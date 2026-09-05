Ambasadorul SUA în Israel, vizită în Cisiordania. Ce le-a spus palestinienilor americani care au fost ținta violențelor coloniștilor

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a cerut sâmbătă „consecinţe severe” pentru a pune capăt violenţelor din Cisiordania ocupată, cu ocazia unei întâlniri cu palestinieni americani care au fost ţinta unor atacuri ale coloniştilor, scrie Le Figaro.

„Mesajul nostru este clar: o crimă este o crimă, un act de terorism este un act de terorism. Cei care comit astfel de fapte trebuie să se aştepte la consecinţe severe”, a declarat Mike Huckabee jurnaliştilor în timpul unei vizite la Turmus Ayya, o localitate din Cisiordania în care locuiesc cetăţeni americani, refuzând totodată să critice Israelul, notează News.ro.

Ambasadorul american a afirmat, de asemenea, că nu există „niciun plan” de expulzare a palestinienilor din Fâşia Gaza, după ce unii miniştri israelieni au cerut mutarea în străinătate a celor două milioane de locuitori ai teritoriului.

„Vă pot afirma categoric că nu există niciun plan israelian de a expulza populaţia din Gaza împotriva voinţei sale”, a declarat Mike Huckabee.

El a mai declarat că guvernul israelian are responsabilitatea de a asigura securitatea palestinienilor din Cisiordania ocupată, în urma unei intensificări a atacurilor coloniştilor. „Unul dintre mesajele pe care le-am transmis şi pe care vom continua să le transmitem este că locuitorii acestor comunităţi au dreptul să trăiască în siguranţă şi că guvernul are responsabilitatea de a se asigura că acest lucru se întâmplă”, a afirmat Mike Huckabee.

Editor : B.E.