Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein

Data publicării:
Ministers Attend Cabinet Meeting
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson. Foto: Profimedia

Ambasadorul britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost demis din funcție din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat joi Ministerul de Externe, cu câteva zile înainte de vizita de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, relatează dhnet.be.

Ministerul de Externe a declarat că această mișcare a urmat apariției unor e-mailuri care arătau că „profunzimea și amploarea” relației celor doi era „material diferită de cea cunoscută la momentul numirii sale”.

„Având în vedere informațiile suplimentare din e-mailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul i-a cerut ministrului de Externe să-l retragă din funcția de ambasador. E-mailurile arată că profunzimea și amploarea relației dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite de cele cunoscute la momentul numirii sale”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Londra, citat de BBC News.

„În special, sugestia lui Peter Mandelson că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată reprezintă o informație nouă. Având în vedere acest lucru și având în vedere victimele crimelor lui Epstein, acesta a fost retras din funcția de ambasador cu efect imediat”, precizează reprezentanții Ministerului de Externe britanic.

Premierul Starmer a fost supus unei presiuni crescânde pentru a-l demite pe ambasadorul său, în urma publicării mesajelor pe care acesta le-a schimbat cu Epstein în 2008, în timp ce omul de afaceri se confrunta cu acuzații de solicitare de relații sexuale cu o minoră.

 

 

