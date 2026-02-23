Live TV

Ambasadorul SUA la Paris, gest de sfidare la adresa Ministerului de Externe francez. Ce măsură a anunțat ministrul

Data publicării:
Jean-Noël Barrot
Jean-Noël Barrot. Foto: Profimedia

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, „nu s-a prezentat” luni seară la Ministerul francez de Externe, unde a fost convocat în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta. Ministerul francez şi-a exprimat regretul pentru gest și a anunțat măsuri.

„În faţa acestei neînţelegeri a aşteptărilor fundamentale ale misiunii unui ambasador, care implică reprezentarea ţării sale, ministrul (Jean-Noel Barrot) a solicitat ca el să nu mai aibă acces direct la membrii guvernului francez”, a precizat Ministerul de Externe francez, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Rămâne foarte posibil ca ambasadorul Charles Kushner să îşi exercite misiunea şi să se prezinte la Quai d'Orsay, astfel încât să putem avea schimburile diplomatice necesare pentru a aplana momentele iritante care, inevitabil, pot apărea într-o prietenie veche de 250 de ani”, a mai adăugat ministerul.

Quentin Deranque, un student de 23 de ani şi militant de extremă dreapta, a murit în urma unei bătăi primite în 12 februarie la Lyon, fiind atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule, membri ai extremei stângi.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a denunţat violenţa politică a extremei stângi, cerând aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de moartea studentului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Signs "Angel Family Day" Proclamation
Trump proclamă 22 februarie drept zi națională pentru victimele migranților aflați ilegal în SUA
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum îl descrie unul din oamenii căruia i se atribuie căderea Cortinei de Fier pe Trump pentru relația lui Putin
bilet loterie
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
Donald Trump
Trump atacă din nou Curtea Supremă a SUA după decizia privind tarifele. „Eu am o treabă de făcut”
parlamentul european
Eurodeputații, gata să suspende acordul UE–SUA privind tarifele vamale. Decizia ar putea tensiona relațiile comerciale
Recomandările redacţiei
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
horatiu moldovan face declaratii
CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
Ultimele știri
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma
Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”