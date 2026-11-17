Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ţurcanu, a condamnat „în cei mai fermi termeni” încălcările repetate ale spaţiului aerian moldovenesc de către dronele ruseşti, înregistrate luni, inclusiv în zona Chişinăului.

Într-o postare publicată pe reţelele sociale, diplomatul atrage atenţia asupra gravităţii incidentelor din cursul zilei, care au inclus alerte privind posibile aparate de zbor, explozii semnalate în mai multe localităţi, restricţionarea spaţiului aerian şi perturbarea traficului aerian civil.

„Nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre încălcări repetate şi inacceptabile ale suveranităţii Republicii Moldova, care ameninţă direct siguranţa cetăţenilor şi securitatea întregii regiuni”, a transmis Cristian-Leon Ţurcanu.

Ambasadorul subliniază că nimeni nu ar trebui să trăiască sub ameninţarea dronelor şi că Federaţia Rusă poartă întreaga responsabilitate pentru această situaţie.

„Niciun cetăţean nu trebuie să trăiască sub ameninţarea dronelor ruseşti. Nimeni nu trebuie să se teamă pentru propria siguranţă în casa sa, pe strada sa sau în oraşul său”, a afirmat diplomatul.

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Totodată, reprezentantul României a reafirmat solidaritatea deplină cu Republica Moldova şi sprijinul Bucureştiului pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării.

„Vom continua să susţinem consolidarea rezilienţei şi a capacităţilor sale de apărare, pentru protejarea cetăţenilor şi a infrastructurii civile”, a precizat ambasadorul.

În încheierea mesajului, Cristian-Leon Ţurcanu a transmis un mesaj ferm de susţinere pentru Republica Moldova: „Suveranitatea nu este negociabilă. Securitatea cetăţenilor nu este opţională. Republica Moldova nu este singură. România îi este şi îi va rămâne alături”.

În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, luni, în intervalul orelor 15:45-18:10, au fost raportate mai multe zboruri neautorizate în spaţiul aerian naţional, efectuate de aparate de zbor fără pilot, a anunţat Ministerul Apărării din Republica Moldova pe site-ul său.

Potrivit informaţiilor preliminare ale sistemului integrat de monitorizare a spaţiului aerian, se constată survolul a şapte drone, dintre care cinci au avut impact la sol în proximitatea localităţilor Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureştii de Jos şi Băxani. Un posibil al şaselea impact este semnalat în raionul Ocniţa, iar un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea oraşului Leova, în direcţia frontierei de stat, potrivit Agerpres.

De asemenea, potrivit informaţiilor recepţionate de Centrul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din direcţia de sud spre sectorul Botanica al municipiului Chişinău.

Din motive de securitate, la ora 16:27, a fost restricţionat întregul spaţiu aerian al Republicii Moldova.

Editor : B.P.