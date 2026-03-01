Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran”

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a transmis duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că susține operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran.

„Noi, românii, știm ce înseamnă un regim care își ține poporul captiv prin frică. Am trăit sub dictatura lui Ceaușescu. Am văzut cum un stat poate transforma ideologia în instrument de control, cum opoziția este redusă la tăcere, cum libertatea devine un privilegiu periculos. Am văzut cum propaganda încearcă să mascheze abuzul, iar represiunea devine metodă de guvernare.

Regimul de la Teheran a avut 47 de ani să arate ce reprezintă, dar a urmat un drum similar. O teocrație transformată în autocrație și cleptocrație. O putere care și-a redus propriul popor la tăcere, prin frică și represiune. Zeci de ani de violență, destabilizare regională și rețele care au alimentat conflicte dincolo de granițele sale. Doar în acest an, zeci de mii de iranieni inocenți au fost uciși mișelește pentru că au protestat împotriva conducătorilor tiranici.

Același regim a ales să sprijine militar Kremlinul în războiul brutal împotriva Ucrainei. Dronele iraniene au lovit orașe ucrainene și au prelungit suferința în Europa. România nu a fost ocolită de această alianță malignă. Acest lucru nu poate fi ignorat.

Statele Unite și Israelul sunt aliați și prieteni apropiați ai României. Împărtășim cu toții valorile fundamentale ale lumii libere. De aceea, susțin acțiunea militară a celor două state împotriva regimului de la Teheran. Mă rog pentru militarii americani și israelieni care își îndeplinesc misiunea în aceste zile dificile. În același timp, sper ca fiecare pas făcut să reducă suferința civililor nevinovați”, a scris Andxrei Muraru pe Facebook.

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și a Israelului.

La rândul său, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat valuri de rachete asupra Israelului.

Armata americană a anunțat anterior că trei militari ai săi au fost uciși în luptă. Cinci au fost răniți grav, potrivit Comandamentului Central al SUA.

„Alți câțiva au suferit răni ușoare provocate de șrapnel și contuzii și sunt în curs de a fi repuși în serviciu”, a adăugat armata într-o declarație.

