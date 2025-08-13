Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”

Ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, acuză mai mulți lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților. Într-un interviu la final de mandat acordat publicației Politico, Regev spune că cei care critică Israelul ar trebui să renunțe la obsesia lor pentru drepturile omului în Gaza.

Regev critică Irlanda, Olanda, Spania și Slovenia, pentru protestele europene împotriva situației dificile a palestinienilor din Fâșia Gaza, și i-a avertizat pe liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit că prin acțiunile lor recente fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților.

Într-un interviu acordat POLITICO, la final de mandat, Regev a făcut apel la UE să nu suspende participarea Israelului de la programul de cercetare Orizont Europa și să nu reducă legăturile comerciale. O astfel de măsură va avea doar efecte negative și Europa va avea de pierdut orice potențial rol în modelarea viitorului Orientului Mijlociu, a afirmat el.

Încercarea de a pune „presiune” pentru a influența Israelul „nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a spus Regev.

„Acum ne aflăm într-un moment în care UE sau unele elemente din cadrul acesteia intenționează să suspende o parte din programul Horizon sau altele asemenea. Nu mă preocupă impactul economic sau rezultatul. Mă preocupă mesajul pe care îl va transmite și, în consecință, mă tem că tot ceea ce am construit în ultimii ani se va prăbuși. Pentru că odată ce se va întâmpla acest lucru, mi-e foarte greu să văd că UE va avea un rol de jucat în ceea ce se va întâmpla a doua zi în regiune”, a continuat el.

Relațiile dintre Israel și UE s-au deteriorat în ultimele săptămâni, pe fondul intensificării criticilor aduse guvernului lui Benjamin Netanyahu de către unii lideri europeni cu privire la suferința palestinienilor din Gaza.

Comisia Europeană a avertizat asupra unei foamete iminente în Gaza și a propus suspendarea unor părți din Acordul de asociere UE-Israel referitoare la cercetare și dezvoltare, după ce a concluzionat că Israelul și-a încălcat obligațiile în materie de drepturile omului prevăzute în acord. Însă propunerea a fost blocată până în prezent, deoarece Germania, printre altele, nu este dispusă să susțină sancționarea Israelului în acest mod.

„Suntem visul UE pentru o țară vecină”

Regev, care a semnat personal acordul Horizon, a declarat că speră ca acesta să nu fie suspendat și că, în opinia sa, țările UE nu vor acorda suficient sprijin pentru măsuri mai dure, inclusiv întreruperea unor relații comerciale cu Israelul.

El a recunoscut că sprijinul UE pentru Israel a atins „apogeul” după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și s-a erodat pe măsură ce războiul a continuat.

„Ne aflăm la o răscruce de drumuri în ceea ce privește direcția pe care UE dorește să o ia în aceste relații”, a declarat el.

Discuțiile recente dintre diplomatul de vârf al UE, Kaja Kallas, și ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, cu privire la situația umanitară au creat încredere și au contribuit la consolidarea unei baze „solide” pentru relația dintre cele două părți, a afirmat el, avertizând că suspendarea unor părți din acordul de asociere ar distruge toată această bunăvoință.

„Practic, suntem visul UE pentru o țară vecină. Suntem o democrație, nu avem probleme cu migrația, cu drepturile homosexualilor. Este un vis. La finalul drumului, Israelul este singurul actor din regiune care servește direct interesele UE”, a spus Regev.

În Bruxelles, mulți nu sunt de aceeași părere. În timp ce Regev susține că a avut întotdeauna relații bune cu actorii cheie din cadrul Comisiei, unii angajați ai UE amenință cu greva în semn de protest față de situația din Gaza.

Echipa de comisari a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, este, de asemenea, divizată în privința modului corect de a reacționa, unii dintre ei exprimându-se din ce în ce mai vehement împotriva planurilor Israelului pentru Gaza, inclusiv împotriva propunerii lui Netanyahu de ocupare militară totală a teritoriului.

„Vechiul antisemitism” a revenit

Regev a declarat că Israelul a fost „extrem de dezamăgit” de faptul că Olanda s-a alăturat grupului de țări extrem de critice în acest an. Și a dezaprobat în mod special decizia recentă a Germaniei de a interzice exporturile de arme care ar putea fi utilizate în Gaza.

„Nu acceptăm acest lucru. Nu credem că este o măsură pe care Germania ar trebui să o ia. Totuși, Europa cunoaște istoria Israelului și a evreilor, în special a evreilor”, a declarat Regev.

El a spus că este îngrijorat de faptul că societățile europene „se întorc la vremurile de odinioară”, când antisemitismul era ceva obișnuit, și a afirmat că „nu este sigur” să fii evreu în Europa.

„Creșterea antisemitismului este un lucru care ne îngrijorează foarte mult. Vedem cifrele. A devenit periculos să fii evreu aici în Europa. Au fost învinuiți pentru multe lucruri. Ne întoarcem la vremurile de demult. O parte din acesta este antisemitism nou, o parte este antisemitism vechi. Și nu este sigur”, a afirmat Regev.

În ultimii ani, numărul incidentelor antisemite din Europa a crescut sau a rămas ridicat, potrivit mai multor studii și declarații, inclusiv ale organismelor UE și ONU.

Criticile aduse Israelului pentru războiul din Gaza și suferința palestinienilor sunt „folosite de unii” care lansează atacuri asupra evreilor din Europa. „Cu siguranță sunt folosite în acest scop. Ori de câte ori cineva spune ceva, există consecințe”, a mai spus el.

