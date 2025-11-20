Ambasadorul României la Washington, discuții cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană

Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, a discutat, joi, cu membri ai Congresului SUA și ambasadorii Republicii Moldova și Ucrainei despre securitatea est-europeană. Membrii Congresului au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al ambasadei române.

„Membri influenți ai Congresului SUA, reuniți la reședința Ambasadorului României la Washington, pentru o discuție asupra securității est-europene.

Ambasada României la Washington, DC, a organizat miercuri, 19 noiembrie 2025, la reședința ambasadorului, o cină pe tema evoluției rolului Statelor Unite în peisajul de securitate și economic al Europei de Est, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului SUA, ai Administrației americane, ai comunității diplomatice și ai mediului de experți. Schimbul de opinii a beneficiat de prezența noilor ambasadori ai Republicii Moldova și Ucrainei la Washington, Excelența Sa Vladislav Kulminski, respectiv Excelența Sa Olga Stefanishyna.

Mai mulți membri importanți ai Congresului SUA au susținut remarci, dintre care amintim pe Joe Wilson (copreședinte al Comisiei Helsinki și al grupului de prietenie pentru Ucraina din Camera Reprezentanților), Mike Turner și Tom Suozzi (copreședinți ai grupului de prietenie pentru România), Deborah Ross (copreședintă a grupului de prietenie pentru Republica Moldova), deputatul William Keating (vicepreședinte al Subcomisiei pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe) ș.a.

Asistentul Secretarului pentru Energie, William Tommy Joyce, și Directoarea Adjunctă din cadrul Oficiului Reprezentantului pentru Comerț al SUA, Silvia Savich, precum și reprezentanți ai unor prestigioase think-tank-uri americane (Atlantic Council, CSIS, CEPA, America First Policy Institute, McCain Institute, Foundation for Defense and Democracies, Carnegie, Vandenberg Coalition, ISW) au contribuit la discuții.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a subliniat că România va continua să fie alături de cele două țări prin sprijin politic și diplomatic, precum și prin asistență multidimensională.

«Susținem cu tărie obiectivele strategice ale celor două țări pentru integrarea europeană, dezvoltarea economică și securitatea energetică», a declarat diplomatul român, exprimându-și încrederea că Moldova și Ucraina vor continua să beneficieze de o coordonare transatlantică puternică.

Membrii Congresului au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră. Participanții au abordat, de asemenea, multiplele crize generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei — în domeniile securității, energiei și cel umanitar — în căutarea celor mai adecvate modalități de susținere viitoare din partea SUA pentru Republica Moldova și Ucraina. Rolul Statelor Unite ca furnizor de securitate și catalizator al reformelor democratice și economice a fost recunoscut în mod general”, arată mesajul Ambasadei române la Washington pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Costea