Ambasadorul american la NATO, anunț despre summitul Trump-Putin. Ce spune Matthew Whitaker despre participarea lui Zelenski

Data actualizării: Data publicării:
Matthew Whitaker
Foto: Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO / Sursa foto: Profimedia Images
Secretarul general al NATO, încrezător asupra rezultatelor summitului

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, anunță că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează Inquirer. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se arată optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei”, a declarat Mark Rutte.

„Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică Matthew Whitaker, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a şefului statului ucrainean în Alaska, unde se vor întâlni pe 15 august omologii săi american şi rus. „Cu siguranţă nu poate exista un acord dacă toate părţile implicate nu l-au semnat. Şi, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a comentat diplomatul american.

Duminică, liderii Uniunii Europene şi ai marilor puteri din Europa au insistat din nou ca Ucraina să participe la negocierile dintre Statele Unite şi Rusia, cu câteva zile înainte de summitul prevăzut între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, care, în principiu, nu va participa la acest summit, şi-a îndemnat aliaţii europeni, în special Franţa, Germania şi Regatul Unit, care sunt, de asemenea, excluse de la negocieri, să definească o abordare comună.

Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea"

O „reuniune extraordinară” prin videoconferinţă este programată luni între miniştrii afacerilor externe din ţările UE şi omologul lor ucrainean.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a subliniat fostul procuror federal la CNN.

Secretarul general al NATO, încrezător asupra rezultatelor summitului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea de săptămâna aceasta dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui în mare măsură la demonstrarea seriozității lui Putin în ceea ce privește pacea.

„Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi o ocazie de a-l testa pe Putin, de a vedea cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”, a declarat Rutte în emisiunea „This Week” a postului ABC, discutând despre summitul din Alaska, menit să contribuie la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

În discuția cu gazda Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să facă presiuni asupra președintelui Rusiei în legătură cu acest război brutal.

„Cred că președintele Donald Trump vrea să pună capăt acestei situații”, i-a spus Rutte lui Karl. „Vrea să pună capăt pierderilor teribile de vieți omenești. Vrea să pună capăt distrugerilor teribile aduse infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Se produc atât de multe distrugeri.”

Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat:

Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei

În discuția cu Karl, Rutte a spus că vede întâlnirea din Alaska ca un punct de plecare valid, dar a fost de acord că nu este posibil niciun acord fără Ucraina sau fără a lua în considerare securitatea și independența pe termen lung a Ucrainei.

„Va fi vorba despre teritoriu”, a spus Rutte despre orice acord care va pune capăt războiului. „Va fi, desigur, vorba despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina decide propriul viitor, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care decide asupra propriului viitor geopolitic, fără a avea, desigur, restricții asupra nivelului propriilor trupe militare, și că NATO nu trebuie să aibă restricții asupra prezenței noastre pe flancul estic, în țări precum Letonia, Estonia și Finlanda.”

