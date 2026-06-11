Ambasadorii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii s-au prezentat joi la o întâlnire la ministerul de externe al Rusiei, a anunţat ministerul într-un comunicat.

MAE rus a publicat o înregistrare video în care se vede cum cei trei diplomaţi sosesc şi intră în clădirea din centrul Moscovei, scrie Agerpres.

„Șefilor misiunilor diplomatice li s-au prezentat evaluări obiective ale politicilor distructive ale conducerilor țărilor lor în legătură cu criza ucraineană, politici menite să stimuleze la maximum regimul de la Kiev să continue războiul împotriva Rusiei în numele, pe cheltuiala și cu sprijinul direct al „Coaliției de Voință” occidentale.

Au fost explicate abordările fundamentale ale părții ruse în vederea găsirii unei soluții politice și diplomatice la conflict, bazată pe eliminarea cauzelor sale profunde”, se arată ăntr-un comunicat al ministerului rus de externe..

Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii - care conduc o alianţă informală de securitate denumită E3, una dintre principalele surse de sprijin internaţional ale Ucrainei - s-au întâlnit duminica trecută la Londra cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, unde şi-au exprimat sprijinul faţă de apelul acestuia la un armistiţiu.

La întâlnirea de la Downing Street, cei patru au convenit că linia de contact actuală între forţele ruse şi ucrainene ar trebui să fie punctul de plecare pentru discuţii; că Ucraina ar trebui să beneficieze de garanţii de securitate cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv desfăşurarea unei forţe multinaţionale; şi că activele financiare ruseşti îngheţate vor rămâne imobilizate până când Rusia va plăti despăgubiri Ucrainei pentru pagubele provocate de război.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a menţinut poziţia intransigentă faţă de război, dar a sugerat, de asemenea, săptămâna trecută că propunerile preşedintelui american Donald Trump pentru pace ar putea ajuta la încetarea luptelor.

Editor : B.P.