mai mult. Dar chiar și așa, când vedem cifrele, vedem că și comerțul bilateral a crescut cam cu 20% în ultimul an și cred că este un obiectiv important, relațiile economice dintre Israel și România.

Al treilea a fost să comunicăm cu generația nouă, fiindcă mulți romani, mulți cetățeni români care au avut în trecut vecini care erau evrei sau care au studiat cu un evreu în școală știe despre israelieni, el știe despre comunitatea evreiască și așa mai departe. Dar mulți dintre tineri nu știu despre Israel și cred că multe din evenimentele pe care le-am făcut, evenimentele culturale, şi atunci când noi ne-am implicat în temele sociale ca Magic Camp sau Touched România sau Necuvinte, toată activitatea...

Cristina Cileacu: Refugiați...

David Saranga: Refugiați din Ucraina, cred că activitatea aceasta care noi am făcut s-a reflectat și mulți tineri au văzut și această activitate și au învățat ceva despre valorile noastre, ca stat Israel.

Și al patrulea obiectiv era păstrarea memoriei Holocaustului. Și fiindcă știți, lumea care mai trăiește, supraviețuitorii care mai trăiesc sunt în fiecare zi mai puțini. Și cred că este obligația noastră, datoria noastră să păstrăm această memorie al Holocaustului și este datoria noastră, nu numai față de ei, este și datoria noastră față de generația următoare să știe despre ce s-a întâmplat, așa încât, cred că tot ce am făcut, am făcut în categoriile respective.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador succes în viitoarea misiune și toda raba pentru interviu.

David Saranga: Mulțumesc.