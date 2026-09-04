Canada este tot mai apropiată de Europa, pentru că valorile comune se recunosc uşor în lumea care se transformă. Securitatea continentului european este de interes pentru canadieni, iar Marea Neagră, cel mai fierbinte punct de pe flancul estic, este zona care îi ţine atenţi. Ambasadorul Gavin Buchan şi-a încheiat misiunea diplomatică în România, dar nu înainte să dea, la emisiunea Pașaport Diplomatic, mai multe detalii despre ce urmează în relaţia România-Canada.

Cristina Cileacu: Gavin Buchan, Ambasadorul Canadei în România, Moldova și Bulgaria, bine aţi venit la Pașaport Diplomatic.

Gavin Buchan: Este o plăcere să fiu aici.

România, o putere de mijloc

Cristina Cileacu: Dle ambasador, misiunea dumneavoastră în România și în celelalte două țări pe care le-am menționat este încheiată. Acesta este ultimul interviu pe care îl înregistrăm în această calitate. Dar vreau să încep discuția noastră nu mai întâi cu misiunea voastră, ci cu discursul prim-ministrului dvs avut anul acesta la conferința de la Davos. El a spus ceva care a revoluționat modul în care privim ordinea mondială actuală. El a spus că puterile mijlocii ar trebui să-și unească forțele și să nu negocieze pe rând cu o putere mai mare. Să ne uităm acum la România ca la o putere mijlocie?

Gavin Buchan: România este absolut o putere de mijloc și este una care are aceleași idei precum Canada. Împărtășim multe din aceleași valori. Ambele ţări suntem promotori puternici ai democrației. Ambele ţări ne opunem cu fermitate invaziei rusești în Ucraina. Este multă, foarte multă importanță comună acordată libertății de exprimare, democrației ca sistem. Da, suntem țări care, într-o ordine mondială care, așa cum a spus premierul Carney, se confruntă cu o ruptură. Ne-am rupt de vechea ordine mondială și trebuie să creăm una nouă pe măsură ce avansăm. Da, suntem genul de țări care colaborează foarte natural împreună. Canada consideră că țările Uniunii Europene sunt colaboratorii săi naturali şi lucrează la ceea ce numim inițiative plurilaterale, în care nu avem de-a face cu întregul sistem internațional, ci doar cu țări asemănătoare. Și România este un partener excelent pentru astfel de lucruri.

Întâlnirea care poate întări o relaţie

Cristina Cileacu: Vorbind despre prim-ministrul Carney și parteneriatul cu România, a fost o întâlnire la summitul NATO de la Ankara din acest an, între președintele român și premierul canadian. Ce va urma după această întâlnire?

Gavin Buchan: Întâlnirea a fost una foarte bună. Este prima bilaterală la nivel de șef de stat şi șef de guvern pe care am avut-o de ceva vreme. Dar a fost foarte constructivă, multă concentrare pe colaborare în domenii precum energia, apărarea și securitatea, afacerile multilaterale și câteva specificități concrete care rezultă din asta. Participarea României la Banca de Securitate și Reziliență a Apărării, pe care Canada a promovat-o și unde România va fi unul dintre primii membri. De fapt, veți găzdui un birou regional aici, la București. Și, de asemenea, au schimbat o invitație reciprocă de a vizita și, ca ambasador, speri întotdeauna că aceasta va avea ca rezultat o vizită a prim-ministrului în țara voastră. Așa că, cu puțin noroc, nu pot controla acea parte a acesteia și nici succesorul meu, dar ar fi minunat să vedem dacă va fi.

Ce urmează la Cernavodă

Cristina Cileacu: Canada este prezentă în România printr-un proiect celebru, bineînțeles, vorbesc despre Cernavodă. Ați menționat investițiile în energie. Această investiție este aproape completă. Ce va urma când vine vorba de ceea ce face Canada în România?

Gavin Buchan: Când vine vorba de nucleare, în special, abia începem. Cernavodă 1 funcționează de 30 de ani. Atunci, de obicei, se face o reparație la jumătatea ciclului de viață. Deci acest proces a început. Am avut o ceremonie de deschidere cu președintele Dan, vara trecută. Și veți vedea că va fi nefolosită timp de câțiva ani și apoi va reveni pentru încă trei decenii de funcţionare. Dar apoi avem construcția a două reactoare noi la Cernavodă, Cernavodă 3 și 4, și suntem aproape de etapa inițială a acelui proiect. Încă așteptăm ceea ce se numeşte decizia finală de investiții, din partea guvernului român. Și asta va duce la o dublare a capacității nucleare aici, în România, mai mult decât o dublare. Și asta va garanta o putere de încărcare de bază curată, accesibilă, fiabilă, 24 din 7, 12 luni pe an pentru România, pentru următoarele două generații. Pentru că un reactor nuclear este o investiție generațională. Funcționează timp de 70 de ani, așa că copiii care se nasc atunci când se construiește unul, ajung la pensie până când se închide.

Criza politică şi investiţiile străine

Cristina Cileacu: Vorbind despre faptul că această investiție este încă amânată de autoritățile române, filmăm acest interviu în timpul unei crize politice depline din România și vreau să vă întreb cât de mult afectează o criză ca cea actuală acest tip de decizii, din experiența dumneavoastră.

Gavin Buchan: Când vorbim despre decizii majore ca aceasta în care există un consens social că România a avut un succes uriaș în domeniul energiei nucleare, reactoarele de la Cernavodă sunt două dintre cele mai performante reactoare din lume după factorul de capacitate, și aţi construit o întreagă industrie în jurul ei, este înrădăcinată aici și are sprijin transpartid. Deci, când vedeți o criză politică care poate dura câteva luni sau, știți, zi de zi, lună de lună. Este deja cel mai longeviv guvern interimar din istoria României. Presupun că este un record. Dar când ai o criză care durează câteva luni, când vorbești despre o relație de 70 de ani, în care este un sprijin larg popular pentru povestea de succes pe care a avut-o energia nucleară, este doar o clipă. Nu o afecteaza la acest nivel.

Dincolo de investiţiile în energie

Cristina Cileacu: Canada privește din ce în ce mai mult spre Europa acum. Este România pe lista Canadei, să zicem, când vine vorba de alte tipuri de investiții?

Gavin Buchan: Absolut. Dacă te uiți la IT, este deja o prezență IT canadiană semnificativă în țară. Aveți mult interes minier canadian în țară, dar, evident, este o istorie complicată a mineritului în România. Dar suntem o țară cu cantități uriașe de capital de investiții disponibile, dar trebuie să fie şi o țară care dorește acest lucru și are procesele de aprobare a reglementărilor în vigoare, ca să facem lucrurile corect. Pentru că întotdeauna vrem, dacă vrem să intrăm în minerit, vrem să fie făcut corect. Vrem să fie cu toată responsabilitatea socială corporativă și protecția mediului în vigoare. Dar avem asta, avem domeniul aerospațial, avem apărare. În ceea ce privește apărarea, aveți companii care fac toate comunicațiile pentru vehiculele voastre blindate. Avem lucruri grozave pe care să construim și, cu lucruri precum Banca de Securitate și Reziliență a Apărării, asta va crea noi oportunități uriașe. Și Canada este singurul participant non-european la SAFE, programul de acțiune de securitate pentru Europa. Acest lucru deschide zone uriașe de oportunități pentru companiile românești și canadiene pentru coproducție.

SAFE reduce dependenţa de SUA

Cristina Cileacu: Vorbim despre SAFE, este acesta un pas spre mai multă cooperare cu România, sau este un pas, să zicem, nu împotriva Statelor Unite, ci să zicem pentru a reduce dependența pe care o au multe dintre țările aliate de Statele Unite?

Gavin Buchan: Am avut o dezbatere îndelungată în ultimii câţiva ani la NATO cu privire la cât de mult trebuie să investim. Pentru că este un acord că, odată cu invadarea Ucrainei, lumea nu mai este unde era cu 10 ani sau 15 ani în urmă. Trebuie să îmbunătățim nivelul investițiilor naționale în domeniul apărării. Cu un anumit impuls din partea americanilor, avem un acord larg în NATO că vom merge pentru ținta de 5%. Și asta înseamnă un grad imens de investiții noi peste tot și vrei să te uiți la parteneri și vrei să ai o diversitate de parteneri și vrei să ai țări asemănătoare, în care să fii încorporat în lanțurile de aprovizionare împreună și să se ajute reciproc să obțină economii de scară. Și România și Canada sunt complementare în acest sens. Aveți o tradiție de lucru în industria grea de apărare aici, care funcționează destul de bine cu multe dintre punctele forte canadiene în lucruri precum domeniul aerospațial sau radare. Este mult potențial acolo ca să lucrăm împreună.

Canada, implicată în protecţia Mării Negre

Cristina Cileacu: De asemenea, am avut scafandri canadieni în Marea Neagră pentru a ajuta la măsurile anti-mine pe care România, Bulgaria și Turcia le iau. Va fi mai multă prezență canadiană în România, dacă vorbim de armată de data aceasta?

Gavin Buchan: Ne așteptăm ca scafandrii să se întoarcă, pentru că fac parte din angajamentul nostru, o recunoaștere a faptului că Marea Neagră este o parte importantă a dinamicii de securitate. România este pe frontul de est. Împărtășiți una dintre cele mai lungi, dacă nu cea mai lungă graniță cu Ucraina. Aveţi o expunere la atacuri cu drone în fiecare zi, aproape. Și este foarte important ca țările NATO să demonstreze solidaritate pentru flancul estic. Principala investiție canadiană, s-ar putea să știți, este grupul de luptă din Letonia. Acum am crescut prezenţa, acum este o brigadă. Și pentru Canada, ca țară din nord, este destul de natural. Acesta este angajamentul principal pe care l-am luat. Dar acele grupuri de luptă și brigăzi, cum este şi cel condus de francezi aici, acestea sunt cele care dau realitate angajamentului articolului 5 al NATO. Ai putea, dacă ai fi o putere externă agresivă, ei bine, am putea la fel de bine să o numim: Rusia, să te uiţi la o țară ca Letonia și să spui, bine, am putea prelua mai mult sau mai puțin controlul înainte ca NATO să poată lua o decizie cu privire la rezistența lor. Dar știți că avem un număr cu două cifre de țări NATO care participă la grupul de luptă din Letonia. Dacă Rusia ar invada acolo, ar avea imediat o duzină de țări NATO în prima linie care luptă. Nu trebuie luată nicio decizie și asta dă articolului 5 și grupurilor de luptă dinți adevărați. Grupul de luptă condus de francezi aici face parte din asta și noi ne facem partea. O facem doar într-un sector diferit al flancului estic.

De ce contează Marea Neagră

Cristina Cileacu: Dar revenind la Marea Neagră, pentru că suntem la Marea Neagră, dar, de asemenea, insistăm foarte mult să prezentăm tuturor faptul că este foarte importantă pentru securitatea tuturor. În opinia dumneavoastră, o țară preum Canada înțelege acest fapt, că Marea Neagră este de fapt foarte importantă atunci când vorbim de întregul flancul estic al NATO?

Gavin Buchan: Absolut! România a susținut acest lucru foarte coerent la sediul NATO de la Bruxelles și în alte părți, iar oamenii înțeleg acum că securitatea Mării Negre este securitatea flancului estic al NATO. Dacă te uiți la atacurile cu drone care au avut loc în ultimele trei săptămâni, aproape 200 de nave, asta demonstrează, dacă cineva nu se uita, exact cât de activ este acest teatru. Și este important să o păstrăm deschisă ca o arteră a comerțului, este important să o menținem deschisă ca o arteră pentru fluxurile de energie. Este important ca infrastructura construită pentru Neptun Deep să fie protejată împotriva amenințărilor care există acolo. Aveți o parte a lumii care este un potențial punct de aprindere, în care sunt lovituri active și contraatacuri între Rusia și Ucraina și nu este nicio îndoială în mintea nimănui, cred, că în acest moment Marea Neagră face parte din frontiera estică a NATO și este o linie de contact cu cea mai mare amenințare unică la adresa alianței NATO.

Diplomaţie, la graniţa cu războiul

Cristina Cileacu: Veți fi înlocuit, desigur, de un nou ambasador când plecați din România, ați spune succesorului dvs. că România este acum mai bine apărată pentru că toată lumea se implică sau România este mai sigură pentru că ea însăși acordă mai multă atenție propriei sale securități?

Gavin Buchan: Amândouă. Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru propria noastră securitate, nu? Canada trebuie să apere Arctica, pentru că este curtea noastră. Nimeni nu mai este acolo, în afară de ruși.

Cristina Cileacu: Cu excepția rușilor, da.

Gavin Buchan: Toată lumea trebuie să aibă grijă de ea și este important ca țările să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare, iar România a făcut asta cu investițiile pe care le-a făcut în apărare. Dar, în același timp, tot ce am spus despre prezența canadiană în Letonia cu brigada multinațională de acolo, în calitate de lider al brigăzii multinaționale, aveți un argument pentru ca prezența NATO aici să fi făcut România mai sigură decât a fost vreodată, pentru că nu mai este lumea veche, în care România era prinsă între imperii uriașe și oricare dintre ele ar putea să te manipuleze. Acum România are o alianță mai largă, are acele țări reprezentate aici și nimeni nu poate lupta doar cu România. Dacă se luptă cu România, se luptă cu întreaga Alianță.

Cât de europeană este Canada

Cristina Cileacu: Vorbind despre Uniunea Europeană, în țările europene, Canada și prim-ministrul dvs., dacă tot am început cu el acest interviu, este foarte preocupat de Uniunea Europeană. Am fost întrebată, trebuie să vă întreb și pe dvs, are Canada de fapt o intenție serioasă de a deveni mai europeană? Nu vă întreb dacă vă alăturați Uniunii Europene.

Gavin Buchan: Vreau să spun că sunt anumite impedimente geografice și de integrare semnificative pentru a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, așa că, cred că profesioniștii se uită la asta și spun că nu este realist, dar ceea ce pot spune este că la fiecare nivel și în fiecare sferă Canada este interesată de o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană. Avem Acordul economic și comercial cuprinzător între Canada și UE, care este unul dintre cele mai moderne și complete de pe planetă. Avem un parteneriat de securitate și apărare și prezența noastră în inițiativa SAFE. Am convenit, la un nivel cultural mai frivol, anul acesta să ne alăturăm Eurovision, astfel, veți putea vedea cântăreți canadieni concurând la concursul muzical Eurovision. La toate aceste niveluri, Canada vede Europa ca fiind partenerul natural în lume. Ne-am stabilit obiectivul de a dubla comerțul nostru în afara Statelor Unite în următorii 10 ani. Europa va fi absolut esențială în acest sens. Europa înseamnă țări în care putem investi și de unde putem primi investiții, ţări în care resursele noastre și nevoile industriei europene sunt echivalente naturale. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face și sunt atât de multe pe care le vom face. Da, este posibil să nu putem adera la UE, în ciuda graniței noastre terestre cu Danemarca pe insula Hans.

Cristina Cileacu: Care este acolo și rămâne.

Gavin Buchan: Știți povestea asta, nu? Cea mai civilizată dispută teritorială din lume? Practic, când era disputată (n.r. Insula Hans), marinele noastre vizitau pe rând zona, iar danezii ridicau un steag danez și lăsau o sticlă de schnapps, iar canadienii veneau, scoteau steagul danez, ridicau un steag canadian și lăsau o sticlă de whisky și scoteau sticla de Schnapps. Acest lucru a continuat ani de zile și, în cele din urmă, am ajuns la o soluție fericită negociată, care ne oferă o frontieră terestră cu Uniunea Europeană.

O misiune fără regrete

Cristina Cileacu: Dle. ambasador, de obicei când avem ultimul interviu în această calitate, se spun cuvinte frumoase, dar trebuie să vă întreb ce nu v-a plăcut în timpul misiunii dvs., aici în România?

Gavin Buchan: Dar una dintre "cărţile de salvare" pentru toți diplomații din România este traficul. Pentru că poți spune asta, este ceva neutru din punct de vedere cultural și fiecare român este de acord cu tine. Dar au fost mult mai multe aici care mi-au plăcut. Sălbăticia atrage un canadian, prietenia oamenilor, căldura poporului, capacitatea de a merge de la malul mării la munți, până în Deltă.

Cristina Cileacu: Durează ceva timp, așa cum aţi spus, dar da, ajungi acolo. Să sperăm că și românii văd lucruril în același mod. Dle ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru misiunea dumneavoastră în România, bineînțeles.

Gavin Buchan: A fost o plăcere pentru mine și vă mulțumesc.

Cristina Cileacu: După cum am întrebat, ce veți face cu limba română acasă, în Canada?

Gavin Buchan: Voi surprinde oamenii. Când se așteaptă cel mai puțin, voi vorbi ceva în limba română.

Cristina Cileacu: Mulțumesc foarte mult.

Gavin Buchan: A fost o plăcere.