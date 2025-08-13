Live TV

Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”

Data actualizării: Data publicării:
Haim Regev
Ambasadorul Israelului la Bruxelles, Haim Regev. Foto: Profimedia
Din articol
„Suntem visul UE pentru o țară vecină” „Vechiul antisemitism” a revenit

Ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, acuză mai mulți lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților. Într-un interviu la final de mandat acordat publicației Politico, Regev spune că cei care critică Israelul ar trebui să renunțe la obsesia lor pentru drepturile omului în Gaza. 

Regev critică Irlanda, Olanda, Spania și Slovenia, pentru protestele europene împotriva situației dificile a palestinienilor din Fâșia Gaza, și i-a avertizat pe liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit că prin acțiunile lor recente fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților.

Într-un interviu acordat POLITICO, la final de mandat, Regev a făcut apel la UE să nu suspende participarea Israelului de la programul de cercetare Orizont Europa și să nu reducă legăturile comerciale. O astfel de măsură va avea doar efecte negative și Europa va avea de pierdut orice potențial rol în modelarea viitorului Orientului Mijlociu, a afirmat el.

Încercarea de a pune „presiune” pentru a influența Israelul „nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a spus Regev.

„Acum ne aflăm într-un moment în care UE sau unele elemente din cadrul acesteia intenționează să suspende o parte din programul Horizon sau altele asemenea. Nu mă preocupă impactul economic sau rezultatul. Mă preocupă mesajul pe care îl va transmite și, în consecință, mă tem că tot ceea ce am construit în ultimii ani se va prăbuși. Pentru că odată ce se va întâmpla acest lucru, mi-e foarte greu să văd că UE va avea un rol de jucat în ceea ce se va întâmpla a doua zi în regiune”, a continuat el. 

Relațiile dintre Israel și UE s-au deteriorat în ultimele săptămâni, pe fondul intensificării criticilor aduse guvernului lui Benjamin Netanyahu de către unii lideri europeni cu privire la suferința palestinienilor din Gaza.

Comisia Europeană a avertizat asupra unei foamete iminente în Gaza și a propus suspendarea unor părți din Acordul de asociere UE-Israel referitoare la cercetare și dezvoltare, după ce a concluzionat că Israelul și-a încălcat obligațiile în materie de drepturile omului prevăzute în acord. Însă propunerea a fost blocată până în prezent, deoarece Germania, printre altele, nu este dispusă să susțină sancționarea Israelului în acest mod.

„Suntem visul UE pentru o țară vecină”

Regev, care a semnat personal acordul Horizon, a declarat că speră ca acesta să nu fie suspendat și că, în opinia sa, țările UE nu vor acorda suficient sprijin pentru măsuri mai dure, inclusiv întreruperea unor relații comerciale cu Israelul.

El a recunoscut că sprijinul UE pentru Israel a atins „apogeul” după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și s-a erodat pe măsură ce războiul a continuat.

„Ne aflăm la o răscruce de drumuri în ceea ce privește direcția pe care UE dorește să o ia în aceste relații”, a declarat el.

Discuțiile recente dintre diplomatul de vârf al UE, Kaja Kallas, și ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, cu privire la situația umanitară au creat încredere și au contribuit la consolidarea unei baze „solide” pentru relația dintre cele două părți, a afirmat el, avertizând că suspendarea unor părți din acordul de asociere ar distruge toată această bunăvoință.

„Practic, suntem visul UE pentru o țară vecină. Suntem o democrație, nu avem probleme cu migrația, cu drepturile homosexualilor. Este un vis. La finalul drumului, Israelul este singurul actor din regiune care servește direct interesele UE”, a spus Regev. 

În Bruxelles, mulți nu sunt de aceeași părere. În timp ce Regev susține că a avut întotdeauna relații bune cu actorii cheie din cadrul Comisiei, unii angajați ai UE amenință cu greva în semn de protest față de situația din Gaza.

Echipa de comisari a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, este, de asemenea, divizată în privința modului corect de a reacționa, unii dintre ei exprimându-se din ce în ce mai vehement împotriva planurilor Israelului pentru Gaza, inclusiv împotriva propunerii lui Netanyahu de ocupare militară totală a teritoriului.

„Vechiul antisemitism” a revenit

Regev a declarat că Israelul a fost „extrem de dezamăgit” de faptul că Olanda s-a alăturat grupului de țări extrem de critice în acest an. Și a dezaprobat în mod special decizia recentă a Germaniei de a interzice exporturile de arme care ar putea fi utilizate în Gaza.

„Nu acceptăm acest lucru. Nu credem că este o măsură pe care Germania ar trebui să o ia. Totuși, Europa cunoaște istoria Israelului și a evreilor, în special a evreilor”, a declarat Regev.

El a spus că este îngrijorat de faptul că societățile europene „se întorc la vremurile de odinioară”, când antisemitismul era ceva obișnuit, și a afirmat că „nu este sigur” să fii evreu în Europa.

„Creșterea antisemitismului este un lucru care ne îngrijorează foarte mult. Vedem cifrele. A devenit periculos să fii evreu aici în Europa. Au fost învinuiți pentru multe lucruri. Ne întoarcem la vremurile de demult. O parte din acesta este antisemitism nou, o parte este antisemitism vechi. Și nu este sigur”, a afirmat Regev.

În ultimii ani, numărul incidentelor antisemite din Europa a crescut sau a rămas ridicat, potrivit mai multor studii și declarații, inclusiv ale organismelor UE și ONU.

Criticile aduse Israelului pentru războiul din Gaza și suferința palestinienilor sunt „folosite de unii” care lansează atacuri asupra evreilor din Europa. „Cu siguranță sunt folosite în acest scop. Ori de câte ori cineva spune ceva, există consecințe”, a mai spus el. 

Citește și: Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
pompieri smurd
Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale...
Ultimele știri
Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ajutor umanitar german avion
Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza
Gaza
Raportul pentru drepturile omului: SUA „atenuează dramatic” criticile la adresa unor ţări partenere lui Trump, ca Israel sau Rusia
tancuri israeliene la granita cu gaza
Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu
profimedia-1001270303
Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri după încheierea războiului. Samir Hulileh e acceptat atât de Israel, cât și de SUA
Israeli airstrikes on Gaza continue
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă Israelului arme care pot fi folosite la încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...