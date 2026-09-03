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Ambasadorul rus la București, convocat la MAE după incidentul de la Leipzig. Ce spune despre acuzațiile privind implicarea Rusiei

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Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev. Sursă foto: Facebook
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Ambasadorul Federaţiei Ruse în România, Vladimir Lipaev, a calificat drept nefondate, fără temei şi absurde acuzaţiile privind presupusa implicare a Rusiei în incidentul de la aeroportul din Leipzig, acuzaţii formulate de partea română în cadrul unei întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe.

„În cadrul întâlnirii, partea română şi-a exprimat solidaritatea cu Germania şi a protestat faţă de presupusele acţiuni hibride întreprinse de Federaţia Rusă, menite să divizeze societatea europeană”, a declarat Lipaev pentru TASS, potrivit News.ro.

„Din partea noastră, toate aceste acuzaţii au fost respinse ca fiind absurde, ridicole, nefondate şi fără dovezi”, a declarat ambasadorul rus.

Cu o zi înainte, ministrul interimar al afacerilor externe al României, Oana Ţoiu, a scris pe X că ambasadorul Federaţiei Ruse în România va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe „din solidaritate deplină cu Germania”.

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Marţi, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle şi a anunţat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea consulatului general al Federaţiei Ruse din Bonn până la 18 septembrie. Printre alte măsuri se numără denunţarea acordului privind activitatea „Casei Ruse” din Berlin, înăsprirea controalelor la frontieră pentru cetăţenii ruşi şi intensificarea presiunii asupra aşa-numitei „flote fantomă” a Federaţiei Ruse.

Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev, a respins categoric toate acuzaţiile aduse de Germania, calificându-le drept nefondate şi absurde.

Editor : C.S.

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