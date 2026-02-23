Ambasadorul SUA la Paris, gest de sfidare la adresa Ministerului de Externe francez. Ce măsură a anunțat ministrul

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, „nu s-a prezentat” luni seară la Ministerul francez de Externe, unde a fost convocat în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta. Ministerul francez şi-a exprimat regretul pentru gest și a anunțat măsuri.

„În faţa acestei neînţelegeri a aşteptărilor fundamentale ale misiunii unui ambasador, care implică reprezentarea ţării sale, ministrul (Jean-Noel Barrot) a solicitat ca el să nu mai aibă acces direct la membrii guvernului francez”, a precizat Ministerul de Externe francez, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Rămâne foarte posibil ca ambasadorul Charles Kushner să îşi exercite misiunea şi să se prezinte la Quai d'Orsay, astfel încât să putem avea schimburile diplomatice necesare pentru a aplana momentele iritante care, inevitabil, pot apărea într-o prietenie veche de 250 de ani”, a mai adăugat ministerul.

Quentin Deranque, un student de 23 de ani şi militant de extremă dreapta, a murit în urma unei bătăi primite în 12 februarie la Lyon, fiind atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule, membri ai extremei stângi.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a denunţat violenţa politică a extremei stângi, cerând aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de moartea studentului.

